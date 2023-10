Les femmes détiennent la clé du succès du pastoralisme en Afrique — Enjeux mondiaux

Le bétail étanche sa soif dans une rivière qui s’assèche alors que la sécheresse continue de s’aggraver dans le comté d’Isiolo, au Kenya. Crédit : ILRI/Geoffrey Njenga

NAIROBI, 17 oct (IPS) – Les femmes des zones pastorales d’Afrique de l’Est sont essentielles à la santé du bétail dans leurs communautés, détenant la clé des campagnes efficaces de vaccination des animaux destinées à protéger les troupeaux contre les maladies mortelles.

Ils constituent donc un élément important de toute stratégie de vaccination conçue pour protéger les animaux contre les épidémies mortelles et doivent être impliqués dans ces efforts pour réussir.

Il est devenu de plus en plus important d’atteindre les objectifs de ces campagnes à mesure que les effets du changement climatique introduisent de nouvelles maladies qui menacent le secteur et, par extension, les revenus des ménages.

Il est devenu d’une importance cruciale d’intégrer les femmes dans de telles campagnes de santé, et l’un des obstacles à leur succès est l’incapacité des autorités et des agences de développement à les impliquer.

Bien que les femmes, pour des raisons culturelles, ne possèdent généralement pas de bétail, elles agissent comme soignantes lorsque les animaux sont malades et, avec l’augmentation des épidémies de maladies, leur implication garantit en fin de compte une meilleure sécurité alimentaire et financière aux familles.

En outre, un nombre croissant de ménages dans la région où l’élevage est le pilier économique sont dirigés par des femmes qui assurent également la subsistance de leur famille.

Sans surprise, jusqu’à 43 pour cent des assurés d’assurance bétail dans le nord du Kenya et le sud de l’Éthiopie, où ces polices ont été introduites dans un passé récent, sont des femmes, selon des scientifiques du Institut international de recherche sur l’élevage (ILRI) disent.

« En plus de s’occuper des animaux lorsqu’ils sont malades, les femmes influencent l’allocation des ressources au niveau du ménage, en déterminant par exemple la manière dont l’argent doit être consacré à l’achat de vaccins. Par conséquent, une stratégie solide en matière de genre pour permettre aux femmes d’accéder au contrôle des maladies est très importante », a déclaré le Dr Bernard Bett, scientifique principal de l’ILRI, programme de santé animale et humaine.

Dans sa stratégie de surveillance et de réponse aux maladies, l’ILRI a engagé des « reporters communautaires sur les maladies », des dirigeants locaux et des défenseures des femmes des villages, y compris des femmes chefs de famille, pour recueillir des informations sur les épidémies et sensibiliser aux campagnes de vaccination, explique Bett.

Il a parfois noté que les femmes étaient intimidées par les hommes dans les files d’attente lors des exercices de vaccination de masse, leur faisant perdre un temps précieux pour d’autres tâches ménagères alors qu’elles attendaient leur tour dans la file d’attente.

Les autorités et les organisations effectuant les missions ont réagi en appliquant une politique du premier arrivé, premier servi dans un souci d’équité et en augmentant les effectifs du personnel de santé animale pour des vaccinations ordonnées, a-t-il expliqué.

Reconnaissant que les conflits avec les tâches ménagères étaient une réalité permanente pour les femmes, l’ILRI a pratiqué et plaidé en faveur d’une communication précoce pour permettre une meilleure planification grâce à des messages communautaires tout en soutenant activement le rôle des femmes dans l’entretien du bétail, a-t-il ajouté.

Le changement climatique, mis en évidence par de fréquentes sécheresses et des inondations dans les zones arides et semi-arides d’Afrique de l’Est qui abritent le pastoralisme dans la région, a observé Bett, a présenté un fardeau de morbidité majeur avec des épidémies de maladies telles que la fièvre de la vallée du Rift. une menace majeure.

« Les maladies hautement sensibles au climat, provoquant des agents pathogènes attirés par les changements des conditions météorologiques, y compris celles provoquées par des vecteurs tels que les tiques et les mouches tsé-tsé, deviennent courantes. La mise en œuvre efficace des mesures de contrôle des maladies, y compris la vaccination, est donc importante », a-t-il déclaré lors d’un récent point de presse à Nairobi.

En raison de la nature nomade des éleveurs à la recherche de pâturages et d’eau en période de pénurie, ce sont les femmes qui s’occupent du ménage lorsque les hommes sont absents avec le bétail et les chameaux, tandis que les femmes sont laissées sur place pour s’occuper des chèvres, des veaux et des chameaux. animaux vulnérables, ce qui les rend également efficacement responsables de leur foyer.

Comme leurs homologues des zones agricoles de la région, les femmes éleveuses sont confrontées au défi de fournir de la nourriture à leurs familles, problème aggravé par le manque de revenus dû à la mortalité du bétail, a noté le Dr Rupsha Bernerjee, scientifique principale de l’ILRI attachée à l’élevage. et l’initiative climatique.

