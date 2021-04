De nouvelles lignes directrices sur la façon de signaler une inconduite sexuelle devraient être publiées par le mouvement Time’s Up UK, qui a été lancé il y a trois ans à la suite d’allégations portées contre Harvey Weinstein.

Le guide – partagé exclusivement avec Sky News – explique étape par étape aux femmes ce qu’elles doivent prendre en compte lorsqu’elles signalent un harcèlement ou des abus à un employeur ou à la police. L’idée est de rendre les femmes plus confiantes pour se manifester.

La présidente de Time’s Up UK, Dame Heather Rabbatts, a déclaré à Sky News: «Il est fondamentalement important que les femmes connaissent leurs droits et n’aient pas à rester silencieuses.

« Personne ne devrait supporter d’être victime d’intimidation, de harcèlement ou d’être soumis à des microagressions. »

Weinstein a été condamné à 23 ans de prison pour viol et agression sexuelle en mars



Le fonds de défense Time’s Up a été lancé par un groupe de plus de 300 actrices hollywoodiennes de haut niveau en réponse à la #Moi aussi mouvement.

Il a suivi le Scandale Weinstein qui a vu le producteur hollywoodien envoyé en prison pendant 23 ans pour viol et agression sexuelle.

L’objectif de l’organisation était d’apporter un changement systémique, non seulement dans l’industrie du divertissement, mais dans la société.

Selon Dame Heather, les dernières recommandations de Time’s Up UK visent à responsabiliser les gens de l’industrie et à leur donner des connaissances pratiques afin qu’ils sachent quoi faire dans des «endroits très sous pression» et «très vulnérables».

Avec d’autres organismes de l’industrie tels que BAFTA et le British Film Institute, ils ont produit des guides pour expliquer les droits des acteurs dans les auditions et dans les scènes de sexe nues et intimes.

Il y aura également un moyen simple de signaler les abus et des conseils clairs sur les personnes à qui parler sur le plateau en cas d’inconduite sexuelle ou de harcèlement.

Dame Heather a déclaré à Sky News qu’ils s’intéressaient en particulier à l’intimité et à la nudité parce que dans le passé, des acteurs avaient été poussés dans des scènes à caractère sexuel sans que « personne ne leur parle vraiment ou sans leur donner leur vraie permission ».

Le fonds de défense Time’s Up a été lancé par un groupe de plus de 300 stars hollywoodiennes de haut niveau



Au cours des trois dernières années, Time’s Up a contribué à amener les coordinateurs d’intimité sur les plateaux et ils veulent maintenant les rendre obligatoires.

Ils ont été utilisés sur tout, du drame d’époque Bridgerton de Netflix à la série à succès de la BBC, Normal People.

Les scènes de nature intime sont tracées de la même manière que les séquences de combat sont chorégraphiées.

L’idée est de s’assurer que toutes les parties sont à l’aise avec ce qui se passe et capables de donner leur consentement à tout moment.

Toutes les grandes sociétés de production ont maintenant des politiques en place pour lutter contre l’intimidation et le harcèlement, donc des progrès sont réalisés.

Dame Heather a également déclaré à Sky News que s’il devait y avoir un changement de culture, il était important qu’il n’y ait pas une image singulière de femmes représentée à l’écran.

L’actrice Rebecca Mordan dit que le harcèlement sexuel est toujours un gros problème



Au lieu de cela, elle dit que nous devons voir « des femmes fortes, ancrées et qui ne sont pas là comme des objets sexuels ou soumises à des violences gratuites ».

Time’s Up UK s’efforce de faire en sorte qu’il y ait plus de femmes écrivains, ce qui rend le contenu produit à l’écran plus représentatif et moins unidimensionnel.

Malgré ces efforts, l’actrice Rebecca Mordan, qui a été victime de harcèlement sexuel et d’intimidation à l’école d’art dramatique, dit qu’il y a toujours un problème avec la façon dont les femmes sont traitées dans l’industrie.

Mme Mordan a déclaré à Sky News qu’elle ne connaissait aucune interprète féminine qui n’aurait pas subi « d’attouchements, d’attouchements ou de harcèlement inappropriés ».

Elle a dit qu’elle rencontrait constamment des femmes qui étaient «désespérées» de travailler dans des environnements à prédominance féminine «parce qu’elles ont été si mal traitées».

La misogynie et les abus ont continué de faire la une des journaux au Royaume-Uni et à Hollywood.

Au cours des derniers mois, le chanteur Marilyn Manson et acteur Armie Hammer ont tous deux été contraints de nier les allégations d’agression contre des femmes.

Au Royaume-Uni, la mort de Sarah Everard a incité un grand nombre à partager leurs expériences de harcèlement et d’abus.

Et maintenant, de jeunes femmes se joignent à cette conversation troublante, des milliers de personnes publiant en ligne des comptes rendus d’abus et même de viol lorsqu’elles étaient à l’école.

Cela fait à peine trois ans que le mouvement #MeToo a explosé dans la conscience publique et, malheureusement, le travail de Time’s Up est plus que jamais nécessaire.