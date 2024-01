Les femmes et les hommes britanniques obtiennent leur place aux Jeux olympiques de Paris 2024 grâce à des victoires en qualifications

Les femmes et les hommes britanniques ont tous deux remporté des victoires qui leur ont assuré leur place aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Sarah Jones et Katie Robertson ont donné l’avantage à la Grande-Bretagne 2-0 avant qu’Hannah McLoughlin ne marque une consolation tardive pour l’Irlande.

Faits saillants : l’équipe masculine de hockey de Grande-Bretagne a battu la Nouvelle-Zélande et se qualifie pour les Jeux olympiques

Phil Roper a donné l’avantage à la Grande-Bretagne contre les Kiwis lorsqu’il a récupéré un ballon lancé et décoché un tir.

La Grande-Bretagne a dû gérer cinq minutes avec un joueur de moins au cours du dernier quart-temps suite à un carton jaune, mais a conservé son avance de deux buts pour clôturer la victoire et organiser une finale contre l’Allemagne dimanche.

“C’est une journée fantastique pour le hockey britannique. Les filles qui ont gagné plus tôt étaient incroyables et nous le faisons maintenant”, a déclaré Ward.

Les femmes britanniques et l’Irlande tentaient de rejoindre la Belgique et l’Espagne dans les qualifications pour les Jeux de Paris et la Grande-Bretagne, médaillée d’or olympique en 2016, a démarré en force en Espagne.