Les femmes les plus drôles de tous les temps grâce samedi soir en direct

Ses Kate McKinnonanniversaire et nous célébrons en honorant certains des meilleurs SNL dames drôles de tous les temps.

Quand il s’agit du meilleur talent comique, nous savons que nous le trouverons sur Saturday Night Live.

L’émission de longue date, lauréate d’un Emmy Award, nous a présenté certaines des meilleures femmes de la comédie, dont les impressions meurtrières et les personnages originaux nous font écouter chaque week-end.

Nous avons même vu beaucoup de ces célébrités, telles que Amy Poehler et Tina Fey, devenez les stars de leurs propres émissions, comme Parcs et loisirs et 30 Rocher, respectivement.

Et puis il y a la fille McKinnon, qui fête ses 37 ans aujourd’hui. En plus de gagner des Emmys pour son hilarant SNL personnages, elle a joué dans de grands films au box-office comme Ghostbusters, nuit agitée et L’espion qui m’a largué.

Alors que toutes les femmes dont la présence nous a fait rire, nous avons rassemblé une liste de celles dont les croquis, les impressions ou les personnages les ont rendues synonymes de l’émission en l’honneur de l’anniversaire de McKinnon.