Les femmes du football universitaire de BOSSIP suivront cette saison

Lorsqu’il s’agit de football universitaire, les femmes de ce sport ne reçoivent pas assez d’accessoires, nous avons donc décidé d’en rassembler quelques-uns que vous devriez suivre.

Chaque week-end pendant la saison de football universitaire, nous voyons les gars parler de leurs choix et de leurs équipes préférées, mais il y a des femmes qui travaillent dur en marge et dans les coulisses et qui font de même.

Non seulement cela, mais un certain nombre de femmes soutiennent leurs conjoints alors que leurs équipes se disputent le championnat.

Si vous souhaitez suivre les matchs du week-end sous différents angles, nous avons une liste de femmes que vous devriez suivre ci-dessous.

Pour faire court, la présentatrice sportive d’ESPN, Elle Duncan, ne joue pas sur « Dem MF DAWGS ». Le superfan sans vergogne des Georgia Bulldogs a toute la couverture dont vous avez besoin sur l’équipe d’Athènes et d’autres équipes de football également.

Après être passée d’épouse de footballeuse à maman de footballeuse, le sport fait toujours partie intégrante de la routine de Pilar Sanders. Son ex-mari Deion Sanders place le Colorado sur une séquence de victoires, mais voir les victoires de l’équipe du point de vue de la mère de Shedeur et Shilo Sanders est un incontournable.

Pilar adore parler des récompenses de ses enfants sur le terrain.

Loreal Sarkisian est l’épouse de l’entraîneur-chef du Texas, Steve Sarkisian, et elle est connue non seulement pour soutenir son homme, mais aussi pour son style hors du commun.