Les femmes deviennent « liées au sang » après une greffe de cellules souches

Deux femmes autochtones de différentes régions du pays ne savaient pas à quel point une affiche de la Société canadienne du sang représentant un enfant demandant de l’aide changerait leur vie pour toujours.

«Il y avait une citation et une photo d’une petite fille qui était malade», a déclaré Veronica Bernard, une dirigeante mi’kmaw de la Première nation Potlotek en Nouvelle-Écosse.

Bernard a déclaré que la petite fille portait un masque à oxygène et qu’elle souffrait d’un type de cancer.

« Cela a attiré mon attention », a-t-elle déclaré. «Il disait qu’elle avait besoin de moi pour vivre et que je consulte la Société canadienne du sang pour en savoir plus. Alors, je suis allé sur mon ordinateur au travail, puis j’ai commencé à lire tout ça en ligne.

C’est à ce moment-là, en 2006, que Bernard a décidé qu’elle allait aider de toutes les manières possibles et s’est inscrite pour donner du sang.

Mais ce n’était pas tout ce qu’elle faisait. La jeune femme a également soumis son nom en tant que donneuse de cellules souches.

Les statistiques montrent que les peuples autochtones représentent actuellement moins de 2 pour cent de tous les donneurs potentiels inscrits au registre de cellules souches du Canada. Les représentants de la Société canadienne du sang espèrent augmenter ce nombre afin qu’un plus grand nombre de patients autochtones puissent avoir accès aux greffes et aux traitements vitaux dont ils ont besoin.

L’une des étapes du processus de don exige que les donateurs passent un examen en ligne qui illustre leur compréhension de ce à quoi ils s’inscrivent.

« Je me souviens que j’étais à 100 pour cent et j’ai en quelque sorte ri toute seule après », a-t-elle déclaré. « J’ai fait ces deux choses très rapidement et maintenant, dans mon cerveau, j’étais comme si cette affiche dans le café ne allait plus me déranger. »

Peu de temps après, elle a reçu un kit pour tamponner l’intérieur de sa bouche. Elle l’a complété à la maison et l’a ensuite renvoyé à la Société canadienne du sang.

Contrairement au sang, les dons de cellules souches nécessitent des correspondances génétiques spécifiques. Lorsque les gens s’inscrivent pour rejoindre le registre de cellules souches, ils se tamponnent la joue afin de pouvoir être comparés à un patient ayant une constitution génétique similaire.

En 2014, Bernard se rendait au travail et sa secrétaire lui a dit que quelqu’un de la Société canadienne du sang l’avait appelé à plusieurs reprises.

« À ce stade, je suis inscrit au registre depuis huit ans », a déclaré Bernard. « J’ai accepté l’appel et il y avait une femme au téléphone et elle m’a demandé si je me souvenais d’avoir consulté ce registre (de cellules souches) et j’ai dit oui. »

On a demandé à Bernard si elle était toujours intéressée à figurer sur ce registre. Une fois qu’elle a confirmé qu’elle l’était, on a dit à Bernard qu’elle constituait un partenaire potentiel pour quelqu’un.

Même si elle ne comprenait pas vraiment ce que cela signifiait, Bernard était heureuse de savoir qu’elle pouvait potentiellement aider quelqu’un pendant une période extrêmement difficile de sa vie.

Elle s’est rendue dans un hôpital voisin à Sydney, en Nouvelle-Écosse, pour subir de nouveaux examens sanguins.

« Ils me prélevaient du sang et je me souviens que la femme discutait avec moi et on lui a dit que tu devais être si heureuse (parce que) ce que tu fais est vraiment incroyable », a déclaré Bernard.

Au Canada, environ 1 000 personnes attendent une greffe de cellules souches qui leur sauvera la vie.

Les greffes de cellules souches peuvent traiter plus de 80 maladies et troubles, notamment le cancer, les déficiences médullaires, l’anémie aplasique et les troubles héréditaires du système immunitaire et du métabolisme.

Les correspondances de cellules souches sont déterminées en fonction de marqueurs ADN appelés antigènes leucocytaires humains (HLA). Les HLA sont des protéines ou des marqueurs que le corps utilise pour identifier quelles cellules appartiennent au corps et lesquelles n’y appartiennent pas. Pour qu’une greffe de cellules souches réussisse, il est important de trouver une compatibilité très proche.

Parmi les personnes au Canada ayant besoin d’une greffe de cellules souches, seulement 25 pour cent seront en mesure de trouver un donneur compatible au sein de leur famille biologique. Cela signifie que les 75 pour cent restants des patients auront besoin d’un donneur volontaire de cellules souches non apparenté pour être leur partenaire.

«Ils sont plus susceptibles de trouver un donneur compatible parmi ceux qui partagent leur ascendance ethnique», a déclaré Kathy Ganz, directrice des cellules souches à la Société canadienne du sang. « C’est pourquoi il est important que le registre national des souches du Canada soit aussi diversifié que notre pays.

