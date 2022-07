Les femmes en ménopause sont contraintes de quitter leur travail, préviennent les députés

Les FEMMES qui traversent la ménopause sont contraintes de quitter leur emploi par la discrimination, avertissent les députés.

Les personnes touchées sont 43 % plus susceptibles d’être sans emploi à l’âge de 55 ans que celles qui ne présentent aucun symptôme, rapporte la commission des femmes et des égalités.

Les femmes en ménopause sont contraintes de quitter leur travail par la discrimination, avertissent les députés, photo: Caroline Nokes Crédit : Getty

Mais ils devraient être protégés en vertu de la loi sur l’égalité, ce qui rend illégal pour les patrons de les traiter différemment, dit-il.

Les symptômes peuvent inclure l’insomnie, les bouffées de chaleur, la migraine, les douleurs musculaires et articulaires et la dépression.

Le rapport appelle à plus de soutien au travail, parallèlement à une formation obligatoire pour les médecins généralistes et à des prescriptions moins chères.

Caroline Nokes, présidente du comité et militante de la ménopause, a déclaré : « La stigmatisation, la honte et les cultures dédaigneuses peuvent et doivent être démantelées.

« Les femmes ménopausées ont été moquées et calomniées pendant trop longtemps.

« Il est impératif que nous bâtissions des lieux de travail et une société qui soutiennent celles qui traversent la ménopause et encouragent certains des travailleurs les plus expérimentés et les plus qualifiés de notre économie à prospérer.

“Il est temps que le gouvernement saisisse l’opportunité d’apporter des changements – il est temps de soutenir et de célébrer ces femmes.”