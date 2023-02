Les femmes des Premières Nations sont surreprésentées parmi les décès dus aux drogues toxiques en Colombie-Britannique : médecin

Les Autochtones, en particulier les femmes, meurent de drogues toxiques à des taux disproportionnellement élevés en Colombie-Britannique alors que la crise des surdoses se poursuit «sans relâche», près de sept ans après que la province a déclaré pour la première fois une urgence de santé publique, a déclaré le médecin en chef de la First Nations Health Authority .

Le Dr Nel Wieman, le médecin-chef par intérim, a déclaré que les drogues illicites tuaient les membres des Premières Nations cinq fois plus que la population générale de la Colombie-Britannique.

Ce chiffre est passé à 8,8% pour les femmes des Premières Nations, en particulier, par rapport aux femmes non autochtones de la province au premier semestre de 2022, a-t-elle déclaré.

Elle a noté que ce nombre contraste avec le bilan global de la province, qui montre que 79% des personnes décédées des suites de drogues toxiques l’année dernière étaient des hommes.

Les remarques de Wieman sont intervenues alors que le coroner en chef de la Colombie-Britannique a publié mardi des données montrant que la toxicité présumée des médicaments a fait 2 272 victimes l’année dernière.

L’exemption de la Colombie-Britannique aux lois fédérales sur les drogues est également entrée en vigueur mardi. Le projet pilote de trois ans permet aux adultes de transporter jusqu’à 2,5 grammes de certaines substances illicites sans craindre d’être arrêtés ou de se faire confisquer leurs drogues par la police.

Les raisons sous-jacentes de l’impact accru de la crise des drogues toxiques sur les peuples autochtones de la Colombie-Britannique sont «complexes et variées», a déclaré Wieman.

Ils comprennent les traumatismes intergénérationnels découlant du système des pensionnats du Canada et l’appréhension d’enfants autochtones pour être placés dans les soins du gouvernement, ainsi qu’un manque d’accès à des soutiens en matière de santé mentale et de toxicomanie adaptés à la culture, a-t-elle déclaré.

“Il y a aussi les impacts des événements en cours, y compris la découverte des tombes anonymes d’enfants qui ont fréquenté les pensionnats, diverses urgences liées au changement climatique et la pandémie de COVID-19”, a déclaré Wieman lors d’une conférence de presse où les statistiques annuelles ont été publiées.

La consommation de substances et la santé mentale sont étroitement liées, a-t-elle déclaré. Les gens consomment des substances pour changer ce qu’ils ressentent, et la réponse de l’autorité sanitaire à la crise consiste à aider les gens à développer des mécanismes d’adaptation plus sains tout en élargissant la réduction des méfaits et les options de traitement ancrées dans les valeurs et la culture autochtones.

“Nous reconnaissons que la recherche d’un traitement seul, dans le format occidental standard, peut ne pas répondre aux besoins de tous les membres des Premières Nations”, a déclaré Wieman.

“Offrir un traitement fondé sur la culture et les adresses de cérémonie (cela), traiter le traumatisme sous-jacent aura un meilleur résultat à plus long terme.”

Le chef Don Tom, vice-président de l’Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique, a également déclaré que la consommation de substances chez les peuples autochtones est souvent enracinée dans le traumatisme du racisme continu et des siècles de colonialisation.

« La Colombie-Britannique et le Canada doivent agir de toute urgence pour financer une guérison et des soutiens significatifs, en particulier les initiatives des peuples autochtones pour les peuples autochtones, et mettre fin à la discrimination dans le système de santé », a déclaré Tom dans un communiqué.

Wieman a déclaré que de nombreuses personnes sont mortes en consommant de la drogue seules, dans des maisons privées, où personne n’était là pour appeler à l’aide.

“Des histoires nous ont été partagées de femmes qui ont consommé des substances en privé, à cause de la peur qu’elles ont de perdre leurs enfants ou leurs soutiens personnels.”

L’approvisionnement en drogues illicites est “imprévisible et si incroyablement dangereux que les gens risquent leur vie en y accédant ne serait-ce qu’une seule fois”, a déclaré Wieman.

La coroner en chef Lisa Lapointe a déclaré mardi qu’une série de mesures sont nécessaires de toute urgence pour faire face à la crise, y compris un accès élargi à des alternatives de prescription sûres, des services de vérification des médicaments, des sites de prévention des surdoses et un «continuum de soins» impliquant le traitement, le rétablissement et les soins médicaux et mentaux. options de soutien à la santé.

— Brenna Owen, La Presse Canadienne

Crise de surdose autochtone