Le match de Bernard était pour Judee Bowman Reid, une Métisse âgée de Maple Bay, en Colombie-Britannique. Elle avait 65 ans à l’époque et luttait contre un lymphome non hodgkinien depuis trois ans.

Ce type de cancer est présent dans le système immunitaire et commence dans le système lymphatique du patient. Les globules blancs, appelés lymphocytes, se développent anormalement et forment des excroissances dans tout le corps.

« J’ai eu trois ans de chimio pour essayer de garder cela à distance », a expliqué Bowman Reid. « Cela a été trois années de chimiothérapies éreintantes avec trois ou quatre types différents. Mon spécialiste m’a dit : « Vous êtes maintenant au bout du chemin. Nous devons faire quelque chose de spécial. Il m’a donc recommandé d’aller à Vancouver.

À Vancouver, elle a rencontré un hématologue qui lui a demandé si elle commençait à chercher un donneur et si elle l’accepterait.

Bowman Reid était d’accord.

« Cela n’a pas pris longtemps, en fait, cela a peut-être pris six mois », a-t-elle déclaré.

Les résultats des tests de Bernard ont montré qu’elle n’était pas une compatibilité potentielle. Au lieu de cela, elle correspondait parfaitement à Bowman Reid.

Suite à la bonne nouvelle, Bernard a commencé à préparer son corps pour la greffe de cellules souches. Elle a commencé à vivre aussi proprement que possible, notamment en mangeant des aliments riches en nutriments et en évitant tout ce qui pourrait être considéré comme des toxines, y compris les simples analgésiques.

Au même moment, Bowman Reid recevait également des traitements pour tenter de « nettoyer son sang » en vue de la greffe.

«Il y avait toute cette préparation», a déclaré Bowman Reid. « Je prends divers médicaments pour purifier mon sang autant que possible. »

Après six mois de préparation, les deux étaient prêts pour la greffe.

Bernard a voyagé trois heures et demie de chez elle à Halifax.

Le matin de la greffe, elle était nerveuse, mais « elle était vraiment déterminée à y parvenir ».

Elle a décrit la machine utilisée pour prélever son sang comme étant très semblable à une machine de dialyse. On lui a injecté deux aiguilles dans des sites situés sur ses avant-bras. L’une prélevait le sang de son corps tandis que l’autre le remettait dans son corps après l’avoir filtré à travers la machine.

« C’est un peu comme un grand cercle et ça va et ça va », a déclaré Bernard.

Ce processus apparemment simple a également été une surprise pour Bowman Reid, qui a décrit comment on lui avait inséré une aiguille reliée à un sac de liquide.

Le « sac » ou greffe de cellules souches remplace les cellules souches malsaines du patient par les cellules souches saines d’un donneur correspondant.

« C’était très sous-estimé », a déclaré Bowman Reid. « Ma fille a dit : « Je pensais que ça allait être vraiment une grosse affaire. » Et cela s’est avéré être une très grosse affaire parce que cela a pris du temps et c’était tout simplement fabuleux.

Au cours des 10 dernières années, Bowman Reid a vécu une vie saine, sans cancer. Elle reconnaît sans réserve le don extraordinaire de Bernard pour les années qu’elle a passées avec ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Depuis que les traitements ont eu lieu, les deux dames sont devenues des amies très proches, voyageant même à travers le pays pour se rencontrer.

« Nous échangeons des cadeaux, des emails, des SMS », explique Bernard, aujourd’hui âgée de 44 ans et mère de quatre enfants. « J’ai rencontré la majorité de sa famille et elle connaît tous mes enfants. Elle a rencontré mon mari lorsque j’ai pris l’avion là-bas en septembre 2022. »

Bien qu’ils ne soient pas de vrais membres de la famille, les deux hommes plaisantent sur le fait qu’ils sont techniquement liés par le sang.

« Ce n’est pas qu’une personne aléatoire, elle est vraiment, vraiment proche de moi et j’ai l’impression qu’elle est comme un membre de la famille », a ajouté Bernard.

Ce lien peut être inhabituel pour les donneurs et les receveurs typiques d’une greffe de cellules souches. Cependant, Bernard et Bowman Reid souhaitent que les autres peuples autochtones comprennent à quel point il est important de devenir donneur.

« S’il vous plaît, pensez à quel point vous êtes important pour quelqu’un d’autre », a déclaré Bowman Reid. « En vous inscrivant à la Société canadienne du sang, vous pouvez sauver une vie et, plus que probablement, une vie qui deviendra votre famille et vous serez connecté pour toujours. »

Il existe des ressources pour ceux qui recherchent un donneur de cellules souches compatible sur

https://www.blood.ca/fr/cellules souches

Une assistance est également fournie pour contribuer à une campagne de recrutement de cellules souches.