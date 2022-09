Les femmes indiennes feront leur première apparition dans le championnat international de piquetage de tente

Championnat international de piquetage de tente (IANS)

Le capitaine Ritika Dahiya de l’Haryana, qui est également la première dame de l’armée indienne à faire du piquetage de tente, représentera le pays avec Priyanka Bhardwaj de New Delhi et Nanda Agrawal de l’Uttar Pradesh. Khushi Singh, 21 ans, résident de New Delhi, a également été inclus dans l’équipe indienne en tant que joueur de réserve.