Les femmes du NIU battent DePaul pour la première fois depuis 1994 – Shaw Local

L’équipe féminine de basket-ball de NIU a remporté sa première victoire contre les DePaul Blue Demons en près de 30 ans samedi après-midi, remportant une victoire par derrière 86-79 lors du match d’ouverture à domicile au NIU Convocation Center.

“Aujourd’hui, c’était une grande victoire”, a déclaré l’entraîneure-chef Lisa Carlsen. « Je suis vraiment fier de ce groupe. Leur souci du détail et leur compréhension du plan de jeu étaient impeccables. Mon personnel a fait un excellent travail pour nous mettre en mesure de comprendre ce que DePaul allait nous lancer et nous avons géré cela.

Le garde senior Chelby Koker a mené les Huskies (1-1) avec 24 points, six passes et trois interceptions. Elle était 9 pour 15 sur le terrain avec quatre trois points. A’Jah Davis a ajouté 20 points et un record d’équipe de cinq rebonds, réalisant 9 tirs sur 12 depuis le sol. NIU avait cinq marqueurs à deux chiffres au total avec Jayden Marable marquant 11 et Janae Poisson et Tara Stauffacher ajoutant respectivement 16 et 10 sur le banc.

“Nous savions que cela allait demander un effort de toute l’équipe”, a déclaré Davis, qui a également récolté quatre passes décisives dans le match. “Nous avions besoin d’une unité collective, et j’ai l’impression que cette année, l’accent est mis sur tout le monde, pas seulement sur moi et Chelby.”

Après un va-et-vient des trois premiers quarts-temps qui s’est terminé par une avance de NIU, les Blue Demons (1-1) se sont ralliés avec une course de 10-5 pour ouvrir la dernière période, prenant une avance de 72-70 consécutivement. pulls de Rogers et Morrow. Ce serait le dernier avantage de DePaul dans la journée. La réponse de NIU a commencé avec un lay-up de Stauffacher et Poisson trois, menant à une course de 10-2 en 2:18 qui a remis les Huskies devant 80-74 avec 2:22 à faire.

Les Blue Demons ne se sont rapprochés que de trois le reste du chemin alors que NIU a effectué ses lancers francs dans le tronçon pour verrouiller la victoire.

NIU a tiré 52,5% du terrain pour le match, DePaul tirant 47%. Les Huskies ont récolté 22 passes décisives contre seulement 11 revirements, tout en forçant 15 revirements de Blue Demon. NIU a également réussi 13 tirs à trois points dans le match, maintenant DePaul à neuf. La victoire était la première de NIU sur DePaul depuis une victoire de 64-53 le 15 février 1994, également à DeKalb.

“Nous savions que le facteur le plus important pour aujourd’hui était de s’occuper du basket-ball”, a déclaré Carlsen. « Si on s’occupait du ballon, on allait avoir des tirs dans le demi-terrain. Nous avons dû les renverser, mais j’étais convaincu que cela allait arriver.

“Nous avons fait un très bon travail en préparant leur défense de piégeage”, a ajouté Koker. «Nous savions qu’ils allaient sortir fort en essayant de nous faire retourner le ballon. Notre équipe de dépisteurs nous a poussé très fort à nous préparer pour ce match et cela nous a donné l’avantage.