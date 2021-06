Les femmes enceintes en Australie et en Nouvelle-Zélande n’ont pas besoin d’attendre après l’accouchement pour recevoir un vaccin Pfizer, selon des conseils de vaccination mis à jour

L’avis médical mis à jour a été publié mercredi par le Groupe consultatif technique australien sur la vaccination (ATAGI), un groupe d’experts en santé conseillant le gouvernement australien, et le Collège royal australien et néo-zélandais des obstétriciens et gynécologues (RANZCOG).

En notant que « le risque de conséquences graves de Covid-19 est significativement plus élevé pour les femmes enceintes et leur bébé à naître », une déclaration conjointe des deux groupes a déclaré que : « Les données de surveillance mondiale d’un grand nombre de femmes enceintes n’ont identifié aucun problème de sécurité important avec les vaccins à ARNm Covid-19 administrés à n’importe quel stade de la grossesse. »

« En outre, il existe également des preuves d’anticorps dans le sang de cordon et le lait maternel, qui peuvent offrir une protection aux nourrissons grâce à une immunité passive », a-t-il ajouté. selon le communiqué, suggérant que recevoir un jab pendant la grossesse pourrait potentiellement étendre un niveau d’immunité temporaire au bébé avant et après la naissance.

Une déclaration distincte du RANZCOG indiquait que, bien que la grande majorité des femmes enceintes infectées présenteraient des symptômes légers ou modérés de rhume ou de grippe, il y avait également un risque potentiel plus élevé de complications, notamment une fonction pulmonaire réduite, une consommation accrue d’oxygène et une immunité modifiée.

Des conseils de santé antérieurs avaient recommandé que les femmes enceintes à haut risque de contracter Covid-19 – comme les travailleurs de la santé, ou celles dont les conditions médicales les rendaient plus vulnérables à la maladie – devaient envisager de se faire vacciner. Mais il y avait eu un manque de clarté sur les femmes qui ne risquaient pas de tomber malades.

En raison de la prévalence relativement faible de la maladie en Australie, le RANZCOG avait auparavant préconisé une approche prudente et recommandé aux femmes enceintes d’attendre de voir quels étaient les risques associés au vaccin avant de décider de se faire vacciner.

Pendant ce temps, le plan de déploiement du vaccin du gouvernement néo-zélandais en mars avait désigné les femmes enceintes comme groupe prioritaire, ainsi que quelque 1,7 million de personnes considérées comme plus à risque si elles contractent la maladie, comme les diabétiques.

Les recommandations mises à jour arrivent à un moment où les résultats préliminaires d’une étude récente sur des femmes enceintes qui ont reçu des vaccins à ARNm Covid au troisième trimestre suggèrent qu’il n’y a pas de « signaux de sécurité évidents » en ce qui concerne l’issue de la grossesse et du nourrisson.

Cependant, cette étude sur les femmes enceintes vaccinées a également averti qu’un suivi supplémentaire était nécessaire et a appelé à une enquête plus approfondie sur les femmes vaccinées plus tôt dans leur grossesse.

Mais la déclaration du RANZCOG suggérait qu’il était « improbable » Les vaccins Covid-19 présentaient un risque pour les femmes enceintes ou leurs bébés, en se basant sur ces conseils « données connues d’autres vaccins similaires. »

« Il n’y a aucune preuve que les femmes qui tombent enceintes après avoir reçu le vaccin courent un risque accru de tératogénicité (anomalies fœtales), de fausse couche ou de maladie maternelle » a noté la déclaration, ajoutant que les femmes vaccinées n’ont pas besoin d’attendre pour tomber enceintes.

Tout en notant un manque de données sur la « sécurité des vaccins Covid-19 chez les femmes allaitantes » ou la « effets des vaccins à ARNm », le communiqué indique que ces vaccins sont « pas considéré comme un risque pour le nourrisson allaité ».

Le président du RANZCOG, Vijay Roach, a déclaré au journal The Courier que le groupe avait mis à jour ses conseils après avoir étudié de nouvelles données de pays comme Israël, le Royaume-Uni et les États-Unis, dont les programmes de vaccination sont à des stades beaucoup plus avancés que ceux de l’Australie.

« Si vous êtes éligible, vous pouvez confortablement vous faire vacciner. Et lorsque vous devenez éligible, vous pouvez obtenir ce vaccin en toute sécurité », dit le Dr Roach.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!