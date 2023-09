Les femmes enceintes ont du mal à obtenir des soins médicaux après l’interdiction de l’avortement dans l’Idaho

Lors de ses précédentes grossesses en Californie, Funk se trouvait à 20 ou 30 minutes de route de l’hôpital, a-t-elle déclaré. Cette fois, elle est prête à séjourner au Manoir Ronald McDonald – ou dans un hôtel abordable – à Coeur d’Alene si elle a besoin d’une surveillance plus fréquente.

« Je sais à quel point mes conditions peuvent être drastiques », a-t-elle déclaré. « J’espère que ce ne sera pas une surprise si quelque chose se produit du jour au lendemain. »

Lauren Sanders, 34 ans, résidente de Sandpoint, qui doit accoucher de son deuxième enfant en novembre, a été confrontée au type de situation que Funk craint cet été : pendant quelques jours, elle n’a pas ressenti de mouvement fœtal.

Sanders est donc monté dans la voiture pour un trajet « vraiment intense » de 45 minutes jusqu’à Kootenai. Tout au long du trajet, dit-elle, elle n’a cessé de se demander : « Mon bébé est-il toujours en vie ?

Le trajet jusqu’à Bonner General aurait pris cinq minutes.

Les médecins de Kootenai ont déterminé que tout allait bien et ont relâché Sanders après quelques contrôles. Mais si quelque chose ne va pas pendant son accouchement prévu à domicile avec une sage-femme, elle pourrait se retrouver dans une autre aventure angoissante.

« J’ai dû me sentir à l’aise avec l’inconfort d’avoir un accouchement « plus risqué » à la maison », a déclaré Sanders.

Lauren Sanders, enceinte de six mois, tient dans ses bras sa fille de 2 ans. Avec l’aimable autorisation de Madison Sanders

Le stress et l’anxiété chroniques et élevés pendant la grossesse sont associé à un risque plus élevé d’hypertension artérielle et de maladie cardiaque pour la femme enceinte, naissance prématuréeet asthme et problèmes de comportement chez les jeunes enfantssuggèrent des études.

Les charges financières entravent encore davantage l’accès aux soins

Katie Bradish, 36 ans, a déclaré qu’elle déboursait des centaines de dollars pour se rendre à des rendez-vous prénatals à Spokane, à 90 minutes de chez elle. Chaque voyage l’oblige à s’absenter de son travail de vice-présidente dans une entreprise de fournitures de grillades, a-t-elle déclaré, et à payer 200 $ pour qu’une baby-sitter s’occupe de sa fille de 2 ans, plus l’argent pour l’essence.

En mai, au début de sa grossesse, Bradish a commencé à ressentir de vives douleurs abdominales et a décidé de se rendre aux urgences de Bonner General. à cause de la distance qu’elle aurait dû parcourir pour atteindre le cabinet d’un obstétricien-gynécologue. La visite, qui comprenait une échographie et un examen, n’a montré aucun problème majeur et elle a ensuite reçu une facture de plus de 475 $ de sa poche. La quote-part pour un rendez-vous d’échographie avec un OB-GYN lui aurait coûté 23 $, a-t-elle déclaré.

« C’est absolument un fardeau », a déclaré Bradish. « Cela représente des milliers de dollars que nous aurions dans l’économie de notre famille. »

Pour les résidents à faible revenu de Sandpoint, de tels déplacements posent des défis particuliers. Autour 14% de la population de la ville vivre dans la pauvreté, qui est au-dessus du État et national moyennes.

Drs. Amelia Huntsberger, Kristin Algoe et Lindsay Conner – anciennes obstétriciennes-gynécologues de Bonner qui travaillent maintenant respectivement dans l’Oregon, New York et le Colorado – ont chacune déclaré que certains de leurs patients de Sandpoint devaient commencer à élaborer une stratégie pour savoir à qui ils pourraient emprunter la voiture ou comment ils paieraient. de l’essence pour voyager pour des soins de maternité après la fermeture du département.

Huntsberger, qui faisait partie du département de la santé et du bien-être social de l’Idaho, aujourd’hui dissous. Comité d’examen de la mortalité maternelle, a souligné que la pauvreté et la mortalité maternelle sont étroitement liées. Dans l’Idaho, dit-elle, les bénéficiaires de Medicaid représentaient la majorité des décès liés à la grossesse au cours des dernières années. Malgré les recommandations du comité visant à étendre la couverture Medicaid post-partum à 12 mois, l’Idaho a été l’un des trois États où les législateurs ont terminé la session de cette année sans le faire.

« Beaucoup de ceux pour qui cela va devenir plus difficile n’ont pas beaucoup de pouvoir », a déclaré Huntsberger. « Il n’y a pas de microphone facilement accessible pour eux, donc beaucoup d’entre eux vont souffrir dans l’ombre. »

Perdre les soins « personnels »

Olin a déclaré que son expérience d’accouchement à Spokane lui avait fait manquer les soins qu’elle avait reçus à Bonner General, où Morton était présente tout au long de ses 16 heures de travail. À un moment donné, le médecin a même préparé un sandwich au beurre de cacahuète et à la gelée pour le mari d’Olin, qui est végétalien et n’avait rien à manger.

« Ils ont pris grand soin de nous », a-t-elle déclaré. « Les soins étaient personnalisés. »

Krista Haller, une thérapeute à Sandpoint qui travaille avec des femmes enceintes et en post-partum, a déclaré avoir entendu des sentiments similaires de la part de nombreuses mamans locales. Certains déplorent l’impact sur leurs anciens médecins, a déclaré Haller, lui disant : « Ces gens sont merveilleux. Ils m’ont tellement aidé à cette période très précise de ma vie, et maintenant ils sont blessés par ces lois.

Le porte-parole de Bonner General a écrit que les dirigeants des hôpitaux « soutiennent nos prestataires qui ont pris la difficile décision de déménager ».

Haller a déclaré qu’elle avait également conseillé des mères locales qui envisageaient de tomber enceintes à nouveau mais craignaient de le faire sans soins obstétricaux facilement accessibles.

« C’est beaucoup plus effrayant, et ils sont beaucoup plus conscients de la décision d’avoir un enfant et de la question de savoir si cela vaut la peine ou non d’aller de l’avant pour avoir un enfant et de faire ce voyage en sachant que les soins de santé ne sont tout simplement pas là. , » dit-elle.