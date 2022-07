Les femmes font face à des risques alors que les médecins luttent contre les exceptions médicales à l’avortement

L’effet a été le plus visible au Texas, qui a adopté une loi interdisant la plupart des avortements après six semaines de grossesse en septembre dernier – bien avant les interdictions qui ont commencé à prendre effet après la décision de la Cour suprême d’annuler Roe v. Wade le 24 juin.

Une nouvelle étude de deux hôpitaux du comté de Dallas a révélé qu’après l’entrée en vigueur de la loi du Texas, les femmes enceintes confrontées à de graves complications avant la viabilité fœtale – principalement parce que leurs eaux se sont rompues prématurément – ont souffert parce qu’elles n’étaient pas autorisées à mettre fin à leur grossesse.

Sur 28 femmes répondant aux critères de l’étude, plus de la moitié ont connu des problèmes médicaux “importants”, notamment des infections et des hémorragies, face à limites imposées par l’État sur le traitement, selon l’étude. Une femme a dû subir une hystérectomie. Et le taux de problèmes de santé maternelle était beaucoup plus élevé que le taux dans d’autres États où les patientes se sont vu offrir la possibilité de mettre fin à leur grossesse, selon l’étude, qui a été acceptée pour publication dans l’American Journal of Obstetrics and Gynecology.