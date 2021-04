LONDRES – Depuis des semaines, les témoignages anonymes déchirants affluent, les uns après les autres. Accusations d’agression sexuelle sur des filles aussi jeunes que 9 ans. Une fille a été accusée par des camarades de classe après avoir déclaré avoir été violée lors d’une fête. Sur une plateforme appelée Tout le monde est invité, des milliers de jeunes femmes et filles en Grande-Bretagne ont récemment partagé des récits francs de violence sexuelle, de sexisme et de misogynie pendant leur séjour d’étudiants – des accusations de tout, y compris des attaques sexuelles criminelles, des rencontres coercitives, du harcèlement verbal, des contacts non désirés – offrant des discussions brutes et non filtrées de leur traumatisme personnel. Mais prises ensemble, les accusations brossent un tableau troublant de la violence sexuelle généralisée des élèves à la fois dans les murs de l’école et à l’extérieur, en particulier lors de fêtes. Outre les informations faisant état de violences, les récits comprenaient également des allégations de sexisme et de misogynie. «C’est un vrai problème», a déclaré Soma Sara, la Londonienne de 22 ans qui a fondé Everyone’s Invited. «La culture du viol est réelle.»

Les témoignages puissants, bien que déchirants et souvent exaspérants, ne sont ni filtrés ni confirmés. Mais ils ont néanmoins explosé en un examen national de la violence sexuelle dans les écoles, mettant en évidence ce que les accusateurs appellent une culture toxique de la honte, du silence et du blâme des victimes qu’ils disent que les responsables scolaires ont fait peu ou rien pour lutter contre. Et cela intervient dans un contexte plus large en Grande-Bretagne après le meurtre de Sarah Everard, dont l’enlèvement dans une rue de Londres au début du mois de mars a déclenché une conversation nationale sur la violence à laquelle les femmes sont confrontées. Les écoles, les responsables locaux et nationaux enquêtes commencées. Mercredi, le gouvernement a chargé un organisme éducatif de procéder à un examen immédiat des politiques de sauvegarde dans les écoles publiques et privées. Simon Bailey, le Le chef du Conseil national des chefs de la police pour la protection de l’enfance, a déclaré lundi à la BBC: «Nous avons un réel problème ici.» Une ligne d’assistance téléphonique sera lancée jeudi et des allégations criminelles feront l’objet d’une enquête, a indiqué le ministère de l’Éducation. Police métropolitaine de Londres encouragé les victimes à signaler les crimes aux autorités. Bien que les récits omettent les noms des victimes et des auteurs, ils identifient les écoles fréquentées par les élèves, que les agressions présumées aient eu lieu sur le terrain de l’école ou ailleurs. Certaines étaient des écoles privées prestigieuses qui ont rapidement fait la une des journaux.

Étudiants actuels et anciens d’établissements d’élite – y compris Collège Dulwich, École King’s College, École Highgate, Lycée Latymer et plus encore – ont maintenant écrit des lettres ouvertes aux chefs d’établissement par leur nom, détaillant une culture du silence et du blâme des victimes. Dans un cas, une ancienne étudiante a déclaré qu’elle était découragée d’intenter une action en justice dans une affaire d’agression sexuelle. En autre, les filles ont décrit avoir été pelotées dans un couloir d’école. King’s College School et École Highgate a publié des déclarations disant qu’ils avaient commencé des examens indépendants des accusations et des politiques de l’école, et Latymer Upper School a déclaré qu’il avait encouragé les étudiants à se rendre directement aux autorités scolaires. Certaines des écoles citées n’ont pas répondu directement aux demandes de commentaires, mais dans la presse locale, des informations ont également déclaré qu’elles prenaient la question au sérieux et enquêtaient dans certains cas. Les accusations d’abus sexuels ne sont pas la seule compétence des écoles préparatoires d’élite. Des dizaines d’écoles, d’universités et d’écoles publiques ont été citées, bien que les témoignages reçus après le 23 mars n’identifient plus les institutions. Les milliers d’histoires parlent d’un problème omniprésent auquel sont confrontées les jeunes femmes et filles, a déclaré Mme Sara, ajoutant qu’elle espérait que l’accent mis sur certaines écoles importantes ne détournerait pas l’attention des problèmes plus importants. «Si nous pointons du doigt une personne, un endroit, un groupe démographique, vous donnez l’impression que ces cas sont rares ou simplement des anomalies, alors qu’en réalité, ils ne sont pas rares», a-t-elle déclaré.

Les experts conviennent que les récits, bien que troublants, font partie d’une conversation attendue depuis longtemps sur les attitudes et les comportements liés au genre et à la sexualité dans des institutions qui ont pour effet de normaliser et de banaliser la violence sexuelle ou la culture du viol. Aisha K. Gill, professeur de criminologie à l’Université de Roehampton à Londres et spécialiste de la violence à l’égard des femmes et des filles, a déclaré que le «tsunami de révélations» mettait en évidence un besoin de changement et de responsabilité, et qu’il était «déraisonnable de disent que cela se passe simplement dans les écoles privées.