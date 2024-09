Les femmes mormones racontent « La vie secrète des épouses mormones »

« The Secret Lives of Mormon Wives » a été diffusé en première sur Hulu au début du mois – et maintenant, la vie des stars n’est plus si secrète. C’est l’émission n°1 de Hulu, centrée sur huit influenceurs derrière le mormon « #MomTok ». L’une de ces personnalités TikTok a propulsé le groupe sous les projecteurs avec un scandale sexuel après avoir partagé dans une vidéo qu’elle participe à « balancement doux« – contacts sexuels limités – avec d’autres couples.

Mais « Mormon Wives » ne parle pas vraiment d’échangisme. Il s’agit d’amitié, de foi, de coups bas, de manipulation, d’infidélité et de vacances, un peu comme une saison typique de « Real Housewives ».

Les femmes mormones qui ont parlé à USA TODAY disent que oui, des histoires comme celles-ci existent dans la communauté large et diversifiée, mais c’est loin d’être la totalité de l’histoire. Est-ce à cela que ressemble la vie typique pour elles ? Cela dépend beaucoup de la personne à qui vous posez la question et peut-être de l’endroit où elles vivent. Certains membres plus pieux de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (comme ses membres préfèrent que vous l’appeliez) ont critiqué les références plus désinvoltes de l’émission au sexe, entre autres sujets non favorables à l’Église comme l’alcool et le jeu. D’autres étaient heureuses de voir les femmes de l’émission se pencher sur le discours quotidien et s’intéresser à des sujets comme le féminisme.

« Quelques amis m’ont dit à quel point ils étaient fous que cette série ait été créée », raconte Melody Barnett, qui vit à Tooele, dans l’Utah.

Barnett espère que le téléspectateur moyen saura prendre l’émission avec des pincettes : « Avant de la voir et après l’avoir vue, je pense que toute personne intelligente saura qu’il s’agit simplement d’une émission de télé-réalité où les inexactitudes abondent. »

« La crainte d’être jugé peut être très réelle »

Les jeunes générations pourraient considérer les femmes de la série comme des figures de proue pour l’avenir de l’Église (sur les huit stars de la série, six sont des membres actifs). Pourtant, comme dans toutes les religions, les femmes mormones ne se conforment pas toutes aux mêmes règles et ne se considèrent pas toujours comme mormones. Mais même celles qui sont plus enracinées dans la culture de l’Église peuvent apprécier les nuances.

« C’était une émission de télé-réalité pleine de suspense et de sensations fortes », explique Barnett, 39 ans. « Je ne dirais pas que j’ai reconnu grand-chose de la « culture » de l’émission, à part les plans de paysages entre les conversations sur les potins. Je dirais que la crainte d’être jugé peut être très réelle pour beaucoup. »

« Pour moi, le spectacle n’avait rien à voir avec la religion », ajoute Lisa Calloway, 41 ans, de Géorgie. « Le fait qu’ils n’arrêtaient pas d’insérer des images du temple (et des croix et des vitraux, qui ne sont pas vraiment des symboles mormons) était quelque peu déroutant. »

L’Église, pour sa part, s’est opposée aux « médias de divertissement » dans une récente communiqué de presse« Nous comprenons la fascination que certains médias éprouvent pour l’Église, mais nous regrettons que les représentations reposent souvent sur le sensationnalisme et les inexactitudes qui ne reflètent pas fidèlement et pleinement la vie de nos membres de l’Église ou les croyances sacrées qui leur sont chères », a déclaré l’Église. surgi depuis la première bande-annonce.

Au cas où vous l’auriez manqué :Vous avez l’impression d’avoir été subtilement trompé ? Il s’agit peut-être d’un « gaslighting ambiant »

« Une tranche très étroite » de la culture mormone

Cassandra Sutton vit désormais en Géorgie, mais a grandi dans l’Utah en tant que mormone. La jeune femme de 37 ans savait qu’elle devait regarder la série dès la sortie des bandes-annonces et connaissait bien le scandale #MomTok. « Même si je ne regarde pas souvent de télé-réalité, je viens de l’Utah et j’adore voir à l’écran des endroits que je connais et avec lesquels j’ai grandi », dit-elle.

Alors, qu’a-t-elle découvert ? Il s’agit d’une « tranche très étroite de l’extrémité progressiste de la courbe en cloche mormone » et cela « met en évidence une fracture générationnelle très claire au sein du mormonisme ». Les femmes mormones de la génération Y et les plus jeunes, par exemple, connaissent peut-être des personnes comme elles dans leur entourage.

Ce qui est bien compris de manière plus générale, c’est « les relations étroites et les liens que les femmes mormones nouent entre elles », bien que sans le drame. Il s’est également concentré sur la spécificité de la culture mormone propre à l’Utah, où plus de la moitié de l’État suit la religion.

