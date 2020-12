Pendant des décennies, la petite Géorgie a dépassé son poids sur la scène mondiale des échecs. Et pour les femmes géorgiennes, le chemin a été emprunté par sa propre héroïne, Nona Gaprindashvili, dont la montée de la guerre froide au sommet du monde des échecs a ses propres parallèles avec la fiction Beth Harmon de « The Queen’s Gambit ».

Gaprindashvili est entrée dans l’histoire en 1978 en devenant la première femme gagner le grade de grand maître. À 79 ans, elle joue toujours des tournois – elle a remporté la section féminine de 65 ans et plus au Championnat du monde senior à Bucarest, en Roumanie, en novembre 2019 – et inspire une nouvelle génération de filles et de jeunes femmes dans un pays où un champion d’échecs peut atteindre le statut de star.

«Elle est vraiment légendaire pour nous», a déclaré Pipia.

Gaprindashvili a rappelé comment son titre de grand maître l’a rendue célèbre dans toute l’Union soviétique. Alors qu’elle rentrait en Géorgie en train depuis Moscou, des foules de partisans se sont rassemblées à chaque gare, dans l’espoir de lui serrer la main ou tout simplement d’apercevoir.

« Mon père a même perdu sa chaussure dans la foule », a déclaré Gaprindashvili, qui vit dans un appartement à Tbilissi offert par les autorités soviétiques.

« Nona a été la première femme à porter les échecs féminins au niveau masculin », a déclaré l’ancienne journaliste et journaliste yougoslave Milunka Lazarević dans un film sur les stars géorgiennes sorti cette année, « Glory to the Queen ». « C’était comme atterrir sur Mars ou Jupiter – inimaginable pour eux! »

Le succès de Gaprindashvili a inspiré une vague d’acteurs de premier plan, dont Nana Alexandria, qui a remporté le championnat féminin de l’Union soviétique trois fois avant l’âge de 20 ans et est devenue entre autres une «femme grand maître internationale». (La Fédération internationale des échecs a des classements spécifiques aux femmes parmi les maîtres internationales féminines pour les tournois réservés aux femmes, mais de nombreux tournois sont mixtes.)

Une autre, Maia Chiburdanidze, a idolâtré Gaprindashvili en grandissant – pour la battre en 1978, le titre de championne du monde d’échecs féminin et le détenir pendant 13 ans. Chiburdanidze est devenue la deuxième femme – après Gaprindashvili – à en avoir une grand maître. (À ce jour, sur les 37 femmes qui ont obtenu le titre de grand maître, six sont géorgiennes.)

« Les échecs sont dans notre sang », a déclaré Sophie Nikoladze, responsable des relations publiques à la Fédération géorgienne des échecs, alors qu’elle pénétrait dans la salle principale du palais géorgien des échecs dans le parc Vera de Tbilissi.

Le plafond – au-dessus des rangées de chaises en bois à dossier droit de l’époque soviétique – est une conception tridimensionnelle surprenante de cubes espacés qui évoquent un échiquier dans les airs. Ce n’est pas différent du personnage Harmon qui se présente depuis son orphelinat dans « The Queen’s Gambit ».

Dehors, par une froide journée de novembre, un groupe de retraités vêtus de masques jouait aux échecs et au backgammon.

Nikoladze pense que les femmes géorgiennes sont particulièrement adaptées aux exigences stratégiques des échecs. La raison, a-t-elle ajouté, est l’histoire d’invasion de la Géorgie par ses voisins.

« Les femmes devaient se battre et faire équipe avec les hommes », a déclaré Nikoladze, un maître d’échecs international qui a joué dans l’équipe nationale du pays. «Cela fait partie de notre caractère. Je pense qu’il s’est transmis de génération en génération. «

Le souverain le plus célèbre du pays, qui a mené un âge d’or au 12ème siècle, était la femme, la reine Tamar, qui portait le titre de «roi». Dans le passé, il y avait une tradition d’inclure une partie d’échecs avec une dot.

Pendant la guerre froide, les échecs portaient un symbolisme géopolitique et ont culminé en 1972 lorsque Fischer, un Américain, a battu le célèbre Russe Boris Spassky pour le titre du Championnat du monde d’échecs.

Avec l’Union soviétique, l’appareil d’État, quant à lui, a régulièrement discriminé les Géorgiens et les autres non-russes. « Certains responsables communistes n’étaient pas très heureux de voir qu’une équipe de femmes soviétiques était entièrement composée de femmes géorgiennes », a ajouté Alexandrie.

En 1978 le Kremlin est intervenu lorsqu’une équipe d’échecs soviétique de Géorgiens devait jouer à l’Olympiade d’échecs de Buenos Aires.

« Une heure avant le décollage prévu de l’avion pour Buenos Aires, la plus jeune joueuse géorgienne de l’équipe, Nana Ioseliani, a été remplacée par une joueuse russe par des officiels soviétiques », a déclaré Alexandrie. « De telles choses n’arrivent pas une heure avant un vol. »

Une substitution similaire a été tentée à l’Olympiade de 1980 à Malte.

« Mais le ministre géorgien des Sports s’est envolé pour Moscou pour intervenir et l’équipe féminine géorgienne est restée intacte », a-t-elle ajouté.

De retour chez elles en Géorgie, les stars féminines des échecs sont devenues des célébrités.

«Pendant cette période – les années 80 et 90, presque chaque nouveau-né s’appelait Nona, Maia ou Nana, en l’honneur de nos femmes célèbres», explique Nana Dzagnidze, dont le père l’a nommée d’après Nana Alexandria. Dzagnidze est devenu grand maître d’échecs en 2008.

Une nouvelle génération de jeunes femmes représente actuellement la Géorgie dans des tournois d’échecs internationaux. Certains d’entre eux ont grandi dans les années troublées qui ont suivi l’effondrement de l’Union soviétique, lorsque la plupart des gens ont survécu avec quatre heures d’électricité par jour dans un contexte de criminalité endémique, de pénuries alimentaires chroniques et de guerre civile.

«Je me souviens avoir lu des livres et joué aux échecs à la maison à la lueur des bougies», a déclaré Nino Batsiashvili, 33 ans, triple championne d’échecs géorgienne et la plus récente femme géorgienne à devenir grand maître en 2018.

Il n’y avait pas non plus de soutien de l’État, contrairement à l’époque soviétique. « Quand j’avais 18 ans, je voyageais pour jouer des matchs avec une valise pleine de livres, tandis que d’autres apportaient leurs ordinateurs pour analyser les parties d’échecs », a déclaré Batsiashvili.

Cette année, les joueurs n’ont pas pu voyager en raison de la pandémie de coronavirus.

«Un joueur d’échecs vit en remportant des tournois – et cette année, nous n’en avons eu que deux. Il ne suffit pas de vivre », a déclaré Nino Khomeriki, une jeune femme de 22 ans qui a fait le classement des femmes grands maîtres en 2019.

Alors que la pandémie fait rage, les horloges d’échecs du caverneux palais d’échecs de Tbilissi – dédié à Gaprindashvili – sont silencieuses. La salle, autrefois pleine de spectateurs, est vide. Les affiches jaunies des superstars des échecs d’autrefois sont empilées, collectant la poussière et la moisissure.

Gaprindashvili ne se rend pas à des tournois pour le moment, mais espère revenir le plus tôt possible.