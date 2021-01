Les femmes enceintes à la recherche de conseils sur les vaccins Covid-19 sont confrontées au genre de confusion qui a entravé la pandémie depuis le début: les principales organisations de santé publique au monde – les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis et l’Organisation mondiale de la santé – proposent des offres contradictoires. Conseil. Aucune des deux organisations n’interdit ou n’encourage explicitement la vaccination des femmes enceintes. Mais en pesant les mêmes études limitées, ils fournissent des recommandations différentes. Le comité consultatif du CDC a exhorté les femmes enceintes à consulter leur médecin avant de retrousser leurs manches – une décision applaudie par plusieurs organisations de santé des femmes car elle a laissé la prise de décision entre les mains des femmes enceintes. L’OMS a recommandé que les femmes enceintes ne reçoivent pas le vaccin, à moins qu’elles ne courent un risque élevé de Covid en raison d’expositions professionnelles ou de maladies chroniques. Il a publié des directives sur le vaccin Moderna mardi, suscitant l’incertitude chez les femmes et les médecins sur les réseaux sociaux. (Plus tôt ce mois-ci, il a publié des conseils sur le vaccin Pfizer-BioNTech.)

Plusieurs experts ont exprimé leur consternation face à la position de l’OMS, affirmant que les risques encourus par Covid pour les femmes enceintes étaient bien plus importants que tout préjudice théorique des vaccins. «Il n’y a pas de risques documentés pour le fœtus, il n’y a pas de risques théoriques, il n’y a pas de risque dans les études sur les animaux», a déclaré le Dr Anne Lyerly, bioéthicienne à l’Université de Caroline du Nord, Chapel Hill. «Plus j’y pense, plus je me sens déçu et triste.» La différence d’opinion entre le CDC et l’OMS ne repose pas sur des preuves scientifiques, mais sur leur absence: les femmes enceintes n’ont pas été autorisées à participer aux essais cliniques des vaccins, une décision conforme à une longue tradition d’exclusion des femmes enceintes recherche biomédicale, mais qui est maintenant remise en question. Alors que la justification est ostensiblement de protéger les femmes et leurs enfants à naître, exclure les femmes enceintes des études pousse le risque hors de l’environnement soigneusement contrôlé d’un essai clinique et dans le monde réel. La pratique a forcé les patients et les prestataires à peser des problèmes sensibles et inquiétants avec peu de données concrètes sur la sécurité ou l’efficacité. Les vaccins sont généralement considérés comme sûrs et les femmes enceintes sont invitées à se faire vacciner contre la grippe et d’autres maladies depuis les années 1960, même en l’absence d’essais cliniques rigoureux pour les tester.

«En tant qu’obstétriciens, nous sommes souvent confrontés à des décisions difficiles concernant l’utilisation d’interventions pendant la grossesse qui n’ont pas été correctement testées pendant la grossesse», a déclaré le Dr Denise Jamieson, obstétricienne à l’Université Emory à Atlanta et membre du groupe d’experts Covid à l’American College d’obstétrique et de gynécologues. Le collège a fortement recommandé d’inclure les femmes enceintes et allaitantes dans les essais de vaccins.

«Ce que beaucoup de gens manquent, c’est qu’il y a des risques à ne rien faire», a déclaré le Dr Jamieson. «Ne pas offrir aux femmes enceintes la possibilité de se faire vacciner et de se protéger, là où il existe des risques connus et graves de Covid amplifiés par la grossesse, n’est pas une stratégie judicieuse.» L’incertitude ne se limite pas aux vaccins Covid: beaucoup sinon la plupart des médicaments, y compris les médicaments largement utilisés, n’ont jamais été testés chez les femmes enceintes. Cela peut prendre des années ou des décennies avant que les effets secondaires indésirables ne se manifestent en l’absence d’une étude avec un groupe témoin à des fins de comparaison. «Ce n’est pas une histoire sur l’OMS ou d’autres personnes déconseillant la vaccination pendant la grossesse», a déclaré Carleigh Krubiner, chercheur principal au Center for Global Development et chercheur principal pour le projet Éthique de la recherche sur la grossesse pour les vaccins, les épidémies et les nouvelles technologies. (PRÉVENIR). «C’est une histoire de l’échec de l’inclusion opportune et appropriée des femmes enceintes dans les études de vaccination.» Dire qu’elle comprenait l’engagement de l’OMS et d’autres organes consultatifs à s’appuyer sur des études scientifiques, le Dr Krubiner a ajouté: «La réalité est que nous n’avons pas encore les données sur ces vaccinations pendant la grossesse, et il est très difficile sans ces données de sortez et donnez une recommandation complète à l’appui. « Le CDC et l’OMS ont offert des conseils dissonants à plusieurs reprises au cours de la pandémie – notamment sur l’utilité des masques et la possibilité que le virus se déplace par avion à l’intérieur.