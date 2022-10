Les femmes enceintes recevront des vapes gratuites

Un conseil local de Londres estime que son initiative aidera les femmes à arrêter de fumer tout en leur faisant économiser des milliers de livres

Un conseil du sud de Londres fournira aux femmes enceintes des cigarettes électroniques gratuites pour les aider à arrêter de fumer et à économiser de l’argent, a rapporté la BBC plus tôt cette semaine, citant les autorités locales.

Femmes issues de ménages à faible revenu “sont beaucoup plus susceptibles de fumer pendant la grossesse” et ils ont donc besoin d’un soutien supplémentaire, a déclaré le porte-parole du Lambeth Council.

“Nous prévoyons maintenant de soutenir l’utilisation des e-cigarettes pour les femmes qui choisissent cette voie comme aide préférée pour arrêter de fumer, car cela est moins nocif que le tabagisme”, le fonctionnaire a été cité comme disant.

Le conseiller de Lambeth, Ben Kind, a expliqué que les personnes qui s’occupent de jeunes enfants seront également éligibles pour “produits de vapotage gratuits.” Dans une lettre officielle, vue par la BBC, Kind explique que la mesure ne vise pas seulement à “améliorer la santé de la famille” mais aussi d’économiser environ 2 000 £ par an (2 260 $) par ménage qui seraient autrement dépensés en cigarettes.

Le paquet de cigarettes le moins cher au Royaume-Uni coûte environ 10 £ (plus de 11 $), les prix augmentant régulièrement en raison de la hausse des taxes sur le tabac.

Lire la suite Vapes jetables remplissant les décharges de métaux précieux – enquête

“On estime que plus de 3 000 ménages à Lambeth tombent sous le seuil de pauvreté en raison du tabagisme et nombre de ces ménages comprennent des enfants”, King a déclaré dans une lettre.

Le National Health Service (NHS) britannique affirme sur son site Web que les vapos sont “beaucoup moins nocif que la cigarette” et il existe des preuves substantielles de leur efficacité pour arrêter de fumer.

Cependant, le NHS admet que “peu de recherches ont été menées sur la sécurité des e-cigarettes et des e-liquides pendant la grossesse.”

“On ne sait pas si la vapeur est nocive pour un bébé pendant la grossesse”, il souligne, ajoutant que, si les patchs et les gommes restent une option recommandée pour les femmes enceintes, le vapotage est toujours “beaucoup plus sécuritaire” que de continuer à fumer.

Selon les données du gouvernement britannique, en 2019, près de sept millions de personnes au Royaume-Uni, soit 14,1 % de la population, fumaient des cigarettes. Près de trois millions de personnes, soit 5,7 %, ont fumé des cigarettes électroniques.

Plus tôt cette année, une recherche commandée par l’association caritative Action on Smoking and Health (ASH) a révélé que le coût du tabagisme pour la société s’élève à plus de 17 milliards de livres sterling pour l’Angleterre (19 milliards de dollars) chaque année. Pour le NHS, le tabagisme coûte environ 2,4 milliards de dollars (2,7 milliards de dollars) par an, selon l’ASH.