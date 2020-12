Aux législateurs créé un chemin vers la citoyenneté pour les enfants exclus, seuls les hommes iraniens pouvaient transmettre leur nationalité à leurs enfants à la naissance. En conséquence, les enfants de mères iraniennes et de pères non iraniens sont souvent apatrides et n’ont pas un accès égal à l’éducation, à l’emploi, à la santé et aux services sociaux.

La nouvelle politique concerne principalement les enfants des femmes iraniennes mariées à des Afghans. L’Iran abrite 1 million de réfugiés afghans enregistrés et environ 2 millions d’Afghans sans papiers supplémentaires, dont la plupart ont fui des décennies de guerre dans leur pays d’origine.

À la mi-novembre, environ 75 000 personnes avaient demandé la citoyenneté en vertu de la nouvelle loi, selon le bureau de l’immigration iranien. Mais après des années de discrimination, certains sont convaincus qu’ils seront traités équitablement en vertu de la nouvelle loi.

Ali, un ancien employé du consulat d’Afghanistan dans la capitale iranienne, Téhéran, et son épouse iranienne ont trois enfants. Mais il a dit qu’ils n’étaient pas pressés d’inscrire leurs enfants.

«En vertu de cette nouvelle loi, j’ai entendu dire que les premiers cas sont des cas particuliers où le père est en quelque sorte une personne influente», a-t-il dit, citant uniquement son prénom pour protéger sa famille.

Ali et sa femme ont déjà du mal à enregistrer leur mariage, qui a nécessité l’approbation du ministère de l’Intérieur. Il a déclaré que son expérience professionnelle lui a finalement permis de naviguer dans ce processus, mais craint que beaucoup d’autres ne le puissent pas.

Pourtant, de nombreuses mères ont été soulagées après que le Parlement a modifié la loi sur la nationalité en vigueur l’année dernière pour étendre les droits de citoyenneté, a déclaré Farha Bhoyroo, chargée de communication en Iran pour le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.

« Cette loi sur la nationalité est un pas de plus vers la mise sur un pied d’égalité des mères et des pères », a-t-elle déclaré. « C’est une amélioration très significative, quoique progressivement. »

Prendre cette mesure a distingué l’Iran de nombreux autres pays du Moyen-Orient et d’ailleurs. En Jordanie et au Liban, par exemple, les femmes ne peuvent pas transmettre leur citoyenneté, une interdiction qui touche principalement les femmes mariées à des Palestiniens et des réfugiés syriens. Des restrictions similaires s’appliquent dans les pays arabes de la région du golfe Persique.

Dans le monde, 25 pays interdisent aux femmes de transmettre la citoyenneté à leurs enfants, tandis que plus de 50 ont d’autres lois sur la nationalité discriminatoires, telles que celles selon le HCR qui permettent uniquement aux hommes de transmettre la citoyenneté à un conjoint étranger.

<< La discrimination fondée sur le sexe dans les lois sur la nationalité porte atteinte à l'égalité de citoyenneté des femmes et entraîne des violations généralisées des droits et des privations pour les familles touchées, y compris des obstacles à l'accès à l'éducation, aux soins de santé, à l'emploi, à l'unité familiale, à la liberté de mouvement, à l'héritage et aux droits de propriété >>, a déclaré Catherine Harrington, directeur de la Campagne mondiale du HCR pour l’égalité des droits de nationalité, dans une déclaration en septembre.

Les législateurs iraniens sont aux prises avec le problème de la nationalité depuis des années. Les opposants à la réforme ont fait valoir que des changements perturberaient la démographie de l’Iran en donnant la citoyenneté aux réfugiés. Les partisans ont objecté que la loi vise vraiment à contrôler les femmes, car les interdictions ne s’appliquent pas aux enfants d’hommes mariés à des femmes non iraniennes. Ces défenseurs notent que les restrictions à la citoyenneté faisaient partie d’une série de lois discriminatoires à l’égard des femmes.

Alors que les lois sur la nationalité iranienne sont antérieures à la révolution islamique de 1979, Mohsen Kazempour, co-fondateur de l’Institut juridique Datikan à Téhéran, a déclaré que le parti pris actuel contre les étrangers est en partie enraciné dans une hystérie nationaliste qui a suivi la révolution et la guerre de huit ans entre Iran. et l’Irak.

L’Iran était en guerre contre l’Irak et l’Irak était soutenu par de nombreux pays étrangers, a-t-il déclaré. « Le gouvernement iranien était donc très préoccupé par la pénétration d’agents secrets dans le gouvernement ou l’armée. »

Les réfugiés sans citoyenneté n’ont pas de nombreux droits fondamentaux en Iran, tels que l’accès à certains emplois et possibilités d’éducation. Même l’achat d’une carte SIM pour un téléphone mobile est interdit sans identification appropriée.

En 2006, le Parlement iranien a modifié la loi sur la nationalité pour permettre aux étrangers, y compris les enfants de mères iraniennes et de pères non iraniens, de demander la citoyenneté après l’âge de 18 ans et s’ils remplissent certaines conditions, telles que les contrôles de sécurité. En pratique, peu se sont inscrits et l’ont obtenu.

M. Bhoyroo, du HCR, a déclaré que l’élan vers la réforme était en partie le résultat « d’un mouvement progressif progressif pour documenter et enregistrer les Afghans ». Les réfugiés en Iran ont été particulièrement touchés par les conditions économiques désastreuses, en partie à cause des sanctions de l’administration Trump contre le pays.

Parmi les personnes qui ont la chance d’obtenir la citoyenneté, une fille est née d’un père afghan et qui a récemment perdu sa mère iranienne, une infirmière, à Covid-19, a déclaré Bhoyroo. Dans un autre cas, une jeune fille a perdu son père irakien après être allée se battre contre l’État islamique en Syrie à la demande de l’Iran, a rapporté le Middle East Eye. Dans les deux cas, la citoyenneté iranienne était une voie d’accès à la documentation, comme une carte d’identité ou un passeport, qui leur offre une plus grande sécurité et des opportunités.

Cependant, les réformes ne traitent toujours pas les mères et les pères sur un pied d’égalité. Alors qu’un père iranien transmet automatiquement sa citoyenneté à ses enfants, une mère iranienne doit présenter une demande au nom des enfants, ce qui peut entraîner des contrôles de sécurité découragés.

Certains couples mixtes ne voient tout simplement pas de place pour eux-mêmes en Iran.

Firouz, un journaliste de 32 ans, a rencontré sa femme lors d’un événement culturel en 2006. Nous nous sommes bien entendus, se souvient-il. Tous deux sont nés et ont grandi en Iran, mais la famille de Firouz est originaire d’Herat en Afghanistan. Ils ont passé huit mois à traverser la bureaucratie pour enregistrer leur mariage, a déclaré Firouz, qui a pris la parole à la condition que seul son prénom soit utilisé pour protéger la vie privée de sa famille.

«Le premier jour, nous sommes allés au bureau d’immigration pour le récupérer [marriage] demande, il y avait un panneau sur une porte qui disait: « Le mariage d’une Iranienne et d’un Afghan est interdit. » Nous avons été choqués », a-t-il déclaré.

Firouz et sa famille en avaient assez de la discrimination et s’inquiétaient de ce que vivraient ses enfants. Finalement, ils ont déménagé en Afghanistan.