Les vaccins fabriqués par Pfizer-BioNTech et Moderna, bien qu’ils n’aient pas été testés chez la femme enceinte, n’ont montré aucun effet nocif dans les études animales. Et la technologie utilisée dans les vaccins est généralement connue pour être sûre, ont déclaré les experts.

Plusieurs experts ont exprimé leur déception jeudi face à la position antérieure de l’OMS. Les experts ont noté que cela ne correspondait pas aux directives sur la même question des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis et que cela dérouterait les femmes enceintes à la recherche de conseils clairs.

Le nouveau libellé de l’OMS reflète ces informations:

«D’après ce que nous savons de ce type de vaccin, nous n’avons aucune raison spécifique de croire qu’il y aura des risques spécifiques qui l’emporteraient sur les avantages de la vaccination pour les femmes enceintes.» La recommandation est désormais étroitement alignée sur la position du CDC.

Les experts ont salué ce changement, saluant l’accord entre les principales organisations de santé publique du monde sur cette question importante.

«J’ai été très heureux de voir que l’OMS a changé ses directives concernant l’offre du vaccin Covid-19 aux femmes enceintes», a déclaré le Dr Denise Jamieson, obstétricienne à l’Université Emory et membre du groupe d’experts Covid avec l’American College of Obstetrics et Gynécologie. L’association faisait partie des nombreuses organisations de santé des femmes qui avaient exhorté Pfizer et Moderna à accélérer les tests de vaccination chez les femmes enceintes.

«Le langage plus permissif de l’OMS offre aux femmes enceintes une opportunité importante de se faire vacciner et de se protéger des risques graves de Covid-19», a déclaré le Dr Jamieson. «Cette révision incroyablement rapide de l’OMS est une bonne nouvelle pour les femmes enceintes et leurs bébés.»

Les femmes enceintes ont traditionnellement été exclues des essais cliniques, ce qui laisse une pénurie de données scientifiques sur la sécurité des médicaments et des vaccins chez les femmes et leurs enfants à naître. Les vaccins sont généralement considérés comme sûrs, et les femmes enceintes sont invitées à se faire vacciner contre la grippe et d’autres maladies depuis les années 1960, même en l’absence d’essais cliniques rigoureux pour les tester.