“Les femmes indiennes toujours en avance sur leur temps”, le discours de 1928 de Sarojini Naidu devient viral

Sarojini Naidu, affectueusement connu sous le nom de Rossignol de l’Inde, occupe une place estimée dans l’histoire de la lutte pour la liberté de l’Inde. Naidu a promu la cause de l’Inde contre la colonisation britannique grâce à sa poésie évocatrice et à ses talents oratoires. Maintenant, une vidéo d’un de ses célèbres discours devient virale sur Twitter. La vidéo est de la visite de Naidu aux États-Unis en 1928. Dans la vidéo, Naidu peut être vu en train de défendre les valeurs de paix et de liberté universelles. Dans son discours, Naidu se présente magnifiquement comme une “ambassadrice d’une ancienne nation”.

Elle poursuit en critiquant la notion préconçue des pays occidentaux selon laquelle l’Inde est une société conservatrice en soulignant qu’une femme en est venue à représenter la nation dans un pays étranger. L’ancien diplomate norvégien Erik Solheim a partagé une partie du discours mémorable de Sarojini Naidu sur Twitter. Tout en partageant la vidéo, Solheim a écrit : « Magnifique ! Fier de Bharat ! Des images rares de l’Indien Sarojini Naidu s’adressant aux Américains lors d’une visite aux États-Unis en 1928. »

Le discours de Sarojini Naidu, prononcé il y a 95 ans, a trouvé un écho auprès de nombreux utilisateurs de Twitter. Les utilisateurs de Twitter ont loué les talents oratoires de Naidu et sa charmante personnalité.

Un utilisateur a écrit: «Regardez simplement l’enracinement culturel et nationaliste, la confiance, l’aura de conviction et l’éloquence bien informée d’une femme indienne. Les femmes indiennes sont toujours en avance sur leur temps, comme l’a amplement démontré Sarojini Naidu à cette époque.

1. Il suffit de regarder l’enracinement culturel et nationaliste, la confiance, l’aura de conviction et l’éloquence bien informée d’une femme indienne. Les femmes indiennes sont toujours en avance sur leur temps, comme l’a amplement démontré Sarojini Naidu à cette époque….— Kamal Mehta (@Kamalcmehta) 6 février 2023

Un autre utilisateur a tweeté: “Vraiment remarquable, nous avons eu de la chance que nous, les Indiens, ayons des étoiles aussi brillantes pour diriger et diriger le pays.”

Vraiment remarquable, nous avons eu de la chance que nous, les Indiens, ayons des étoiles aussi brillantes pour diriger et diriger le pays.— virditez (@virditez) 6 février 2023

Sarojini Naidu, né dans une famille bengali à Hyderabad, a joué un rôle important dans la lutte de l’Inde pour l’indépendance de la domination coloniale britannique. Naidu a travaillé pour les causes des droits civiques, de l’émancipation des femmes et des idées anti-impérialistes tout au long de sa vie. Elle était une poétesse acclamée qui a enrichi la poésie anglaise grâce à ses réalisations littéraires. Son travail a souvent utilisé des images évocatrices de sens pour peindre un portrait esthétique de l’Inde. Naidu a épousé sa politique nationaliste indienne à travers son travail littéraire.

Sarojini Naidu a été fortement inspiré par Mahatma Gandhi. En 1947, Sarojini Naidu est devenue gouverneure des Provinces-Unies (l’actuel Uttar Pradesh), faisant d’elle la première femme à occuper ce poste dans l’Inde indépendante.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici