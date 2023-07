Les femmes indiennes battent l’Espagne 3-0 pour remporter le tournoi de hockey de la Fédération espagnole

L’équipe indienne de hockey féminin a produit une performance dominante pour battre confortablement l’Espagne 3-0 et remporter le 100e anniversaire de la Fédération espagnole de hockey – Tournoi international dimanche.

Vandana Katariya (22e minute), Monika (48e) et Udita (58e) ont été les buteuses alors que l’Inde est restée invaincue dans le tournoi.

Forts du succès du match de samedi contre l’Angleterre, où le coup du chapeau de Lalremsiami les a aidés à gagner 3-0, les meilleurs joueurs indiens ont pris un bon départ au premier quart.

Les Indiens ont commencé prudemment et ont maintenu une structure disciplinée avec des passes courtes et précises qui leur ont permis de créer de l’espace dans le cercle. Mais les buts ont échappé aux visiteurs au premier quart-temps.

L’Espagne s’est créé de belles occasions dans les cinq dernières minutes du premier quart-temps, mais le capitaine et gardien indien Savita a tenu les adversaires à distance en réalisant de beaux arrêts.

L’Inde a commencé le deuxième quart-temps de manière dominante, montrant une intention claire de prendre les devants.

Ils se sont appuyés sur une attaque solide, Sushila créant une belle occasion de placement sur le terrain à la 22e minute. Elle a aidé Neha Goyal avec une passe rapide dans le haut du cercle, mais le tir de Neha a rebondi sur les jambières de la gardienne espagnole Clara Perez.

Lalremsiami, la star du match contre l’Angleterre, a récupéré le rebond et l’a fracassé devant le gardien de but et Vandana était parfaitement positionnée pour obtenir une légère touche pour pousser le ballon au-delà de la ligne de but.

L’avance a donné l’avantage à l’Inde, lui permettant de faire des incursions confiantes dans le cercle de frappe.

Ils ont monté la pression sur l’Espagne en dominant la possession du ballon dans les minutes suivantes. L’Inde a prolongé l’avance à la 48e minute lorsque Monika a converti un corner de pénalité devant Maria Ruiz, qui avait remplacé Perez sous la barre espagnole.

Avec une avance de 2-0, l’Inde a défendu vigoureusement. Deep Grace Ekka, Nikki Pradhan et Sushila Chanu ont contrôlé l’attaque espagnole tandis que les attaquants poussaient pour un troisième but.

L’occasion s’est présentée à deux minutes du sifflet final lorsqu’une Udita confiante a fait preuve de patience, associée à de bonnes compétences en dribble, pour trouver le fond du filet.

