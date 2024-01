Les femmes et les jeunes ont besoin d’une plus grande part d’opérations chirurgicales au Colorado

Kristen Logsdon chez elle à Colorado Springs le 18 janvier 2024. En 2021, Kristen Logsdon a reçu un don partiel du foie de son frère. (Photo de RJ Sangosti/The Denver Post)

Noter que la vodka est moins chère que la thérapie pourrait être de l’humour de potence pour certaines personnes, mais pour Kristen Logsdon, c’était un calcul sérieux – et qui a failli la tuer.

Logsdon, de Colorado Springs, n’a bu qu’occasionnellement pendant la majeure partie de sa vie d’adulte, mais vers 2009, les facteurs de stress se sont accumulés et l’alcool est devenu un moyen d’automédication pour son sentiment d’inutilité, puisqu’elle ne pouvait pas se permettre de soins de santé. Boire un verre après que sa fille se soit couchée était un moyen de surmonter une relation malsaine et une année terrible au cours de laquelle elle a divorcé, a perdu son emploi et a vu trois proches mourir en autant de mois.

Début 2013, elle a décidé d’arrêter, mais c’était trop tard. Environ trois semaines après son dernier verre, elle s’est réveillée et a découvert que sa peau était « jaune vif » et que son abdomen était gonflé de liquide. Après seulement quelques années de consommation excessive d’alcool, elle souffrait d’insuffisance hépatique – quelque chose qu’elle ne pensait pas possible en si peu de temps.

“J’avais vraiment honte de me retrouver dans cette situation”, a déclaré Logsdon. “J’avais l’impression que les médecins pensaient que j’étais un perdant.”

L’expérience de Logsdon est devenue plus courante dans le Colorado depuis la pandémie. En règle générale, un patient souffrant d’insuffisance hépatique due à la consommation d’alcool est un homme plus âgé avec un long historique de consommation excessive d’alcool, mais ces dernières années, de plus en plus de femmes et de personnes de moins de 40 ans ont besoin d’une greffe, a déclaré le Dr James Burton, qui s’occupe des patients avant et après les transplantations hépatiques à UCHealth à Aurora, mais n’effectue pas les interventions chirurgicales.

La plus jeune personne qu’il a soignée pour une insuffisance hépatique liée à l’alcool avait 23 ans, a-t-il déclaré. Les reins de ce patient étaient également défaillants, une combinaison qui tue environ 80 % des personnes qui en sont atteintes dans les trois mois suivant le diagnostic, selon l’American Liver Foundation.

Les données démographiques des patients ayant besoin d’une greffe du foie avaient commencé à changer avant 2020, mais ce changement s’est accéléré à mesure que les gens buvaient pour faire face à leur stress, a déclaré Burton. Cela dit, tous les sexes et tous les groupes d’âge ont vu une augmentation des affections hépatiques liées à l’alcool au cours de la dernière décennie, a-t-il déclaré.

« La pandémie a mis de l’huile sur le feu », a-t-il déclaré.

À l’échelle nationale, le nombre de personnes ajoutées à la liste d’attente pour une greffe du foie en raison d’un diagnostic lié à l’alcool est passé de 4 087 en 2019 à 5 144 en 2021. Depuis lors, les inscriptions liées à l’alcool sont restées élevées, avec 5 164 personnes répertoriées en 2023.

Les greffes de foie ont également augmenté ces dernières années, mais pas aussi rapidement que l’augmentation du nombre de personnes inscrites sur la liste des greffes. En 2023, le Réseau uni pour le partage d’organes a signalé 10 659 greffes de foie – un record, mais pas suffisant pour aider l’ensemble des 14 181 personnes ajoutées à la liste d’attente, sans parler des personnes qui l’ont rejoint les années précédentes et qui étaient toujours en vie et en attente.

