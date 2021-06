Les femmes enceintes recevront des bons de 400 £ pour arrêter de fumer dans le cadre des nouveaux plans du NHS

Les femmes ENCEINTES pourraient obtenir 400 £ en bons d’achat pour arrêter de fumer dans le cadre de nouveaux plans de répression.

Les responsables de la santé affirment qu’une future maman sur 10 continue de fumer pendant sa grossesse et qu’une « incitation financière » pourrait les aider à rompre avec cette habitude.

Les femmes enceintes pourraient se voir offrir des bons pour les aider à arrêter de fumer

Le tabagisme peut provoquer une fausse couche, une naissance prématurée ou des problèmes de développement pour le bébé.

Le chien de garde médical NICE n’a pas précisé quel type de bons seraient donnés, mais ils pourraient être destinés aux supermarchés ou aux magasins de grande rue.

Ils ne seraient pas valables pour acheter des cigarettes.

Pour obtenir l’argent, les femmes doivent s’inscrire à un service d’arrêt du tabac du NHS et passer des tests respiratoires au monoxyde de carbone pour prouver qu’elles ne fument pas.

Ils perdraient des récompenses s’ils rechutaient, mais pourraient obtenir un maximum de 400 £ à 10 £ par semaine.

Deborah Arnott, chef d’Action on Smoking and Health, a déclaré : « Les bons sont évidents car ils ont été utilisés dans un certain nombre d’endroits différents.

« Cela renforce l’idée que cesser de fumer est un pas en avant positif.

« Vous devez également recevoir des conseils, de l’aide et du soutien, mais des recherches montrent que cela fonctionne. »

‘EFFICACE’

Le député Bob Blackman, qui préside un groupe gouvernemental anti-tabac, s’est félicité de la nouvelle et a ajouté : « Malgré tous nos efforts, la proportion de femmes enceintes qui fument a à peine changé ces dernières années.

« Ce n’est que là où des systèmes de bons combinés à une aide au sevrage ont été mis en place que le tabagisme pendant la grossesse diminue.

Les chefs de la santé espèrent que le programme pourrait persuader 177 mamans fumeuses sur 1 000 d’arrêter et ont déclaré que les essais avaient montré qu’il était « efficace et rentable ».

NICE a envoyé la suggestion aux ministres pour examen.

Il a également déclaré que tous les fumeurs devraient recevoir des conseils sur les cigarettes électroniques et le vapotage s’ils veulent arrêter.

Les conseillers ne peuvent pas officiellement recommander les e-cigs car ils ne sont pas un produit médical sous licence mais ont donné une « approbation claire », ont déclaré les experts.

Ils ont averti que le vapotage comporte ses propres risques mais est « beaucoup moins nocif » que le tabac.

Ce n’est que là où des systèmes de bons combinés à une aide au sevrage ont été mis en place que le tabagisme pendant la grossesse diminue. Bob Blackman, député

Le Dr Paul Chrisp de NICE a ajouté : « Il est d’une importance vitale que nous réduisions le niveau de tabagisme dans ce pays. Nous devons utiliser tous les outils de notre arsenal.

Le Dr Jamie Hartmann-Boyce, chercheur principal en comportements de santé, Université d’Oxford, a déclaré : « Les preuves soutiennent la fourniture de bons pour aider les femmes enceintes à arrêter de fumer, et c’est formidable de voir cela dans le nouveau projet de directives.

« Des études de ce type de programme montrent que les gens sont restés sans fumée même après la fin des bons ou d’autres types de récompenses.

« Les preuves montrent que ces programmes fonctionnent également en dehors de la grossesse. Il serait positif de les voir utilisés dans divers contextes. »

Cela survient après que six conseils en Angleterre ont interdit de fumer à l’extérieur des pubs, des cafés et des restaurants.

Le conseil municipal de Newcastle, le conseil municipal de Manchester et le conseil du comté de Durham ont tous supprimé les cigarettes sur les trottoirs où les lieux d’accueil en plein air ont des tables.

Le conseil du comté de Northumberland et le conseil de North Tyneside demandent également aux buveurs extérieurs de l’écraser.

Et le conseil de Gateshead n’a pas de politique officielle en place, mais toutes les licences des cafés avec terrasse doivent être sans fumée.

Les autorités locales ont suivi Oxford, qui prévoit d’interdire de fumer à l’extérieur des bars et des restaurants à la fin du verrouillage.

La ville espère éliminer complètement cette habitude d’ici 2025 – cinq ans avant l’objectif du gouvernement.