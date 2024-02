Les femmes israéliennes et palestiniennes appellent à la paix

ÔLe 4 octobre 2023, quelque 1 500 femmes israéliennes et palestiniennes sont descendues à Jérusalem et sur les rives de la mer Morte. Brandissant des drapeaux bleu et jaune représentant deux organisations populaires pour la paix, ils rassemblés pour exiger la fin du « cycle d’effusion de sang » qui consume leurs communautés et que leurs dirigeants respectifs retournent à la table des négociations pour obtenir une résolution non violente de leur conflit qui dure depuis des décennies. « Il s’agit d’un partenariat historique entre deux mouvements de femmes », a déclaré Yael Admi, cofondatrice et dirigeante du mouvement israélien Women Wage Peace. Elle a évoqué l’alliance avec l’organisation palestinienne Women of the Sun, dont la fondatrice et directrice Reem Hajajreh a ajouté : « Nous avons commencé comme un mouvement avec quelques femmes seules et maintenant nous sommes des milliers. Nous ne sommes plus à l’arrière-plan. »

Selon les organisateurs de l’événement, ce fut une fête jubilatoire, avec des participants débordants d’optimisme quant à ce que les deux groupes de femmes pouvaient réaliser. Mais la joie n’a pas duré longtemps. Trois jours plus tard, les militants du Hamas déclenchaient leur massacre du 7 octobre, tuant quelque 1 200 personnes en Israël. Trois membres de Women Wage Peace, dont la cofondatrice Vivian Silver, ont été tuées ce jour-là.

Hajajreh affirme que le statu quo en Cisjordanie et à Gaza était depuis longtemps intenable. Mais depuis le 7 octobre, la situation s’est nettement aggravée en Cisjordanie, où la violence des colons a augmenté, et à Gaza, où les frappes de représailles et l’invasion israéliennes ont tué plus de 29 000 personnes. Au début de la guerre, les Femmes du Soleil comptaient quelque 2 500 membres en Cisjordanie, où se trouve leur siège, et environ 300 membres à Gaza, dont au moins 27 ont été tués aujourd’hui.

À quoi ressemblerait la paix ? La solution à deux États envisagée par les accords d’Oslo de 1993 était en lambeaux bien avant le 7 octobre. Depuis lors, les sondages ont montré que les majorités des deux communautés ne la considèrent plus réalisable, et encore moins souhaitable. La plupart des observateurs extérieurs partagent leur pessimisme.

Même si ni Women Wage Peace ni Women of the Sun ne préconisent une solution politique particulière, les deux organisations estiment qu’une résolution non-violente mutuellement convenue est vitale – et que son absence signifie que les femmes israéliennes et palestiniennes et leurs enfants continueront à en payer le prix. « Nous avons toujours dit que nous devions résoudre ce conflit le plus rapidement possible parce que c’est une bombe à retardement qui va nous tuer tous », a déclaré Admi, 66 ans, au TIME. « Maintenant, quand on voit la crise, cette guerre terrible, comment pouvons-nous la supporter et continuer sur cette voie ?

Même maintenant, Admi et Hajajreh disent qu’ils n’ont pas l’intention de laisser le désespoir entraver leurs efforts – peut-être parce que c’est le désespoir qui les a amenés à ce travail en premier lieu. Pour Admi, la mort de son frère aîné Ishai Ron en 1969 lors des combats entre l’Égypte et Israël, alors qu’elle n’avait que 12 ans, a stimulé toute une vie d’activisme pour la paix. Cela l’a finalement inspirée à cofonder Women Wage Peace en 2014, après un autre « horrible cycle de guerre » à Gaza. Aujourd’hui dans sa dixième année d’existence, le groupe revendique quelque 50 000 membres à travers le pays engagés dans son appel non partisan à la paix.

Hajajreh s’est tournée vers l’activisme par crainte que ses enfants, qui ont grandi sous l’ombre de l’occupation militaire punitive d’Israël en Cisjordanie, puissent finir par être emprisonnés, blessés ou pire. En fondant Women of the Sun en 2021, elle espérait responsabiliser Femmes palestiniennes– qui restent largement absents de l’espace public dominé par les hommes – pour avoir une plus grande conscience politique. « Nous croyons que les femmes sont fortes et quand on y met [a woman] au bon endroit et si vous l’éduquez et y travaillez, elle sera puissante.

Si chaque organisation se concentre sur sa communauté respective, elle consacre également du temps à travailler les unes avec les autres – une condition préalable, selon elle, pour demander à ses dirigeants de faire de même. Leur principale réalisation est la L’appel des mères, une déclaration commune de 2022 exposant leur désir commun d’une résolution pacifique. Cet appel repose sur la conviction que la participation des femmes ne peut que renforcer les efforts – un credo soutenu par des recherches menées dans d’anciennes zones de conflit qui montrent que les négociations de paix impliquant les femmes ont tendance à être plus solides et plus durables.

Malgré – ou peut-être à cause – de la guerre, leur cause prend de l’ampleur. En décembre, les deux organisations étaient nommé conjointement pour le prix Nobel de la paix 2024. Un mois plus tard, elles ont été invitées par un mouvement de femmes français à prendre la parole au Parlement français, où elles ont exhorté le monde à encourager les dirigeants israéliens et palestiniens à revenir « immédiatement sur la voie des négociations et des accords politiques ».

“Nous sommes devenus très célèbres d’une manière très tragique parce qu’aujourd’hui les gens recherchent l’espoir”, dit Admi. Son souhait est que cette crise ouvre une nouvelle voie vers la paix. « Je suis très optimiste parce que je pense que ces jours horribles sont une grande opportunité pour nous tous », dit-elle. “Nous devons juste tout faire pour ne pas le manquer.”

