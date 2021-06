Les femmes devraient savoir combien gagnent leurs collègues masculins, s’engage les travaillistes

Les femmes auraient le droit de savoir combien gagnent leurs collègues masculins dans le cadre d’un nouvel engagement du Parti travailliste sur la reprise économique après la pandémie.

Le parti appellera également les ministres à donner à tous les travailleurs le droit à un travail flexible et à ne plus travailler à domicile, ainsi qu’à mettre fin à « l’hypothèse dépassée et sexiste » selon laquelle papa est « au travail au bureau et maman s’occupant du enfants et faire le ménage ».

Boris Johnson a déclaré à plusieurs reprises qu’il souhaitait que l’économie britannique « se reconstruise mieux » après la disparition de la menace de Covid-19. Mais au sommet du G7, il a semblé élargir cette ambition, exprimant l’espoir qu’un monde post-Covid serait « plus féminin ».

Cependant, le Labour prévient que les inégalités entre les hommes et les femmes ont été «suralimentées» par la pandémie.

L’appel sera lancé par la chef adjointe du parti travailliste, Angela Rayner, et la secrétaire d’État fantôme aux Femmes et aux Égalités, Marsha de Cordova, alors qu’elles lancent leur «Engagement pour une récupération égale», qui, selon le parti, favorisera l’égalité des sexes au travail. Il demandera aux ministres de donner aux femmes le droit de savoir combien gagnent leurs « homologues » masculins.

L’engagement comprendra également un appel à rétablir immédiatement les rapports sur les écarts de rémunération entre les sexes supprimés par les ministres conservateurs et à introduire des rapports sur les écarts de rémunération selon l’ethnicité.

D’autres demandes incluent qu’il devienne illégal de licencier une femme enceinte ou une nouvelle mère jusqu’à six mois après leur retour au travail. Les ministres devraient également publier le nombre d’emplois créés par des programmes gouvernementaux tels que Kickstart, ventilés par sexe, origine ethnique et handicap, et revoir le système de congé parental partagé.

Des sources du parti ont déclaré que les politiques seraient mises en œuvre par un gouvernement travailliste.

Dans un discours prononcé samedi à la conférence des femmes du Labour, Mme Rayner dira : « Des droits renforcés au travail, plus de contrôle sur nos vies et un meilleur équilibre travail-vie ne seront pas seulement bons pour les travailleuses, mais un pas en avant dans la lutte pour l’égalité des sexes sur le lieu de travail aussi.

« Le travail flexible, ce n’est pas seulement travailler à domicile, il s’agit d’un travail qui s’adapte à nos vies plutôt que de dicter notre façon de vivre. »

Elle ajoutera : « Le droit à un travail flexible et à la déconnexion à la maison empêchera les femmes de perdre leur travail ou même de quitter complètement le marché du travail. »

Mme de Cordova dira que les inégalités « ne peuvent pas être répercutées dans notre monde post-pandémique ».

Une étude récente du Congrès des syndicats (TUC) a révélé que près de 9 travailleurs sur 10 – soit 87 pour cent – ​​souhaitent travailler de manière flexible à l’avenir. La capacité de le faire, cependant, est appréciée de manière disproportionnée par ceux qui occupent des emplois mieux rémunérés ou dont les emplois sont à Londres.