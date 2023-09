Les femmes du Sénat se souviennent de Dianne Feinstein

WASHINGTON-

Lorsque la sénatrice de Washington, Patty Murray, a reçu un appel tôt vendredi matin l’informant du décès de la sénatrice Dianne Feinstein, elle a immédiatement commencé à appeler ses collègues sénatrices.

Le premier appel du démocrate a été adressé à la sénatrice républicaine Susan Collins, qui travaillait avec Feinstein presque aussi longtemps qu’elle. Murray et Feinstein ont été élus en 1992 – « l’année de la femme » – et Collins a été élu quatre ans plus tard. Murray a ensuite appelé plusieurs autres collègues féminines du Sénat, organisant à la hâte un hommage.

« Ma réponse immédiate a été celle de mes collègues sénatoriales, qui sont ses amies et sa famille depuis si longtemps, et que nous devions être ensemble sur le terrain. » Murray a déclaré dans une interview dans son bureau du Capitole vendredi après-midi.

Ils étaient tous là lorsque le Sénat s’est ouvert à 10 heures du matin, quelques heures seulement après que Feinstein soit décédée à son domicile à Washington après avoir servi plus de trois décennies au Sénat. Debout près du bureau du Sénat de Feinstein, désormais drapés de tissu noir, les sénateurs – ainsi que certains de leurs collègues masculins – ont décrit son intelligence indomptable et féroce, son impact sur le Sénat et sa connaissance approfondie de chaque question qu’elle a abordée. Ils ont expliqué comment elle avait ouvert la voie à tant de femmes en tant que première femme maire de San Francisco, l’une des deux premières femmes sénatrices de Californie et la première femme présidente de la commission sénatoriale du renseignement.

Mais les femmes ont également parlé de leurs moments privés avec Feinstein qui étaient en contradiction avec sa personnalité publique dure – comment elle les invitait à des dîners, comment elle leur donnait parfois les vêtements qu’elle portait et comment elle les réunissait pour rassemblements bipartites alors que leurs rangs au Sénat sont passés d’une poignée à un quart de la chambre. Plusieurs d’entre eux ont pleuré en parlant.

C’était un aperçu des amitiés de Feinstein ainsi que du côté privé et collégial du Sénat que le public voit rarement – ​​et qui s’est estompé ces dernières années à mesure que le Congrès est devenu plus partisan et divisé. Feinstein a souvent été critiquée par le flanc gauche pour son bipartisme.

« Je pense qu’il est important que les gens comprennent qu’ici au Sénat des États-Unis, un endroit qui peut parfois être si source de division, que de véritables amitiés existent réellement », a déclaré la sénatrice de l’Alaska Lisa Murkowski, républicaine.

Murkowski a parlé de partager des dîners avec Feinstein lorsque le Sénat restait en ville pendant un week-end et qu’ils ne pouvaient pas rentrer chez eux dans leurs États lointains. Elle a plaisanté en disant que Feinstein, toujours impeccablement habillée, n’aurait probablement pas approuvé les chaussures qu’elle portait.

Pendant que les sénateurs parlaient, Katherine, la fille de Feinstein, regardait depuis la tribune, assise avec l’ancienne présidente de la Chambre, Nancy Pelosi. Des membres de la délégation de la Chambre des représentants de Californie étaient alignés contre le mur du fond.

Collins a déclaré que Feinstein avait organisé une fête de fiançailles pour elle avant son mariage il y a plus de dix ans. Elle a exposé un tableau que Feinstein avait peint pour elle et qui est désormais accroché dans son bureau « et y aura toujours une place d’honneur », a déclaré Collins.

La sénatrice démocrate Amy Klobuchar du Minnesota a déclaré que lorsqu’elle assistait à un événement à San Francisco il y a environ 15 ans, Feinstein l’avait invitée à passer la nuit dans son manoir de la ville. Lorsque Klobuchar s’est réveillée tôt le lendemain matin, Feinstein l’a convoquée dans sa chambre, où elle portait des pantoufles pelucheuses et lisait une facture de 200 pages. Elle a ensuite interrogé Klobuchar sur les détails.

