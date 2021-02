Les femmes enceintes à risque plus élevé d’infection au COVID, selon une étude; La ville de New York pourrait manquer de vaccin aujourd’hui: mises à jour en direct

Une étude récente a révélé que les femmes enceintes de l’État de Washington étaient infectées par le COVID-19 à un taux 70% plus élevé que d’autres à des âges similaires.

De plus, les taux d’infection chez les femmes enceintes de couleur étaient bien plus élevés que ce que les chercheurs attendaient, selon l’étude publiée dans l’American Journal of Obstetrics and Gynecology. L’étude fournit des preuves supplémentaires que la grossesse devrait être considérée comme un problème de santé à haut risque pour la priorité du vaccin COVID-19, a déclaré l’auteure principale, la Dre Kristina Adams Waldorf, OB-GYN à la faculté de médecine de l’Université de Washington.

«Nos données indiquent que les femmes enceintes n’ont pas évité la pandémie comme nous l’espérions, et les communautés de couleur supportent le plus gros fardeau», a déclaré Waldorf.

– Adrianna Rodriguez

►La Maison Blanche a reporté le voyage prévu du président Joe Biden dans le Michigan, retardant sa visite d’une installation Pfizer à Portage de jeudi à vendredi, selon des sources proches de la visite. Bien que les détails du retard n’étaient pas disponibles, la région de Washington était sous un avertissement de tempête hivernale jeudi.

►New York poursuit Amazon, affirmant que l’entreprise n’a pas réussi à fournir aux travailleurs un environnement sûr dans deux entrepôts alors que les infections au COVID-19 ont augmenté dans tout le pays.

►Si le déploiement du vaccin COVID-19 semble chaotique et incompréhensible, avec des chiffres qui ne s’additionnent pas et des allocations qui n’ont pas de sens, vous n’êtes pas seul.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 27,8 millions de cas confirmés de coronavirus et 491000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 110 millions de cas et 2,43 millions de décès. Plus de 72,4 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et environ 56,2 millions ont été administrées, selon le CDC.

Retour à la normale: Alors, quand est-ce: l’été? Tombe? Noël?

Le déploiement du vaccin COVID-19 peut sembler chaotique et incompréhensible, avec des chiffres qui ne s’additionnent pas et des allocations qui n’ont pas de sens. Jeff Zients, coordinateur de la réponse COVID-19 à la Maison Blanche, a prévu cette semaine un approvisionnement suffisant en vaccins pour 300 millions d’Américains d’ici la fin juillet. Le président Joe Biden et le principal assistant de santé publique, le Dr Anthony Fauci, ont également parlé d’un retour à la normale – à Noël.

La distribution de vaccins par le gouvernement fédéral est en plein essor depuis que Biden a pris ses fonctions, augmentant de 57% depuis le 25 janvier. À partir de cette semaine, c’est jusqu’à 13,5 millions de doses expédiées par semaine. Les Centers for Disease Control and Prevention indiquent que plus de 70 millions de doses ont été distribuées. Pour répondre aux prévisions de Zients, cependant, la distribution du gouvernement fédéral devra augmenter sensiblement. Au niveau actuel, cela n’arriverait pas avant l’automne.

Le Dr Amesh Adalja, chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security, fait partie des experts qui essaient de comprendre comment les chiffres du CDC, de la Maison Blanche et des États s’articulent. Il dit qu’il ne peut pas.

«Aucun de nous ne sait ce qui se passe», dit-il.

– Elizabeth Weise

Les tempêtes bloquent la campagne de vaccination: « Le virus ne prend pas de jours de neige »

Le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré que les doses de vaccin attendues cette semaine avaient été retardées par les conditions hivernales ailleurs dans le pays, obligeant la ville à retarder de 30 000 à 35 000 rendez-vous de vaccination. La ville a moins de 30000 premières doses restantes et pourrait manquer de vaccin COVID-19 jeudi, a-t-il déclaré. Le sud-est des États-Unis, ravagé par les pannes de courant et les conditions glaciales, connaît le même problème. Certains sites de vaccination ont annulé des rendez-vous et les expéditions de vaccins continuent d’être retardées, a reconnu la Maison Blanche.

«Le fait que les centres de vaccination prennent des jours de neige va simplement renforcer les choses plus qu’ils ne le sont déjà», a déclaré le Dr Amesh Adalja, chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security. «Le virus ne prend pas de jours de neige.»

Le taux d’acceptation de la vaccination militaire semble élevé

Le major général de l’armée de l’air Jeff Taliaferro, vice-directeur des opérations de l’état-major interarmées, dit que «les premières données» suggèrent que jusqu’à deux tiers des membres du service à qui on a offert un vaccin l’ont accepté. Cela semble être un taux d’acceptation plus élevé que celui de la population générale – des sondages indiquent que jusqu’à la moitié des Américains disent qu’ils ne sont pas sûrs d’accepter le vaccin lorsqu’il sera à leur disposition. Les troupes, cependant, vivent, travaillent et combattent souvent étroitement ensemble dans des environnements où la distanciation sociale et le port de masques peuvent parfois être difficiles.

«Nous avons encore du mal à savoir quel est le message et comment pouvons-nous influencer les gens à opter pour le vaccin», a déclaré Brig. Le général Edward Bailey, le chirurgien du Commandement des forces de l’armée.

