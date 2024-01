Les femmes kenyanes manifestent contre le féminicide – DW – 27/01/2024

Des milliers de personnes dans Kenya sont descendus dans la rue samedi à travers le pays pour dénoncer les récents meurtres de plus d’une douzaine de femmes. Le anti-féminicide Les manifestations ont été les plus importantes jamais organisées contre la violence sexuelle et sexiste dans l’est du pays. pays africain.

Lors de la « Marche féministe contre le féminicide », les manifestants dans la capitale, Nairobi, ont brandi des pancartes avec des slogans tels que « être une femme ne devrait pas être une condamnation à mort » et « le patriarcat tue ».

Pendant les manifestations, les participants brandissaient des pancartes avec les noms et les photographies des victimes récentes de violence de genre.

La foule majoritairement féminine de Nairobi a marché vers le Parlement, interrompant la circulation dans le quartier central des affaires, tout en scandant des slogans tels que “arrêtez de nous tuer”.

« Le féminicide est la manifestation la plus brutale de la violence sexiste », a déclaré la section Kenya d’Amnesty International dans un communiqué publié avant la marche.

“Cela est inacceptable et ne doit jamais être normalisé”, a déclaré l’organisation, exhortant les autorités à enquêter plus vigoureusement sur ces cas et à poursuivre les responsables.

Plus de 30 % des femmes kenyanes sont victimes de violences physiques au cours de leur vie et 13 % subissent une forme de violence sexuelle, selon un rapport gouvernemental publié en 2023. Mais les organisations de défense des droits humains affirment que ce chiffre ne représente qu’une fraction des cas réels, faisant allusion au fait que beaucoup ne sont pas signalés.

Dans deux cas très médiatisés, des femmes ont été tuées dans des logements Airbnb. Image : Monicah Mwangi/Reuters

14 décès en 2024

Selon les médias, au moins 14 femmes ont été tuées cette année dans des actes de violence sexiste, qui, selon le gouvernement, sont « en augmentation ». Les chiffres sont difficiles à obtenir.

L’organisation à but non lucratif kenyane Femicide Count, qui ne compte que les incidents signalés, a déclaré qu’il y avait eu au moins 152 cas de féminicide au Kenya en 2023. Une partie importante des victimes de féminicide ont été tuées par des hommes qu’elles connaissaient et en qui ils avaient confiance.

Selon un rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, environ 725 femmes et filles ont été assassinées au Kenya en 2022.

Plus tôt ce mois-ci, deux femmes ont été tuées dans des hébergements Airbnb lors d’incidents distincts. L’une des victimes était une étudiante universitaire qui a été démembrée et décapitée après avoir été kidnappée contre rançon. Selon la police, le suspect fait partie d’un gang d’extorsion qui cible les femmes via des sites de rencontres.

Une semaine plus tôt, le corps d’une autre jeune femme avait été retrouvé dans un appartement avec plusieurs coups de couteau après qu’elle s’y soit rendue avec un homme rencontré en ligne.

Le président du Barreau du Kenya, Eric Theuri, qui faisait partie des manifestants samedi, a déclaré que les cas de violence sexiste au Kenya mettaient trop de temps à être entendus par les tribunaux, ce qui, selon lui, encourage les auteurs à commettre des crimes contre les femmes.

“Au moment où nous parlons, nous manquons d’environ 100 juges. Nous manquons de 200 magistrats et arbitres, ce qui signifie que la roue de la justice tourne lentement en raison d’un manque de ressources”, a déclaré Theuri.

jcg/lo (AP,AFP)