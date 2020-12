« Les preuves évaluées jusqu’à présent … ne soulèvent pas de préoccupations concernant la sécurité pendant la grossesse », a déclaré Public Health England expliqué sur son site internet. Mais « à cause de la nouvelle formulation de ce vaccin particulier … [it] souhaite voir plus de données non cliniques avant de finaliser les conseils pendant la grossesse. «

L’avis poursuit: «C’est une pratique courante, en attendant que de telles données sur un médicament soient évitées chez les personnes en âge de procréer ou qui allaitent. Cela sera gardé à l’esprit au fur et à mesure que de nouvelles preuves seront disponibles. «

Les professionnels de la santé reconnaissent que – étant donné le manque de données scientifiques disponibles sur l’interaction entre les vaccins contre les coronavirus et les grossesses – il n’y a pas encore suffisamment de preuves pour recommander leur utilisation en toute sécurité. Mais certains décrivent également cela comme le symptôme d’un problème plus vaste et font pression pour que des essais commencent à offrir l’inclusion aux femmes enceintes et allaitantes afin d’assurer une couverture équitable à l’avenir.

« Le manque de données de vaccination sur les femmes enceintes et allaitantes est absolument important car cela signifie qu’il ne s’agit pas de données vraiment inclusives », a déclaré Saskia Popescu, épidémiologiste en prévention des maladies infectieuses et des infections à l’Université d’Arizona et experte extérieure qui dirige le Centre européen pour La maladie conseille. Prévention et contrôle, écrit dans un email.

Elle a poursuivi: «En outre, nous avons vu que les femmes enceintes sont à risque de maladie grave et de naissance prématurée en raison de l’infection par le SRAS-CoV-2. Les vaccins sont encore très nouveaux, mais nous devons être conscients de ces lacunes dans les connaissances et, à l’avenir, nous devrons les combler d’un point de vue à la fois sécuritaire et éthique. «

En outre, le manque de vaccins pourrait avoir un impact sur l’emploi à un moment où les pertes d’emplois liées à la pandémie ont frappé de manière disproportionnée les femmes. Par exemple, que se passe-t-il si un médecin ou une infirmière doit choisir entre une éventuelle grossesse et un vaccin pour continuer son travail?

Les femmes enceintes et les enfants ont toujours été exclus des premières études sur les vaccins parce qu’ils sont classés comme des populations plus vulnérables, a déclaré Alyson Kelvin, chercheuse sur la grippe et les maladies infectieuses au Centre canadien de vaccination et à l’Université Dalhousie.

Les femmes enceintes sont «immunologiquement différentes» pour protéger le fœtus en développement, a déclaré Kelvin, de sorte que «les femmes enceintes peuvent avoir une réaction différente. [to a vaccine] quand elle est enceinte ou quand elle n’est pas enceinte. «

Dans le même temps, les femmes enceintes de 28 semaines ou plus sont considérées risque accru s’ils contractent des maladies virales, comme le covid-19, ce qui augmente les enjeux de ne pas être inclus dans les essais.

Les femmes enceintes ont également été exclues des études initiales sur le vaccin antigrippal. Au fil du temps, comme les vaccins contre la grippe se sont avérés sûrs dans une grande variété de populations, les directives ont été modifiées pour libérer les femmes enceintes et allaitantes des vaccins. Dans ces cas, les chercheurs examinent également les données pour analyser comment les vaccins ont pu interagir avec les femmes des études qui ne savaient pas ou ne prévoyaient pas d’être enceintes.

Mais Marian Knight, professeur de santé maternelle et infantile à l’Université d’Oxford, a déclaré que la pandémie de coronavirus fournissait un argument clair pour changer ce cadre réglementaire.

« Le principe de précaution en excluant les femmes enceintes et allaitantes de la recherche ne réfléchit jamais à la manière dont elles peuvent bénéficier de la recherche », a-t-elle déclaré. « La valeur par défaut devrait être l’inclusion à moins qu’il n’y ait une raison claire pour laquelle les femmes devraient être exclues. »

Elle a poursuivi: «Les femmes enceintes dont nous savons qu’elles sont également en danger n’ont aucun moyen de se protéger. Donc, la seule chose que nous pouvons conseiller aux femmes enceintes est de continuer à socialiser et d’être très diligentes à ce sujet. Alors que pour tout le monde [at high risk] le vaccin est vraiment le début d’un retour à certaines de nos libertés. «

Le Collège royal des obstétriciens et gynécologues du Royaume-Uni a appelé le gouvernement à « financer des études de recherche pour déterminer la pertinence des vaccins anti-coronavirus approuvés chez les femmes enceintes et allaitantes ».