« C’était Dianne », a déclaré Klobuchar, soulignant que la démocrate californienne a dû travailler plus dur que tout le monde pour progresser en politique à une époque où il y avait si peu de femmes.

La sénatrice Kirsten Gillibrand, DN.Y., a également apporté un dessin que Feinstein lui avait offert et portait du rouge à lèvres en son honneur. Murray a raconté qu’il avait admiré l’un des sacs à main de Feinstein, puis en avait reçu un par courrier du sénateur de Californie quelques jours plus tard. La sénatrice Maggie Hassan, DN.H., a déclaré qu’elle portait des chaussures qu’elle disait que Feinstein avait autrefois admirées.

La sénatrice Mazie Hirono, démocrate d’Hawaï, portait un foulard que Feinstein lui avait offert sur-le-champ lorsqu’elle lui avait dit qu’elle l’aimait.

« Elle l’a juste enlevé et me l’a donné », a déclaré Hirono. « Nous devions faire attention à ne pas admirer tout ce que Dianne possédait, car elle l’enlèverait probablement et nous le donnerait. »

La sénatrice du Wyoming, Cynthia Lummis, républicaine, a déclaré que Feinstein était « particulièrement gentille avec les autres femmes sénatrices. Elle a été la première à inviter d’autres femmes sénatrices à dîner, à diriger nos rassemblements et à concentrer notre attention sur les choses qui sont bonnes pour tous les Américains sans en ce qui concerne l’idéologie politique.

Feinstein était l’un des dirigeants et l’hôte de dîners bipartites réguliers avec toutes les femmes du Sénat, même si le groupe devenait un peu trop grand pour qu’elles puissent toutes s’asseoir autour d’une même table et que les rassemblements devenaient un peu moins fréquents.

En mangeant avec Feinstein, a déclaré la sénatrice démocrate Catherine Cortez Masto du Nevada, Feinstein « aurait un petit cadeau d’adieu pour vous, un petit porte-monnaie ou quelque chose pour vous montrer vraiment qui elle était ».

S’exprimant lors d’un événement vendredi, l’ancienne sénatrice de New York Hillary Clinton a raconté sa propre histoire à propos d’un rassemblement au domicile de Feinstein.

Après avoir perdu la primaire démocrate face à Barack Obama en 2008, Clinton a déclaré qu’elle avait appelé Feinstein lorsque les deux anciens opposants – puis sénateurs – voulaient parler en privé et ne savaient pas comment le faire sans attirer l’attention. Clinton a déclaré qu’elle et Obama s’étaient retrouvés dans le salon de Feinstein, discutant de ce que Clinton ferait pour soutenir le futur président, tandis que Feinstein y passait occasionnellement pour lui demander s’ils voulaient plus de Chardonnay.

« J’avais une confiance totale en elle », a déclaré Clinton au Atlantic Festival à Washington.

Pour Murray et Collins, l’un des endroits où ils ont travaillé le plus étroitement avec Feinstein était au sein de la commission des crédits du Sénat, que Murray dirige désormais avec Collins comme principal républicain. Les trois femmes ont siégé ensemble pendant des décennies au sein du comité, connu pour son bipartisme.

L’une des sénatrices que Murray a contactées vendredi matin était la sénatrice de l’Alabama Katie Britt, républicaine pour son premier mandat et ancienne membre du comité des crédits. Britt a répondu par SMS que Feinstein lui avait ouvert la voie, avec Murray, et a demandé à s’asseoir avec les autres femmes sénatrices sur le sol pendant l’hommage. « Mon cœur est si triste », lui a envoyé Britt.

Murray a déclaré que le texte l’avait fait pleurer.

« Il y avait un côté de Dianne que la plupart des gens n’ont probablement jamais vu, et que nous tous qui avons la chance d’être ses amis ici avons vu », a déclaré Murray.

Au Sénat, Murray a encore pleuré en se rappelant avoir vu Feinstein là-bas jeudi dernier, lors de son dernier vote.

« Je suis vraiment désolé de ne pas l’avoir serrée dans mes bras lorsqu’elle est revenue par cette porte hier », a déclaré Murray.