Le nombre d’hommes inscrits pour une transplantation hépatique liée à l’alcool a augmenté de 22 % entre 2019 et 2021, avant de diminuer légèrement au cours des deux années suivantes. Les inscriptions de femmes ont augmenté de 35 % au cours de cette période, et ont même légèrement augmenté en 2022 et 2023. Les hommes étaient cependant toujours deux fois plus susceptibles que les femmes d’avoir besoin d’un foie pour un diagnostic lié à l’alcool.

Au Colorado, 783 personnes ont reçu de nouveaux foies en 2023, ce qui constitue également un record. Jeudi, 163 personnes dans le Colorado attendaient une greffe du foie, selon le United Network for Organ Sharing.

Cela survient alors que les décès liés à l’alcool dans le Colorado ont augmenté de 60 % entre 2018 et 2021, avant de baisser légèrement en 2022 – le sujet d’une série en quatre parties publiée par le Denver Post plus tôt ce mois-ci. Les maladies du foie associées à l’alcool sont l’une des principales causes de cette augmentation, tuant 902 personnes en 2022.

Des gens qui ont toute une vie devant eux

Le Dr Aram Neuschatz, hospitaliste au centre médical luthérien de Wheat Ridge, a déclaré avoir observé une tendance similaire et que le nombre de patients souffrant d’une maladie du foie liée à l’alcool a continué de croître chaque année. L’année dernière, son plus jeune patient souffrant d’une maladie du foie liée à la consommation d’alcool avait 25 ans.

« Ce sont des gens qui ont des vies entières, des décennies devant eux », a-t-il déclaré.

Beaucoup d’entre eux occupent un emploi et s’occupent de leurs enfants. Ils n’ont donc jamais considéré leur consommation d’alcool comme un problème jusqu’à ce qu’ils développent une jaunisse, a déclaré Neuschatz. À ce stade, il sera peut-être trop tard pour réparer les dégâts, a-t-il déclaré.

“Ce qui m’inquiète vraiment, ce sont les gens qui ont pris l’habitude de boire tous les jours ou de boire six jours sur sept ou cinq jours sur sept”, a-t-il déclaré. “Ces gens jouent avec le feu.”

Habituellement, lorsque les gens ont besoin d’une greffe du foie, ils présentent des niveaux élevés d’inflammation du foie (également appelée hépatite), cicatrices (également appelées cirrhose), ou les deux. Certaines personnes atteintes d’hépatite induite par l’alcool surmontent l’épisode initial avec un traitement aux stéroïdes pour réduire l’inflammation, et leur foie peut se rétablir si elles arrêtent de boire. Cependant, les cicatrices du foie ne guérissent pas ; la seule option est d’essayer de prévenir davantage de dommages qui pourraient pousser une personne au stade terminal de la cirrhose.

Burton estime qu’environ 80 % des personnes évaluées par l’hôpital de l’Université du Colorado pour une transplantation hépatique au cours de la dernière année souffraient de problèmes liés à l’alcool, tout comme environ la moitié de celles qui ont ensuite reçu une greffe. Certaines personnes évaluées ne sont pas éligibles parce qu’elles sont trop malades pour subir l’opération ou ne sont pas encore assez malades pour figurer immédiatement sur la liste de transplantation, et certaines meurent sur la liste en attendant un organe. L’hôpital n’exige pas que les patients soient sobres pendant une durée spécifique, mais évalue au cas par cas leur probabilité de recommencer à boire beaucoup. il a dit.

L’augmentation des maladies du foie liées à l’alcool fait suite à une augmentation des achats d’alcool au début de la pandémie. Un 2022 rapport dans le Journal of Addiction Medicine a constaté que de mars à novembre 2020, les Coloradans ont augmenté leurs achats de spiritueux d’environ 17 % et de vins d’environ 10 % par rapport aux tendances pré-pandémiques, tout en achetant un peu moins de bière que prévu. (Les données incluent uniquement les magasins vendant de l’alcool à boire à la maison, elles ne tiennent donc pas compte des changements dans la quantité d’alcool acheté dans les bars et les restaurants.)

