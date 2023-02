Les femmes d’UConn perdent un deuxième match consécutif pour la première fois depuis 1993

UConn a perdu des matchs consécutifs pour la première fois en trois décennies après que les Huskies, quatrièmes au classement, aient été battus 59-52 par Marquette mercredi soir.

Les Huskies, qui jouaient trois soirs après une défaite à domicile de 81-77 contre le n ° 1 de la Caroline du Sud, ont perdu des matchs consécutifs pour la première fois depuis mars 1993.

Chloe Marotta a récolté 19 points et Jordan King en a ajouté 18 pour Marquette (16-8, 9-6 Big East), qui a battu UConn (21-4, 13-1) pour la première fois en 17 rencontres.

Marquette avait mené UConn au début du quatrième quart à domicile la saison dernière avant de s’estomper dans la séquence et de perdre 72-58.

Cette fois, les Golden Eagles ont conclu l’affaire, maintenant les Huskies à leur plus bas total de points de la saison.

Dorka Juhasz a mené UConn avec 15 points. Aubrey Griffin et Lou Lopez Senechal ont ajouté 12 points chacun.

Après avoir raté huit de ses neuf premiers tirs, Marquette a réalisé une poussée de 21-2 en huit minutes pour transformer un déficit de 8-2 en un avantage de 23-10. Les Golden Eagles n’ont plus jamais été à la traîne, bien qu’UConn ait brièvement égalé le match au troisième quart.

King a commencé le changement d’élan en marquant 10 points consécutifs par elle-même, dont une paire de 3 points. UConn traînait 25-15 au milieu du deuxième quart et avait 10 revirements à ce moment-là contre celui de Marquette.

UConn est revenu dans le match en réalisant lui-même une série de 12-2. Marquette a conservé un avantage de 27-22 à la mi-temps malgré un seul panier – un lay-up de King – au cours des 8 dernières minutes et 18 secondes du deuxième quart.

Les Huskies ont tiré de l’arrière jusqu’à sept au troisième quart avant d’égaliser le match à 31 sur un panier d’Aaliyah Edwards avec 6:10 à jouer dans la période. Marquette a repris la tête 21 secondes plus tard sur le 3 points de Marotta et a porté un avantage de 39-38 dans le dernier quart.

Marquette a progressivement pris les devants dans la dernière période et a pris les devants 51-44 sur un saut de Marotta avec 1:35 à jouer. UConn a effectué sa dernière charge en réduisant la marge à 51-47 sur un Dorka Juhasz à 3 points avec 1:20 restant.

Après que Marquette ait d’abord eu du mal à faire entrer le ballon dans les limites et ait dû appeler un temps mort, les Golden Eagles ont battu la presse et ont remis le ballon à Emily La Chapell pour un lay-up avec 1:15 restant.

Cela a commencé une course de 6-0 qui a mis le match hors de portée.

GRANDE IMAGE

UConn : Même après que les Huskies se soient creusé un trou si profond en première mi-temps, UConn avait des raisons de croire qu’il pourrait mettre ce match de côté en dominant le quatrième quart, tout comme lors du match de la saison dernière à Marquette. Cela ne s’est pas produit. Azzi Fudd, qui a marqué 24 points et déclenché cette poussée au quatrième quart lors du match de la saison dernière à Marquette, n’a pas joué depuis qu’elle s’est blessée au genou droit le 15 janvier contre Georgetown.

Marquette: Les Golden Eagles sont sur la bulle du tournoi NCAA, donc ce match était énorme pour leurs espoirs en séries éliminatoires. Marquette doit maintenant s’assurer qu’il n’y aura pas de déceptions pour le reste de la saison.

CONSÉQUENCES DU SONDAGE

UConn a gagné une place dans le sondage après avoir perdu un match serré contre la Caroline du Sud. Les Huskies pensent maintenant sortir du top cinq.

PERTE HISTORIQUE

Les Huskies avaient une fiche de 74-0 après avoir perdu des matchs depuis qu’ils avaient perdu les matchs consécutifs en 1993 contre Providence en demi-finale du Big East Tournament et Louisville lors du match de premier tour de la NCAA Mideast Regional.

SUIVANT

UConn : A Georgetown samedi.

Marquette : À Providence le 15 février.

Reportage de l’Associated Press.