Sheryl Ellsworth, qui vit également en Géorgie, dit que l’émission l’a ramenée à l’époque où elle vivait là-bas. En tant que femme noire dans l’Utah, « il était difficile pour moi de trouver des gens vraiment prêts à parler en profondeur de sujets difficiles comme la race en Amérique ou la race dans l’église ».

En ce qui concerne les réactions négatives que la série a suscitées, « j’ai l’impression que les gens ont essayé de limiter les dégâts, ce qui n’était pas vraiment nécessaire », ajoute l’acteur de 41 ans. « Je voudrais féliciter les téléspectateurs d’aujourd’hui pour avoir reconnu qu’il y a des nuances dans beaucoup de choses différentes. »

Plus vous en savez :Pourquoi vous ne pouvez pas arrêter de regarder les gens riches se désintégrer dans « Succession » et « Real Housewives »

« Cela a mis en lumière une certaine hypocrisie »

De nombreux téléspectateurs ont rapidement félicité les femmes de l’émission, toutes âgées de 20 à 30 ans, pour avoir dénoncé le « patriarcat » dans la communauté. Mais à quel point cette idée est-elle répandue dans la vie réelle ?

« La plupart d’entre nous avons des maris très aimants qui ne nous contrôlent pas », déclare Claire Kane Hayden, 25 ans. « On ne nous ordonne pas de nous marier jeunes ou d’avoir des enfants jeunes, et il n’est pas interdit aux femmes de travailler ou de faire des études. Je pense que beaucoup de gens ont l’impression erronée que les femmes dans l’Église sont marginalisées et mal représentées, ce que je n’ai personnellement jamais ressenti de cette façon. »

Pourtant, « Mormon Wives » met l’accent sur la façon dont les femmes s’opposent aux structures patriarcales. Elles n’hésitent pas à parler de sexe. Elles n’ont pas honte de parler de divorce ; une femme organise même une fête de divorce pour elle-même. Mais on assiste également à la misogynie à l’œuvre lorsqu’une femme qui agit d’une certaine manière devant ses amies se transforme en une version creuse d’elle-même devant son mari.

« Cela a mis en lumière une certaine hypocrisie », souligne Ellsworth – même si toutes les femmes dans la vraie vie n’ont pas estimé que les hommes de leur entourage méritaient un tel ridicule. Les mauvais hommes peuvent venir de n’importe où, disent-elles.

« Mon père et les autres hommes de ma vie n’ont jamais été dominants ou autoritaires, et le statu quo n’était pas que les hommes avaient plus de droits, de pouvoir ou de privilèges que les femmes », explique Sutton. « Même si j’ai grandi dans l’Utah, je pense que ma culture familiale m’a protégée d’une grande partie du sexisme culturel toxique que certaines de mes amies ont vécu en grandissant dans la foi mormone. » Aujourd’hui, elle se considère « comme une partenaire véritable et égale à mon mari, et j’interprète et considère ma foi comme un soutien à cela. »

Katie Wilson, 37 ans, se sent « un peu mal au ventre à l’idée que la représentation de ces femmes va influencer ce que les gens peuvent penser d’une relation mormone ».

Desiree Olive, une auteure-compositrice de 34 ans, a un mari aimant qui soutient ses rêves. « J’ai une grande estime de moi-même, en plus d’être une épouse et une mère », dit-elle, et « dans mon expérience personnelle dans l’église, j’ai rencontré des femmes très fortes qui ont littéralement déplacé des montagnes pour atteindre leurs objectifs et je sais qu’elles n’auraient pas pu y arriver sans le soutien de leur moitié. »

En même temps, les femmes de la série auraient pu aller plus loin. « J’étais fière d’elles, parce qu’elles ont utilisé un grand mot comme patriarcat », dit Ellsworth. « Et je me suis dit : « OK, mais en même temps, il faut démanteler le patriarcat, parler aussi du racisme, des questions LGBTQ et de bien d’autres choses. Mais au moins, elles y sont parvenues. »

Peut-être que l’émission continuera à susciter davantage de conversations et consolidera peut-être la place de certaines femmes dans l’Église.

« L’Église encourage ses membres à être actifs dans la recherche de leurs propres réponses aux questions et aux « pourquoi », au lieu de suivre aveuglément les commandements », explique Hayden.

Mais tout le monde ne se sent pas aussi loyal.

« Pour l’instant, il y a des choses qui me servent encore et dont je peux voir le bien », dit Ellsworth à propos de sa foi. « Mais je ne sais pas… J’avais l’habitude de dire : « c’est la seule vérité ». Je ne peux plus dire ça. Je ne peux pas non plus dire que je le serai pour toujours. »