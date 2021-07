Les femmes enceintes à haut risque de Covid sévère alors que le verrouillage se termine et que les infections montent en flèche, préviennent les docs

Les femmes ENCEINTES pourraient être exposées à un risque accru d’infection une fois les restrictions sur les coronavirus assouplies, ont averti les experts.

Les médecins et les sages-femmes exhortent les femmes enceintes à sortir et à se faire vacciner et ont conseillé de continuer à pratiquer des mesures de distanciation sociale après la Journée de la liberté le 19 juillet.

Les experts ont averti que les femmes enceintes devraient prendre des mesures pour éviter d’être infectées par Covid et devraient continuer à pratiquer des mesures de distanciation sociale Crédit : Getty

L’avertissement sévère a été émis par le Collège royal des obstétriciens et gynécologues (RCOG) et le Collège royal des sages-femmes (RCM).

Les infections continuent d’augmenter et le Royaume-Uni a bondi hier de 30% en une semaine avec plus de 42 000 infections supplémentaires.

Des recherches antérieures ont révélé que les futures mamans sont deux fois plus susceptibles de souffrir de Covid sévère que les autres femmes.

Il a également été constaté que la capture de Covid pouvait doubler le risque de mortinatalité chez les femmes enceintes.

L’une des raisons pour lesquelles les femmes enceintes courent un plus grand risque d’être malades avec Covid est due au fait que plus de pression est exercée sur les poumons en raison de la croissance du fœtus et que Covid est une maladie qui attaque les poumons.

Le Comité conjoint sur la vaccination et la vaccination (JCVI) a déclaré en avril que les femmes enceintes devraient se voir proposer leur vaccin en même temps que le reste de la population.

Il est sans danger pour les femmes enceintes de se faire vacciner, mais malgré cela, le RCOG affirme que 58% des femmes n’ont pas accepté le NHS sur l’offre d’un vaccin.

Le président du RCOG, le Dr Edward Morris, a déclaré qu’une fois les restrictions assouplies lundi, les femmes enceintes devraient continuer à être prudentes.

« Nous craignons que l’augmentation des taux d’infection à Covid n’ait un impact négatif sur les femmes enceintes.

« Nous savons que celles qui sont enceintes de Covid courent un risque accru de tomber gravement malades, et le vaccin est le moyen le plus sûr et le plus efficace de protéger les femmes et leurs bébés », a-t-il déclaré à la BBC.

Le RCOG a déclaré comprendre les « messages mitigés » qui ont été relayés par le gouvernement concernant la sécurité du vaccin au début de la campagne.

Jusqu’à présent, au Royaume-Uni, plus de 46 millions de Britanniques ont reçu une première dose d’un jab et 35,1 millions en ont maintenant reçu une seconde.

Le RCOG dit que davantage aurait dû être fait pour inciter les femmes enceintes à se faire vacciner après que le JCVI a déclaré qu’elles pouvaient être utilisées en toute sécurité en avril.

Le directeur général de la RCM, Gill Walton, a déclaré que la recherche confirmait qu’il était sans danger pour les femmes de recevoir le vaccin Covid.

La recherche vient des États-Unis et a impliqué plus de 90 000 femmes enceintes.

Les experts ont constaté qu’il n’y avait aucune raison de penser qu’il y aurait un risque accru de fausse couche car le vaccin ne passe pas de la mère au placenta et ne peut donc pas endommager l’enfant.

Mme Walton a déclaré que les femmes enceintes ne devraient pas tarder à recevoir leur injection et si elles ont reçu une première dose, devraient s’assurer de réserver leur deuxième.

Elle a expliqué qu’avec le port du masque, le lavage des mains et la distanciation sociale, la vaccination est un outil essentiel dans la lutte pour se protéger contre ce virus.

« Si vous n’êtes pas sûr ou inquiet à ce sujet, parlez-en à votre sage-femme ou à votre médecin pour obtenir les faits afin que vous puissiez prendre une décision éclairée.

« Toutes les preuves montrent que le vaccin Covid est sans danger pendant la grossesse, et je vous exhorte à vous faire vacciner pour vous protéger, votre bébé et votre famille. »