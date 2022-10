Les femmes enceintes ont du mal à trouver des soins après les inondations au Pakistan

RAJANPUR, Pakistan — Les cinq premiers mois de la grossesse de Shakeela Bibi se sont bien déroulés. Elle a choisi un nom, Uthman, lui a fait des vêtements et des meubles. Elle avait des contrôles réguliers à domicile et avait accès à des médicaments. Puis une échographie a révélé que le bébé était à l’envers. Le médecin a dit à Bibi de faire très attention et de se reposer.

Et puis sont venues les inondations massives de cet été. La maison de Bibi dans la ville de Rajanpur, au sud du Pakistan, a été inondée.

Lorsqu’elle a parlé à l’Associated Press le mois dernier, elle vivait dans un camp pour familles déplacées. À l’approche de sa date d’accouchement, elle avait peur de la possibilité d’un accouchement par le siège sans presque aucun accès aux soins de santé.

« Que se passe-t-il si ma santé se détériore soudainement ? » dit Shakela. Elle a une déficience sanguine et parfois une pression artérielle basse, mais elle dit qu’elle ne peut pas avoir une bonne alimentation dans le camp. “Je suis dans un camp depuis deux mois, je dors par terre, et cela aggrave ma situation.”

Les femmes enceintes ont du mal à obtenir des soins après les inondations sans précédent au Pakistan, qui ont inondé un tiers du pays à son apogée et chassé des millions de personnes de chez elles. Il y a au moins au moins 610 000 femmes enceintes dans les zones touchées par les inondations, selon le Population Council, une organisation de santé reproductive basée aux États-Unis.

Beaucoup vivent dans des camps de tentes pour les personnes déplacées ou essaient de se débrouiller seuls avec leurs familles dans des villages et des villes dévastés par les inondations. Les femmes ont perdu l’accès aux services de santé après la destruction de plus de 1 500 établissements de santé et de grands tronçons de routes. Selon les Nations Unies, plus de 130 000 femmes enceintes ont besoin de soins d’urgence, dont quelque 2 000 accouchent chaque jour, la plupart dans des conditions dangereuses.

Les experts craignent une augmentation de la mortalité infantile ou des complications de santé pour les mères ou les enfants dans un pays qui a déjà l’un des taux de mortalité maternelle les plus élevés d’Asie. Ils mettent également en garde contre les répercussions dangereuses à long terme pour les femmes, telles que l’augmentation du nombre de mariages d’enfants et de grossesses non désirées en raison des perturbations dans la vie et les moyens de subsistance des familles.

Rasheed Ahmed, analyste humanitaire au Fonds des Nations Unies pour la population, a déclaré que le système de santé était déjà médiocre auparavant, et il a mis en garde désormais contre “la mort, l’invalidité et la maladie” si la santé des femmes enceintes est ignorée.

“La plus grande pénurie concerne les travailleuses de la santé, les fournitures médicales et les médicaments”, a-t-il déclaré. « Les ressources sont un autre défi. Quelles sont les priorités du gouvernement ? Sont-ils prêts à dépenser de l’argent ?

Dans les camps des villes inondées de Fazilpur et Rajanpur, des femmes enceintes ont déclaré à l’AP qu’elles n’avaient reçu aucun traitement ou service pour leur grossesse depuis leur arrivée dans les camps il y a près de deux mois. Les cliniques distribuaient des médicaments pour les petits maux, mais rien pour les futures mamans. Le lendemain, après que l’AP s’est rendue dans un centre médical local pour alerter sur leur sort, des agents de santé féminins sont allés vérifier les femmes et leur ont distribué des sachets de calcium et des suppléments de fer.

Shakeela Bibi et sa famille ont finalement quitté le camp, emportant leur tente avec eux et l’installant près de leur maison détruite. Les autorités leur ont donné un mois de farine, de ghee et de lentilles. Elle a maintenant dépassé sa date d’accouchement, mais les médecins lui ont assuré que son bébé allait bien et ne pensent pas qu’elle aura besoin d’une césarienne.

