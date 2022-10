Les femmes et les enfants détenus dans les camps de l’Etat islamique devraient être rapatriés rapidement au Canada : un expert

MONTRÉAL –

Un psychiatre impliqué dans les efforts pour soutenir les enfants de femmes canadiennes détenues en Syrie après avoir voyagé pour rejoindre l’État islamique exhorte Ottawa à accélérer les efforts de rapatriement.

La Dre Cécile Rousseau, pédopsychiatre à l’Université McGill et spécialiste de la radicalisation violente et de l’extrémisme, faisait partie d’un comité de responsables locaux de la santé et d’experts en protection de l’enfance réunis par le détachement de Québec de la GRC après la chute du califat en 2017.

Elle a dit qu’elle ne croit pas qu’une poignée de femmes qui reviennent avec de jeunes enfants, qui seront surveillées et soutenues, représenteront un danger pour la société canadienne.

« Je pense qu’il faut aller de l’avant parce que plus on attend, plus il sera difficile pour le Canada et pour les gens qui reviennent de se réinsérer dans la société », a déclaré Rousseau.

“Donc, attendre n’est pas une bonne idée, surtout avec de jeunes enfants. Ce sont des citoyens canadiens, ramenons-les à la maison – c’est le meilleur résultat pour eux et pour nous.”

Mercredi, Oumaima Chouay, 27 ans, est revenue au Canada avec ses deux enfants et un autre adulte canadien, Kimberly Polman de la Colombie-Britannique.

Chouay fait face à des accusations de départ du Canada pour participer à l’activité d’un groupe terroriste, de participation à l’activité d’un groupe terroriste, de fourniture de biens ou de services à des fins terroristes et de complot en vue de participer à l’activité d’un groupe terroriste. Son affaire revient devant le tribunal le 8 novembre.

Polman a été libéré sous caution jeudi par un tribunal de la Colombie-Britannique en attendant une audience sur l’engagement de ne pas troubler l’ordre public.

Rousseau a déclaré dans une interview jeudi qu’elle ne pouvait pas parler des enfants de Chouay, mais elle a évoqué les efforts de réintégration envisagés avant leur arrivée du nord-est de la Syrie, en particulier du point de vue de l’enfant.

Les autorités québécoises attendent le retour des citoyens qui se sont rendus au Moyen-Orient pour rejoindre l’État islamique, avec une inquiétude particulière pour les jeunes enfants nés à l’étranger et arrivant au Canada pour la première fois.

Ils ont passé plus d’un an à discuter du sort de ces enfants et de leurs mères détenus dans des camps de détention et à élaborer un plan pour eux.

Rousseau a déclaré que les responsables avaient examiné l’expérience de l’Angleterre et de la France, où les mères étaient automatiquement séparées de leurs enfants après avoir été rapatriées. Ils ont également examiné d’autres modèles qui impliquaient une approche communautaire, favorisant l’absence de séparation entre la mère et les enfants et une intégration rapide à l’école et à la communauté.

“L’idée était de favoriser, autant que possible, le maintien d’une relation d’attachement”, a-t-elle expliqué. “Avec un parent si possible, certainement avec un parent et la famille élargie tant que les enfants étaient en sécurité. Et ne pas prendre la situation difficile d’autres pays européens qui avaient en quelque sorte considéré que la famille élargie devait être considérée comme suspecte jusqu’à preuve du contraire.”

Les autorités espèrent éviter une porte tournante de placement, en particulier “pour les enfants qui ont subi des traumatismes cumulatifs, des ruptures d’attachement multiples et qui vivent dans des situations difficiles ou de survie depuis au moins trois ans, voire toute leur vie”, a déclaré Rousseau.

Lors d’une conférence de presse mercredi, la GRC du Québec a déclaré que la police s’inquiétait depuis longtemps des enfants. Insp. David Beaudoin a déclaré que des mesures importantes avaient été prises pour s’assurer qu’ils reçoivent un soutien adéquat, y compris la participation de la famille élargie.

Rousseau a déclaré que les autorités ont tout pris en compte, depuis leur arrivée à l’aéroport jusqu’à ce que les enfants attendent pendant des heures pendant que leurs parents subissent un interrogatoire avec de la nourriture, des jouets et un endroit pour se reposer. Ils ont également discuté de ce qu’il faut faire s’il n’y a pas de famille élargie au Canada, trouver des environnements d’accueil sûrs tout en favorisant la continuité et la sécurité culturelles et religieuses.

Rousseau a déclaré que la première chose à faire était de déterminer si les mères de retour étaient disponibles pour les enfants, à la fois psychologiquement et émotionnellement. Une mère déprimée et traumatisée peut être en mesure de s’occuper des enfants, mais pas nécessairement de fournir des soins émotionnels, a-t-elle déclaré.

“Parce que nous savons que c’est ce qui fait que les enfants se sentent en sécurité et c’est absolument essentiel”, a déclaré Rousseau.

Rousseau a déclaré que la plupart des enfants qui viennent au Canada sont des tout-petits ou des enfants d’âge scolaire qui ont vécu un traumatisme, une guerre ou le chagrin de perdre un être cher, notamment leur père. Beaucoup d’entre eux souffriront d’un trouble de stress post-traumatique aigu mais aussi d’un stress post-traumatique complexe, où les patients font face à la privation en même temps que les symptômes traumatiques, a-t-elle ajouté.

Le premier ministre Justin Trudeau a été interrogé sur les efforts de rapatriement la semaine dernière et a souligné qu’il était important que les personnes qui voyagent dans le but de soutenir le terrorisme en subissent les conséquences.

« Fondamentalement, voyager dans le but de soutenir le terrorisme est un crime au Canada. Et quiconque a voyagé dans le but de soutenir le terrorisme devrait faire face à des accusations criminelles », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si d’autres efforts de rapatriement étaient en cours, Trudeau a déclaré que les autorités canadiennes continuaient de “s’engager de manière responsable” dans la région.