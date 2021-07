Les femmes enceintes sont invitées à se faire vacciner contre Covid au milieu de l’augmentation du nombre de femmes enceintes à l’hôpital

Un consultant de FRONTLINE a exhorté les femmes enceintes à se faire vacciner contre Covid-19 alors que le nombre d’admissions à l’hôpital avec le virus monte en flèche.

Le Dr Richard Cree a révélé que 95% des femmes enceintes qui se retrouvent à l’hôpital avec le virus n’ont pas été vaccinées.

Les femmes enceintes invitées à se faire vacciner contre Covid au milieu de l’augmentation des hospitalisations Crédit : Alamy

Être enceinte augmente le risque de maladie grave si les futures mamans l’attrapent car elles ont un système immunitaire altéré.

Dans son blog – qu’il a écrit tout au long de la pandémie – le consultant en soins intensifs les a exhortés à mettre de côté l’hésitation à la vaccination et à passer le jab.

Il a déclaré: «Malheureusement, la vaccination chez les femmes enceintes n’est pas ce qu’elle devrait être et nous voyons donc de plus en plus de patientes enceintes.

«Actuellement, 95% de toutes les femmes enceintes admises à l’hôpital avec Covid-19 ne sont pas vaccinées.

« Les femmes enceintes atteintes d’une pneumonie sévère à Covid courent un risque considérablement accru de mortinatalité ou d’accouchement prématuré et j’exhorte toutes les femmes enceintes à accepter l’offre de vaccination.

« Au cours du mois dernier, nous avons vu un nombre surprenant de patientes enceintes devenir malades à cause de Covid-19 et nécessiter une hospitalisation.

« La grossesse entraîne des changements compliqués dans votre système immunitaire et nous savons que la grossesse augmente la probabilité de développer des complications graves à la suite de nombreuses infections virales.

« Heureusement, la plupart des femmes que nous avons vues n’ont eu besoin que d’oxygène à haut débit ou de CPAP. [Continuous positive airway pressure] et ont réussi à éviter la ventilation.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

« Cependant, être gravement malade pendant la grossesse est loin d’être souhaitable.

« Tout ce qui réduit les niveaux d’oxygène d’une femme enceinte peut également réduire les niveaux d’oxygène du bébé. Dans cette situation, le bébé peut avoir besoin d’être accouché tôt pour éviter une catastrophe.

« Cette semaine, l’une de nos patientes enceintes est devenue si malade qu’il était clair qu’il n’y avait pas d’autre choix que d’accoucher.

« Notre dame était suffisamment avancée dans sa grossesse pour que nous n’ayons pas trop à nous inquiéter des risques d’accouchement prématuré mais c’était évidemment une situation très préoccupante.

« Heureusement, tout s’est bien passé. Le bébé a été accouché par césarienne d’urgence avec un minimum d’agitation.

« Le bébé va bien et tandis que maman reste ventilée à l’unité de soins intensifs, son état montre des signes d’amélioration. »

RECLAMATION

Il y a eu une augmentation du nombre de femmes enceintes admises à l’hôpital avec le coronavirus.

Les chiffres ont plus que quintuplé depuis la fin mai, ce qui a amené les ministres du gouvernement et les responsables de la santé à exhorter les femmes à se faire vacciner.

Le professeur de l’Université d’Oxford, Marian Knight, enquêteur en chef d’une étude nationale sur les femmes enceintes admises à l’hôpital avec Covid-19, a déclaré: « La vaccination reste le meilleur moyen de se protéger contre les risques connus de Covid-19 pendant la grossesse pour la mère et le bébé. »

Aucune femme enceinte ayant reçu les deux doses du vaccin n’a été admise à l’hôpital et depuis mai, seules trois femmes ont été admises après avoir reçu leur premier vaccin.

La meilleure sage-femme d’Angleterre a également exhorté les futures mamans à se faire vacciner.

Jacqueline Dunkley-Bent, chef des sages-femmes pour l’Angleterre, a déclaré : « Les vaccins sauvent des vies, et c’est un autre rappel brutal que le vaccin Covid-19 peut vous garder, vous, votre bébé et vos proches, en sécurité et hors de l’hôpital.

«Nous avons besoin que tout le monde se manifeste et accepte l’offre d’un vaccin, c’est pourquoi j’appelle les femmes enceintes à prendre des mesures pour se protéger et protéger leurs bébés.

Le Dr Edward Morris, président du Collège royal des obstétriciens et gynécologues, a ajouté : « Chaque jour, nos membres voient des femmes enceintes très malades atteintes de Covid-19 à l’hôpital et la majorité ne sont pas vaccinées.

«Nous voulons rassurer les femmes enceintes que les vaccins Covid-19 sont le moyen le plus sûr et le meilleur de vous protéger, vous et votre bébé, contre les maladies graves et les naissances prématurées.»