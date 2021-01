Femmes, prenez note. Une nouvelle étude suggère que contracter Covid-19 en attendant un bébé peut avoir des conséquences mortelles. Les résultats suggèrent que le taux de mortalité de Covid-19 était 13 fois plus élevé chez les femmes enceintes que chez les individus du même âge.

« Nous sommes gravement préoccupés par le fait que les décès maternels associés à Covid-19 ont été massivement sous-estimés à l’échelle nationale et que l’impact sur les patientes enceintes, en particulier avec des conditions sous-jacentes, soit plus important que ce qui est actuellement sous-estimé », a déclaré la chercheuse Kristina Adams Waldorf de l’Université de Washington aux États-Unis. .

L’équipe a également constaté que les femmes enceintes atteintes de Covid-19 avaient un taux d’hospitalisation associé à Covid-19 3,5 fois plus élevé que la population générale d’âge similaire de l’État de Washington.

Pour l’étude, publiée dans l’American Journal of Obstetrics and Gynecology, l’équipe de recherche a inclus 240 femmes enceintes entre mars et juin 2020.

Sur les 240 femmes enceintes infectées par le SRAS-CoV-2 détectées jusqu’en juin, trois sont décédées de Covid-19, tandis que 24 patientes ont été hospitalisées pour Covid-19.

Les trois décès maternels de la cohorte de l’étude dans l’État de Washington représentent 6,7% de tous les décès maternels associés à Covid-19 comptés dans l’ensemble des États-Unis jusqu’à la mi-octobre, bien que les naissances annuelles dans les sites collaborateurs ne représentent que 1,4% des naissances annuelles au niveau national, a déclaré le chercheur.

L’étude a fait plusieurs comparaisons entre l’évolution clinique de Covid-19 et le virus de la grippe A H1N1 2009.

Contrairement à la pandémie du virus de la grippe A H1N1 2009, lorsque les femmes enceintes ont été rapidement identifiées aux États-Unis comme un groupe à haut risque et vulnérable, la grossesse n’a pas été identifiée comme une condition à haut risque de maladie Covid-19 ou de mortalité pendant les huit premiers mois critiques. de la pandémie, note le rapport.

Dans l’ensemble, les données de cette étude indiquent que les patientes enceintes sont à risque de maladie grave ou critique ou de mortalité par rapport aux adultes non enceintes, ainsi que pour les naissances prématurées, conclut le rapport.