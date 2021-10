Les femmes indiennes remportent l’or par équipe en skeet et le bronze pour les hommes au Championnat du monde junior de l’ISSF

Les tireurs indiens ont remporté la médaille d’or dans l’épreuve féminine de skeet par équipes et le bronze dans les finales par équipes masculines du Championnat du monde junior de l’ISSF ici. Le trio d’Areeba Khan, Raiza Dhillon et Ganemat Sekhon a terminé sur la plus haute marche du podium chez les femmes après avoir tiré un score total de 6. Dans la ronde de la médaille d’or vendredi, les femmes indiennes ont été opposées à l’équipe italienne de Damiana Paolacci , Sara Bongini et Giada Longhi.

Chez les hommes, l’équipe indienne de Rajveer Gill, Ayush Rudraraju et Abhay Singh Sekhon a remporté la médaille de bronze après avoir battu les Turcs Ali Can Arabaci, Ahmet Baran et Muhammet Seyhun Kaya 6-0, le même score que le concours pour la médaille d’or féminin.

Un jour plus tôt, la tireuse de skeet indienne montante Sekhon avait remporté la médaille d’argent dans la compétition individuelle de skeet féminin du tournoi.

La tireuse de Chandigarh, qui a remporté ses premières médailles d’étape de la Coupe du monde senior de l’ISSF à New Delhi plus tôt cette année, s’est inclinée en barrage contre l’Américaine Alisha Fayth Layne, après que les deux aient été à égalité sur 46 coups sûrs dans la finale des 60 coups.

Dans le skeet individuel masculin, aucun des trois Indiens en lice – Rajveer Gill, Abhay Singh Sekhon et Ayush Rudraraju – n’a pu se qualifier pour la finale à six, mais ils ont brillé dans l’épreuve par équipes.

L’Inde occupe actuellement la deuxième place dans l’ordre hiérarchique avec deux médailles d’or, trois d’argent et deux de bronze pour un total de sept médailles dans le tournoi.

Les États-Unis arrivent en tête du classement avec sept médailles dont trois d’or.

Il s’agit de la première épreuve de tir multidisciplinaire depuis les Jeux olympiques de Tokyo, avec pas moins de 32 nations et près de 370 athlètes participant au championnat.

