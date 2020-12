Comme le coronavirus La pandémie ravage l’Iran, foyer de la pire épidémie du Moyen-Orient, un groupe de femmes espère autonomiser ses membres en les aidant à fabriquer et à vendre des masques.

L’organisation appelée «Bavar», ou «Croyance» en farsi, créée en 2016, permet aux femmes à la recherche d’un travail de fabriquer de l’artisanat avec des machines à coudre données. Cela a donné aux veuves et à d’autres un moyen de gagner de l’argent dans un pays dont l’économie anémique n’a fait que s’aggraver depuis que, deux ans plus tard, le président Donald Trump a retiré les États-Unis de l’accord nucléaire de l’Iran avec les puissances mondiales.

Sara Chartabian, la fondatrice de Bavar, a déclaré que le groupe essayait d’apprendre aux femmes à être autonomes alors que le chômage et l’inflation restent élevés.

«Nous leur apprenons à pêcher au lieu de leur donner un poisson», a déclaré Chartabian.

Cependant, la pandémie a fait chuter la demande d’artisanat. L’Iran a 1,2 million de cas signalés de virus, avec environ 1 million de guérisons et plus de 55000 décès – les responsables reconnaissant que le véritable bilan pourrait être beaucoup plus élevé. Pendant ce temps, les femmes dans le besoin devaient encore gagner de l’argent pour subvenir aux besoins de leur famille.

Les femmes de Bavar ont donc décidé de commencer à fabriquer des masques en tissu. Aujourd’hui, une cinquantaine de femmes s’assoient avec leurs machines à coudre, créant des masques en tissu à deux épaisseurs. Une troisième couche peut être ajoutée avec du matériel vendu dans les pharmacies locales.

Elham Karami, une femme de 41 ans qui travaille cinq jours par semaine pour soutenir ses deux fils, a déclaré qu’elle gagnait environ 10 000 rials (3 cents américains) pour chaque masque qu’elle coud. Les clients de Bavar comprennent des entreprises et d’autres.

«Je suis reconnaissant pour cette (organisation) parce qu’ils m’ont transformé gratuitement en un tailleur qualifié», a déclaré Karami. «Ils m’ont permis d’utiliser une machine à coudre pour apprendre à coudre. Ils m’ont également fourni du matériel sur lequel travailler.

En fonction de la taille de la commande, Bavar vend alors les masques jusqu’à 250,00 rials (96 cents US) chacun.

En Iran, où la capitale de Téhéran a été durement touchée par le virus, les autorités ont ordonné le port du masque. Alors que les amendes pour ne pas porter de masque restent faibles et mal appliquées, on voit de plus en plus le public les porter.

Chartabian a déclaré que les ventes de Bavar aident à soutenir l’achat de matériaux, de machines à coudre et d’autres questions. L’organisation fournit également aux femmes des conseils psychologiques et d’autres formes de soutien. Elle a refusé de proposer des chiffres de vente spécifiques pour les masques jusqu’à présent, mais a déclaré que chaque élément aidait à soutenir les femmes dans le besoin.

«Peut-être que l’argent n’est pas tant, mais nous leur fournissons des services tels que des conseils psychologiques et aussi du matériel», a-t-elle déclaré.