Cuomo prend plus de chaleur pour les décès dans les maisons de retraite

Le ministère de la Justice a examiné le groupe de travail sur le coronavirus du gouverneur de New York Andrew Cuomo et a tenté de déterminer si l’État a intentionnellement manipulé les données concernant les décès dans les maisons de retraite, ont déclaré deux personnes proches du dossier à l’Associated Press. Cuomo, autrefois leader national dans la lutte contre le virus, fait face à des appels à une enquête après que sa principale assistante, Melissa DeRosa, a déclaré aux législateurs la semaine dernière que l’État avait «suspendu» la publication de certaines données des foyers de soins COVID-19 aux législateurs de l’État. . Cuomo et DeRosa ont déclaré avoir retardé la publication des données parce qu’ils se concentraient sur une enquête similaire du ministère de la Justice.

« Aucune excuse », a déclaré Cuomo cette semaine. « Nous aurions dû faire un meilleur travail en fournissant des informations, nous aurions dû faire un meilleur travail pour éliminer la désinformation. J’en accepte la responsabilité. Je suis en charge. »

– Jon Campbell

La pandémie nuit gravement à l’espérance de vie de la communauté noire

L’espérance de vie aux États-Unis a chuté à son plus bas niveau en 15 ans, et encore plus bas pour les Noirs américains et les Latinos, au cours de la première moitié de la pandémie de coronavirus, selon une étude publiée jeudi. Les données jusqu’en juin 2020 montrent que l’espérance de vie à la naissance pour la population totale des États-Unis a chuté de 2019 d’un an à 77,8 ans, le plus bas depuis 2006, selon des chercheurs du Centre national des statistiques de la santé des Centers for Disease Control and Prevention. L’espérance de vie des populations noires a le plus diminué à partir de 2019 – de 2,7 ans à 72 ans.

«Il était troublant de voir que les progrès réalisés pour la communauté noire et la réduction de l’écart entre l’espérance de vie des Afro-Américains et des Américains (blancs) au cours des six dernières années s’étaient arrêtés», a déclaré le Dr Leon McDougle, président de l’Association médicale nationale.

– Adrianna Rodriguez

Le vaccin Pfizer est plus faible par rapport à la variante sud-africaine, selon un nouveau rapport

La réponse des anticorps neutralisants du vaccin Pfizer / BioNTech a diminué des deux tiers contre le variant de coronavirus identifié pour la première fois en Afrique du Sud, mais on ne sait pas comment cela pourrait affecter le niveau de protection du vaccin, selon un rapport préliminaire publié mercredi dans le New England Journal de médecine.

La variante sud-africaine, connue sous le nom de B.1.351, n’a été détectée que dans environ 20 cas de COVID-19 aux États-Unis, mais a suscité des inquiétudes en raison de la possibilité qu’elle puisse résister aux vaccins. Pfizer et BioNTech ont déclaré qu’il n’y avait « aucune preuve clinique à ce jour » que son vaccin n’est pas efficace contre cette variante, mais travaillent de toute façon sur une mise à jour ou un rappel.

« On ne sait pas quel effet une réduction de la neutralisation d’environ deux tiers aurait sur la protection (vaccin) contre le COVID-19 causée par la lignée B.1.351 du SRAS-CoV-2 », indique le rapport, rédigé par chercheurs de Pfizer, de BioNTech et de la branche médicale de l’Université du Texas.

Les chercheurs n’ont trouvé aucune réduction d’efficacité contre la variante britannique.

Deux habitants de la Louisiane accusés d’avoir tenté de corrompre un écran d’aéroport hawaïen

Deux résidents de la Louisiane ont été arrêtés pour avoir tenté de soudoyer des agents de contrôle de l’aéroport d’Hawaï afin de leur permettre de contourner les règles obligatoires de l’État sur les voyages en toute sécurité, ont déclaré des responsables. Johntrell White, 29 ans, et Nadia Bailey, 28 ans, sont arrivés à Hawaï le 12 février sans « exemptions ou pré-tests COVID-19 valides », ont déclaré des responsables dans un communiqué de presse. Ils ont dit à un surveillant d’aéroport qu’ils lui donneraient 3000 $ pour les laisser passer tous les deux sans mettre en quarantaine.

« Le screener a alerté les shérifs adjoints, qui les ont arrêtés tous les deux pour corruption. White et Bailey ont été arrêtés et libérés et sont immédiatement retournés sur le continent », indique le communiqué.

Les restrictions de voyage actuelles à Hawaï permettent aux visiteurs s’ils produisent un test négatif avant leur arrivée ou de se soumettre à une quarantaine obligatoire de 10 jours.

Le Mexique arrête 6 pour trafic de faux vaccins contre le coronavirus

La police mexicaine a arrêté six personnes mercredi dans l’État frontalier nord de Nuevo León pour trafic présumé de faux vaccins contre le coronavirus. Le secrétaire adjoint à la Santé, Hugo López-Gatell, a déclaré plus tard que les contrefaçons étaient présentées comme des vaccins Pfizer, qui ne sont disponibles au Mexique que par le biais des équipes de vaccination du gouvernement. Il a déclaré que les suspects avaient proposé les vaccins à la vente pour l’équivalent d’environ 2 000 dollars par dose.

« Vous ne jouez pas avec la santé, et en ces moments de pandémie, personne ne devrait en profiter », a déclaré la secrétaire à la Sécurité publique Rosa Icelanda Rodríguez.