« Chaque fois que des chocs tels que des sécheresses entraînent des pénuries alimentaires, les femmes sautent des repas pour nourrir leur famille. Il est donc important de promouvoir l’inclusion sociale dans les programmes de santé du bétail afin de garantir que personne ne soit laissé pour compte », a-t-elle déclaré.

Le recours impressionnant à l’assurance bétail parmi les femmes augmente la résilience des communautés d’éleveurs, leur permettant de faire face aux risques induits par le climat, a-t-elle ajouté.

« Les paiements versés aux éleveurs lorsque les sécheresses sont très graves aident à réduire les ventes de bétail en détresse, garantissant que les familles sont protégées contre une éventuelle malnutrition, d’où l’importance de la santé du bétail des femmes », a-t-elle déclaré lors d’un point de presse au siège de l’organisme mondial à Nairobi.

Conscients du rôle important dans la santé du bétail, le CRDI, Affaires mondiales Canada et la Fondation Bill et Melinda Gates ont créé le Fonds d’innovation en matière de vaccins pour le bétail (LVIF), qui soutient le développement et la production de vaccins innovants pour améliorer la santé du bétail et les moyens de subsistance des agriculteurs.

L’agence note que dans le monde, plus de 750 millions de personnes, dont 400 millions de femmes, élèvent du bétail comme source de revenus, mais que les maladies animales, comme la maladie de Newcastle chez les poulets et peste des petits ruminants (PPR) chez les chèvres, créent des ravages généralisés, les femmes étant touchées de manière disproportionnée car « elles sont moins susceptibles que les hommes d’avoir accès aux vaccins pour éviter de telles pertes ».

« Des millions de femmes éleveuses sont confrontées à des pertes financières et animales lorsque les maladies ravagent leurs fermes. Ces infections sont souvent hautement évitables grâce à une simple vaccination, alors qu’est-ce qui empêche les femmes de prendre des mesures pour protéger leurs actifs ? » pose le CRDI.

Pour répondre à ce déséquilibre, les partenaires ont lancé une initiative régionale de vaccination du bétail appelée Projet de recherche SheVax+ a été lancé en 2019, réunissant l’École de médecine vétérinaire Cumming de l’Université Tufts aux États-Unis, le Réseau universitaire Africa One Health (AFROHUN) et les partenaires de mise en œuvre, l’Université Makerere, l’Université de Nairobi et l’Université du Rwanda.

Helen Amuguni, chercheuse principale de SheVax+, identifie trois principaux obstacles à l’adoption du vaccin contre le bétail chez les petites éleveuses d’Afrique de l’Est, notamment les normes de genre, qui conduisent les femmes à avoir moins accès aux informations sur les vaccinations, la santé animale et les pratiques de gestion du bétail.

Selon elle, les stéréotypes affectent la façon dont les femmes sont perçues par rapport à la possession de bétail, conduisant à leur exclusion lors des campagnes d’information sur la vaccination. Les relations de pouvoir signifient également que certaines femmes ont besoin de l’autorisation du chef de famille masculin pour suivre une formation ou contrôler les ressources liées à l’élevage.

En conséquence, de nombreuses femmes ne comprennent pas, entre autres choses, la disponibilité et l’importance des vaccins, tandis que celles qui en sont conscientes risquent de ne pas pouvoir agir en conséquence, explique-t-elle.

En plus de mener des initiatives de contrôle et de gestion des maladies en assurant le bétail, comme c’est le cas avec le Assurance bétail indicielle lancé par l’ILRI pour « réduire les risques » du secteur, était un élément essentiel pour protéger le bien-être du secteur et les revenus des ménages, selon Bernard Kimoro, responsable du changement climatique et de la durabilité de l’élevage au ministère de l’Agriculture et du Développement de l’élevage du Kenya. .

Opérationnelle dans le nord du Kenya et le sud de l’Éthiopie, l’assurance utilise des données satellite pour déterminer et lire l’état de la végétation, où les éleveurs reçoivent une compensation lorsque la végétation devient brune/jaune pour indiquer une sécheresse ou un manque de feuillage.

Le désespoir des systèmes d’élevage pur dans la région en raison des fréquentes sécheresses liées au changement climatique dans la région a nécessité à la fois de nouveaux contrôles des maladies animales et de nouvelles stratégies en matière d’aliments et de nutrition, a-t-il déclaré.

Les sécheresses ont conduit les éleveurs à utiliser des aliments non durables contenant des niveaux élevés de méthane, car les propriétaires essayaient de maintenir les animaux en vie pendant les périodes de sécheresse, regrette le responsable.

La région de la Grande Corne de l’Afrique est il est prévu d’éprouver Conditions météorologiques liées à El Nino caractérisées par des précipitations plus élevées que d’habitude à partir d’octobre jusqu’au début de 2024.