Perveen Bibi, une adolescente de 18 ans enceinte de cinq mois et sans lien de parenté avec Shakeela, a déclaré que le manque d’établissements de santé dans le camp l’avait obligée à se rendre dans une clinique privée et à payer pour une échographie et un examen. Mais on lui a prescrit des médicaments qu’elle n’a pas les moyens d’acheter.

“Avant, j’avais une bonne alimentation, avec les produits laitiers de notre bétail”, a-t-elle déclaré. La famille a dû vendre son bétail après les inondations parce qu’elle n’avait aucun endroit où le garder et aucun moyen de le nourrir.

“Nous avons besoin de femmes médecins, d’infirmières, de gynécologues”, a déclaré Bibi, qui a une fille et attend un garçon. Elle a eu un fils il y a environ un an, mais il est décédé quelques jours après sa naissance. « Nous ne pouvons pas nous permettre une échographie ou une intraveineuse. Nous nous débrouillons juste.

Dans les camps, les familles de cinq, sept personnes ou plus mangent, dorment et passent leurs jours et leurs nuits dans une tente, parfois avec un seul lit entre elles. La plupart dorment sur des tapis de sol. Certains survivants n’ont que les vêtements dans lesquels ils ont fui et dépendent des dons.

Les robinets extérieurs sont utilisés pour laver les vêtements, faire la vaisselle et se laver. Les femmes enceintes ont déclaré qu’il y avait des pénuries d’eau potable et de savon. Ils avaient peur des infections à cause de la défécation à l’air libre dans les camps. Une salle de bain a été installée, mais elle n’a pas de toit et des tentes l’entourent.

Au milieu de la dévastation, les organisations et les individus font ce qu’ils peuvent – l’UNFPA livre des fournitures pour les nouveau-nés et des kits d’accouchement sécurisés dans quatre provinces touchées par les inondations.

Une ONG basée à Karachi, le Mama Baby Fund, a fourni 9 000 kits d’accouchement sécurisés, qui comprennent des articles pour les nouveau-nés, dans les provinces du Sindh et du Baloutchistan, ainsi que des examens prénatals et postnatals pour 1 000 femmes. L’Association pour les mères et les nouveau-nés, également basée à Karachi, a fourni plus de 1 500 kits d’accouchement sans risque, principalement dans le Sindh.

Ahmed de l’UNFPA affirme que les femmes enceintes ont des besoins différents de ceux du reste de la population déplacée, des besoins qui ne sont pas satisfaits par les efforts de l’État.

« La réponse du gouvernement est très générale, c’est pour les masses. Il s’agit d’un abri, d’une relocalisation », a déclaré Ahmed. “J’ai entendu parler de femmes faisant une fausse couche à cause du stress mental, du stress physique du déplacement et de la réinstallation”,

La crise sanitaire déclenchée par les inondations se répercutera sur les femmes car il faudra beaucoup de temps pour reconstruire les établissements de santé et rétablir la planification familiale, selon Saima Bashir de l’Institut pakistanais d’économie du développement.

« Les femmes et les jeunes filles sont très vulnérables dans cette situation », a déclaré Bashir. Elle a souligné l’augmentation des cas de mariage d’enfants.

Même avant les inondations, 21 % des filles pakistanaises étaient mariées avant l’âge de 18 ans et 4 % avant l’âge de 15 ans, selon les chiffres de l’ONU.

Le taux augmente pour plusieurs raisons. Certains parents marient leurs filles afin d’obtenir un soutien financier de la famille du garçon afin qu’ils puissent reconstruire leur maison. D’autres craignent pour la sécurité de leurs filles dans les camps de déplacés et pensent que les marier les protégera des abus ou assurera leur avenir. De plus, la destruction d’écoles lors des inondations ferme d’autres options ; certaines filles qui auraient été scolarisées ou éventuellement allées travailler resteront à la maison.

Au cours des prochaines années, ces filles tomberont enceintes, a déclaré Bashir, en particulier compte tenu de l’accès limité à la contraception.