Les femmes invaincues de Barcelone remportent le titre de Primera Division avec huit matchs à épargner

Barcelone Les femmes ont remporté la Primera Division avec huit matchs à disputer dimanche en battant Granadilla Tenerife 1-0 pour poursuivre leur saison de conquête dans l’élite espagnole. La victoire du Barça leur donne 16 points d’avance sur Levante, qui a fait match nul 1-1 contre l’Espanyol et ne peut plus rattraper les leaders avec leurs cinq matchs à jouer. Ce fut une saison incroyable pour les femmes de Barcelone, qui ont remporté leurs 26 matchs de championnat cette saison, marquant 128 buts et n’en concédant que cinq. Le titre de champion est la sixième victoire des femmes de Barcelone de leur histoire et la deuxième consécutive après leur triomphe l’an dernier.

Ils pourraient encore en faire un triplé ce trimestre, étant donné que le Barça est en demi-finale de la Copa de la Reina et en finale de la Ligue des champions, où ils affronteront Chelsea à Göteborg le 16 mai.

Le club a publié une vidéo sur les réseaux sociaux des joueurs sautant dans la piscine de leur hôtel à Tenerife tandis que le président du club, Joan Laporta, a également tweeté ses félicitations.

« Félicitations, champions @FCBfemeni! », A écrit Laporta. « La ligue est la récompense du Barça pour vos efforts, votre dévouement et votre engagement. Merci de nous avoir fait profiter de cette saison. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici