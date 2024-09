Les femmes dont les règles s’arrêtent prématurément ont un risque plus élevé de maladies auto-immunes, selon une étude | Santé des femmes

Les femmes atteintes d’insuffisance ovarienne prématurée, dont les règles s’arrêtent avant 40 ans, ont un risque beaucoup plus élevé de maladies auto-immunes graves, selon recherche.

L’insuffisance ovarienne prématurée (IOP) survient lorsque les femmes de moins de 40 ans ne produisent plus d’ovules parce que leurs ovaires ne fonctionnent plus correctement. Les règles deviennent irrégulières puis s’arrêtent, et certaines femmes ressentent des symptômes de ménopause. Cette maladie touche 1 % des femmes dans le monde.

Une étude a révélé que les femmes atteintes d’IOP sont deux à trois fois plus susceptibles de développer des maladies auto-immunes graves telles que le diabète de type 1, l’hyperthyroïdie, le lupus et les maladies inflammatoires de l’intestin, par rapport à la population générale.

Les chercheurs affirment que les résultats renforcent considérablement l’hypothèse selon laquelle les processus auto-immuns jouent un « rôle central » dans l’apparition de l’IOP.

L’étude, publiée dans Human Reproduction, est la plus importante étude visant à étudier le lien entre les maladies auto-immunes et l’IOP.

Des chercheurs finlandais ont suivi près de 20 000 femmes pendant au moins 12 ans. Ils ont analysé les données de santé des registres complets finlandais et ont identifié près de 4 000 femmes de moins de 40 ans ayant reçu un diagnostic d’IOP entre 1988 et 2017.

Chacune d’entre elles a été associée à quatre femmes du même âge. Ils ont ensuite étudié combien d’entre elles avaient développé des maladies auto-immunes graves entre 1970 et 2017. Ils ont constaté que 5,6 % des femmes atteintes d’IOP avaient reçu un diagnostic d’au moins une maladie auto-immune avant leur diagnostic et 12,7 % après le diagnostic d’IOP.

Dans l’ensemble, les femmes étaient 2,6 fois plus susceptibles de souffrir d’une maladie auto-immune avant le diagnostic d’IOP par rapport au groupe témoin. Ces risques variaient de près du double pour les glandes thyroïdiennes hyperactives et la polyarthrite rhumatoïde à près de 26 fois pour les maladies auto-immunes polyglandulaires.

Les femmes atteintes d’IOP qui n’avaient pas de maladie auto-immune préexistante étaient près de trois fois plus susceptibles de recevoir un diagnostic de maladie auto-immune au cours des trois années suivantes.

Ces liens sont probablement sous-estimés, affirment les auteurs, car l’étude n’a porté que sur les troubles auto-immuns diagnostiqués dans des centres de santé spécialisés : les maladies moins graves telles que la maladie cœliaque et l’hypothyroïdie sont souvent diagnostiquées et traitées dans les soins de santé primaires, de sorte que la prévalence globale des troubles auto-immuns chez les femmes atteintes d’IOP est plus élevée.

Le Dr Susanna Savukoski, gynécologue et obstétricienne à l’hôpital universitaire d’Oulu et à l’université d’Oulu, en Finlande, qui a dirigé l’étude, a déclaré : « Il est important de souligner que la plupart des femmes atteintes d’IOP ne développent pas de maladies auto-immunes graves et que la plupart des femmes atteintes de maladies auto-immunes graves ne développent pas d’IOP. Cependant, les professionnels de santé doivent être conscients du risque accru et les patients doivent également en être informés. »

Comme l’IOP menace la fertilité, les femmes présentant un risque accru de cette maladie devraient envisager d’essayer de concevoir lorsqu’elles sont jeunes, dit-elle, bien que certaines maladies auto-immunes puissent augmenter considérablement le risque de complications de la grossesse et doivent être prises en compte.

Les auteurs souhaitent étudier les mécanismes biologiques de l’IOP et des maladies auto-immunes pour aider au développement de traitements préventifs. Savukoski a déclaré : « Nous étudions si l’utilisation à long terme de [hormone replacement therapy] peut empêcher le développement d’autres pathologies chez les femmes atteintes d’IOP. »

En réaction à ces résultats, Louise Kenny, professeure de santé maternelle et fœtale à l’Université de Liverpool, a déclaré : « L’IOP est mal comprise et dévastatrice. Elle limite la possibilité pour les jeunes femmes de porter leur propre enfant biologique et augmente leur risque de complications liées à la ménopause, comme l’ostéoporose. »

De nouvelles recherches sont nécessaires pour confirmer le rôle du système immunitaire, a-t-elle ajouté.

Bassel Wattar, professeur associé de médecine reproductive à l’Université Anglia Ruskin, a déclaré que la recherche soulignait la nécessité de soins multidisciplinaires et holistiques pour les femmes atteintes d’IOP en raison du risque accru de complications de santé à long terme.

Il a ajouté : « Cette étude ne nous aide pas à comprendre la causalité de l’IOP et il reste donc à déterminer s’il s’agit d’une conséquence de troubles auto-immuns ou si le manque d’activité ovarienne peut exagérer une réponse auto-immune chez les femmes affectées. »