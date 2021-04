Les femmes enceintes devraient se voir proposer un vaccin Covid-19 en même temps que le reste de la population, ont déclaré des experts.

Le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI) a déclaré aujourd’hui que les femmes enceintes recevant le vaccin seraient basées sur l’âge et le risque clinique.

Les experts ont déclaré que si les femmes enceintes ne seraient pas prioritaires par rapport aux autres groupes, elles ont été invitées à prendre leur vaccin quand on le leur proposera.

Jusqu’à présent, au Royaume-Uni, plus de 32,5 millions de Britanniques ont reçu un vaccin contre le coronavirus et 8,9 millions en ont également eu un second.

Le JCVI a déclaré qu’il n’y avait « aucun problème de sécurité spécifique » identifié avec « toute marque de vaccins Covid-19 » en relation avec la grossesse.

Cela vient après que des personnes de moins de 30 ans se soient fait dire qu’elles se verraient offrir une alternative au jab Oxford / AstraZeneca au milieu de la peur des caillots sanguins.

Le professeur Wei Shen Lim, président de Covid-19 pour JCVI, a déclaré: «Nous encourageons les femmes enceintes à discuter des risques et des avantages avec leur clinicien – celles qui présentent un risque accru de conséquences graves de Covid-19 sont encouragées à accepter rapidement l’offre de vaccination. lorsqu’il est offert.

«Aucune marque de vaccins Covid-19 n’a soulevé de problème de sécurité particulier en ce qui concerne la grossesse.

« Il existe davantage de données de sécurité réelles en provenance des États-Unis en ce qui concerne les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna chez les femmes enceintes – par conséquent, nous conseillons de préférer ces vaccins aux femmes enceintes. »

Les données des États-Unis suggèrent que plus de 90 000 femmes enceintes avaient reçu des injections.

Ces femmes avaient principalement reçu soit le vaccin Pfizer / BioNTech, soit les vaccins Moderna, « sans qu’aucun problème de sécurité ne soit soulevé ».

Le Dr Mary Ramsay, responsable de la vaccination à Public Health England (PHE), a déclaré: «Les données disponibles sur les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna donnent l’assurance qu’ils peuvent être offerts en toute sécurité aux femmes enceintes.

« Les vaccins Covid-19 continuent de sauver des milliers de vies et il est important que nous encourageons autant de personnes que possible à accepter l’offre quand c’est leur tour. »

Les femmes enceintes sont-elles à risque de Covid? Les preuves actuelles du Royaume-Uni suggèrent que les femmes enceintes ne courent pas un plus grand risque d’attraper le coronavirus par rapport aux autres adultes en bonne santé. La majorité des femmes enceintes ne présentent que des symptômes légers ou modérés. Mais dans l’ensemble, les femmes enceintes peuvent courir un risque accru de souffrir gravement par rapport aux femmes non enceintes, en particulier au troisième trimestre. Des études ont montré que les taux d’admission dans les unités de soins intensifs sont plus élevés pour les femmes enceintes atteintes de Covid que pour les femmes non enceintes. Les femmes enceintes sont sur la liste à risque modéré (cliniquement vulnérables) par mesure de précaution. Le NHS dit: « Si vous êtes à risque modéré de coronavirus, il est très important de suivre les conseils de distanciation sociale pour réduire vos chances d’attraper ou de propager le virus. » Les informations sur toutes les femmes enceintes atteintes de Covid sont enregistrées dans un registre appelé UK Obstetric Surveillance System. Il a montré que les femmes gravement malades en étaient au troisième trimestre de leur grossesse. Les facteurs de risque comprenaient le fait d’avoir plus de 35 ans, un IMC élevé ou un problème de santé sous-jacent, et être d’origine noire, asiatique ou d’une minorité ethnique. Des études suggèrent que Covid est peu susceptible de causer des problèmes avec le bébé, provoquant une fausse couche ou des problèmes après la naissance. Mais les rapports mondiaux indiquent que les bébés sont nés prématurément de femmes atteintes de Covid sévère. Source: Collège royal des obstétriciens et gynécologues