Les femmes indiennes blanchissent le Pakistan 3-0 pour commencer la campagne SAAF sur un départ gagnant

New Delhi: L’Inde, championne en titre, a blanchi le Pakistan 3-0 pour faire un début gagnant dans sa campagne au championnat féminin SAFF au stade Dasarath de Katmandou ici mercredi.

Cette victoire a prolongé l’invincibilité de l’Inde à 27 matches de championnat.

Un but contre son camp de la capitaine rivale Maria Jamil Khan et une frappe opportuniste de Dangmei Grace en première mi-temps ont effectivement réglé la question en faveur de l’Inde. Un but tardif de Soumya Gaguloth complétait la déroute dans le temps additionnel.

Les Tigresses bleues ont été dominantes presque partout, peu disposées à se séparer du ballon. Ils ont préféré l’étirer sur les flancs, et Anu Tamang était omniprésente au milieu, l’essayant aux attaquants dès le départ avec ses passes défensives.

Cependant, malgré la domination, le premier but de l’Inde à la 15e minute était plutôt chanceux – un but contre son camp de la capitaine rivale Maria Jamila Khan.

Sandhiya, opérant sur la gauche, a envoyé un centre que le gardien Shahid Bukhari a réussi à mettre la main en plongeant sur sa gauche. Le rebond a touché la jambe de Maria et a roulé dans le filet.

Le deuxième but, néanmoins, est sorti tout droit de la planche à dessin. Récupérant le ballon juste à l’extérieur de la surface de réparation, Anju, prise entre une jungle de jambes, l’a préparé pour un Dangmei Grace non marqué avec son pied gauche.

Reconnaissante, Grace l’a reçu et l’a glissé entre Shahid et le premier poteau pour donner à l’Inde une avance de 2-0.

L’Inde a failli en ajouter un autre à la 29e minute, mais même si le pied gauche de Ranjana a battu Shahid sous la barre, il a frappé le poteau.

En échange, l’Inde a obtenu son premier corner à la 55e minute. Sur le contre, le Pakistan a obtenu un coup franc à l’extérieur de la surface de réparation indienne, mais le gardien indien Aditi Chauhan a capté le tir de Maria avec une facilité sans effort.

Avec les Indiens pressant fort, le Pakistan n’a pas été en mesure de briser les chaînes et de se lancer à fond dans l’attaque. Au lieu de cela, ils ont préféré rester en arrière et défendre, avec Zulfia Nazir qui attendait devant autour du cercle central.

Mais les Tigresses bleues n’ont pas été en mesure de tirer parti de la série de corners gagnés tout du long.

À la 74e minute, Sandhiya a évité son marqueur et l’a posé pour qu’Anju ait une fissure au but. Mais la défense rivale a récupéré plus vite, refusant à Anju de jeter un coup d’œil.

Quatre minutes plus tard, Anju a été plus rapide pour atteindre le ballon au-dessus de Maria à l’intérieur de la surface. Mais son coup de pied gauche raté de peu la cible.

Soumya a porté le score à 3-0 dans le temps additionnel, terminant cliniquement le centre de Ranjana depuis la gauche.

L’Inde affrontera ensuite les Maldives le 10 septembre.