La tendance pourrait en réalité être plus dramatique qu’il n’y paraît, car la baisse du tourisme pendant la pandémie signifie que les résidents permanents ont effectué un pourcentage d’achats plus élevé, a déclaré le Dr Jarratt Pytell, professeur adjoint à la faculté de médecine de l’Université du Colorado, qui a écrit le rapport.

Les chercheurs ne peuvent pas prouver que l’augmentation de la consommation globale d’alcool et le passage à une consommation accrue de spiritueux sont à l’origine d’une partie de l’augmentation des maladies du foie, mais cela aurait du sens, a déclaré Pytell. Les gens peuvent développer des problèmes de santé en buvant de la bière ou du vin, mais les risques sont plus élevés avec des alcools forts, car les gens ne réalisent pas à quelle vitesse les petites portions s’additionnent, a-t-il déclaré.

“Cela ressemble un peu à un canard, cancane comme un canard”, a-t-il déclaré.

La prévention est la clé

Boire davantage pendant une période très stressante n’est pas idéal, mais le plus gros problème est que de nombreuses personnes ne reviennent pas à leur niveau de consommation antérieur une fois le facteur de stress immédiat passé, a déclaré Pytell. Des études réalisées après les attentats terroristes du 11 septembre 2001 et l’ouragan Katrina ont révélé que la plupart des personnes ayant augmenté leur consommation d’alcool continuaient à consommer davantage d’alcool, même si les chercheurs n’étaient pas en mesure de déterminer si les personnes développaient une dépendance à l’alcool ou si elles prenaient simplement de nouvelles habitudes. , il a dit.

Alors que les patients qui ont besoin d’un rein peuvent survivre pendant un certain temps grâce à la dialyse et que certains patients cardiaques peuvent utiliser un appareil pour maintenir leur sang en circulation jusqu’à ce qu’ils reçoivent une greffe, il n’existe aucun traitement « de transition » pour les personnes souffrant d’insuffisance hépatique. Le le foie filtre le sangproduit les substances nécessaires à la digestion, aide à maintenir le taux de sucre dans le sang et régule la coagulation sanguine. Ainsi, en cas d’échec, les patients n’ont souvent que quelques semaines ou mois à vivre.

Des analyses de sang peuvent détecter des lésions hépatiques avant qu’elle ne progresse trop loin pour guérir d’elle-même, mais comme les premiers stades des dommages ne provoquent généralement pas de symptômes, les patients qui ne subissent pas de contrôles réguliers ne sauront pas qu’il faut demander des tests.

Alors que les Centers for Disease Control and Prevention recommandent aux hommes de ne pas boire plus de deux verres par jour et aux femmes d’en boire plus d’un, les gens réagissent différemment à la même quantité d’alcool, a déclaré Burton. Environ 10 % des gros buveurs développent une maladie du foie, mais personne ne peut savoir de quelle personne il s’agit dans un groupe de 10 personnes qui boivent de grandes quantités, a-t-il déclaré.

« Vous ne pouvez pas comparer la façon dont vous buvez à celle de vos amis » et supposer que tout ira bien, a-t-il déclaré.

Les greffes peuvent prolonger la vie des gens, mais Neuschatz a déclaré qu’il ne connaissait qu’une « poignée » de patients qui en ont eu une au cours de sa carrière. Même dans ce cas, une greffe ne garantit pas une durée de vie normale et les patients doivent prendre des médicaments qui suppriment leur système immunitaire afin que leur corps n’attaque pas le nouvel organe, a-t-il déclaré.

« La prévention est vraiment la clé de tout cela », a-t-il déclaré.

Logsdon était l’un des rares chanceux à avoir reçu une greffe. Après quelques rechutes au cours des deux premières années suivant son diagnostic, elle a complètement arrêté de boire. Fin 2021, son frère lui a donné une partie de son foie. Le foie des personnes en bonne santé repousse si elles font don d’une partie de l’organe.

Même si recevoir un foie est une fin heureuse, Logsdon a quand même perdu des années lorsqu’elle…