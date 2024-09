Les femmes, les mythes, les légendes : Haley Wollens et Chloë Sevigny lancent Myth « Magazine » pendant la NYFW

Qui de mieux pour collaborer à un nouveau magazine qu’une des cover girls les plus immédiatement reconnaissables de New York ? Chloé Sevigny a été la première à lever la main pour faire équipe avec Haley Wollens, sa fidèle amie de style, sur un nouveau « magazine » — guillemets pleinement intentionnels.

Alors que samedi a vu le lancement officiel du projet, mené par une Mariacarla Boscono aux ongles griffus et presque seins nus et avec des collaborateurs comme Sevigny et Telfar Clemens, n’allez pas appeler Casa Magazines pour cela de sitôt car, comme le dit le slogan : c’est pas La seule façon de vraiment célébrer l’arrivée de cette publication dynamique était de lancer une grande rage le samedi soir de la NYFW, une rage qui a fait sortir des mannequins, des photographes, des designers, des écrivains et des artistes en masse.

Alors, qu’est-ce que Myth ? Après un an de travail, Wollens, dont les clients incluent Orebella de Bella Hadid, Mugler, Dsquared, et qui a façonné le récit de la mode pour des artistes comme Drake, Miley Cyrus et MIA, c’est une publication en ligne qui évolue sans cesse et qui mêle vidéo, son et émoticône de papillon flottant. En d’autres termes, si l’art de la performance, Tumblr et un magazine de haute couture conceptuel avaient un bébé, il ressemblerait un peu à mythmagazine.com.

« Je suis dans le jeu depuis des années », a déclaré Wollens Voguenichée dans l’une des banquettes en cuir blanc du Holiday Bar tandis que la piste de danse vibre au rythme d’une musique intense de drum and bass. « Je suis styliste depuis plus de dix ans. J’ai réalisé de nombreux reportages et je voulais simplement créer une nouvelle plateforme pour diffuser mon travail. »

Le fait de choisir la voie du numérique donne à Wollens et à sa clique plus de liberté pour exprimer leur créativité, tout en s’amusant. Par exemple, pour taquiner le magazine non-magazine de manière très ironique, ils ont fait appel à la personnalité virale d’Instagram @JeNeSuisPasKateMoss pour une série de clips. « Le fait d’être en ligne signifie que les possibilités sont infinies. Cela rend également le montage différent, car le nombre de pages n’a pas d’importance, mais il y a toujours une permanence et une pertinence », explique Wollens.

Lorsqu’il s’est agi de travailler avec Sevigny sur le premier numéro, Wollens savait qu’il fallait aller au-delà d’une séance photo éditoriale classique. Au lieu de cela, l’équipe de Myth a créé une publicité pour le parfum de Sevigny, Little Flower, mais une publicité qui comprenait également de la vidéo et du son. Wollens explique que l’intention était d’imiter la sensation de feuilleter un nouveau numéro de Vogue et voir toutes les publicités de luxe chaque mois, mais « ensuite, ajouter de la vidéo rend le tout si spectaculaire et excitant », a-t-elle ri. « C’est un changement d’ambiance. Nous voulons montrer l’exemple et montrer une nouvelle façon de créer une culture, de faire connaître une marque et de rester dans l’air du temps. »