Les femmes des Premières Nations sont sous-représentées comme chefs au Canada

Plus d’un an après que Sheila North s’est présentée sans succès à la tête de l’une des plus grandes organisations politiques des Premières Nations du Manitoba, la dirigeante et journaliste crie est prête à réessayer.

L’Assemblée des chefs du Manitoba se prépare à organiser une élection partielle plus tard ce mois-ci pour pourvoir son poste supérieur après avoir démis Arlen Dumas de son poste de grand chef en raison d’allégations de harcèlement, ce qu’il a nié.

Les anciens et les chefs ont exhorté North à se présenter à nouveau.

“En fin de compte, on demande à ma communauté de le faire”, a déclaré North dans une interview. “Je sens que j’ai encore assez d’énergie pour répondre à l’appel.”

Dans la province d’origine de North et partout au Canada, les femmes ont longtemps été sous-représentées parmi les chefs des Premières Nations.

Si elle est élue, North serait la première femme grand chef que l’Assemblée du Manitoba a vu en près de 35 ans d’histoire

Elle n’est pas étrangère au titre de “première” – elle a également été élue la première femme dirigeante du Manitoba Keewatinowi Okimakanak, un groupe de défense représentant les Premières Nations du nord de la province, en 2015.

North, qui est de la nation crie Bunibonibee dans le nord du Manitoba, a occupé ce poste jusqu’en 2018. Elle a ensuite lancé une campagne pour devenir chef national de l’Assemblée des Premières Nations et a terminé deuxième derrière Perry Bellegarde. Si elle avait gagné, elle aurait été la première femme chef nationale du groupe – un titre maintenant détenu par RoseAnne Archibald après sa victoire électorale l’an dernier.

North, qui était plus récemment une animatrice de CBC Manitoba, a déclaré qu’elle était parfaitement consciente qu’elle se présentait à un moment où la réputation de l’Assemblée du Manitoba était remise en question. Mais elle espère ramener un sentiment d’unité entre les chefs, le personnel et la base.

“Je peux aider à restaurer la réputation qu’elle avait d’être inclusive et de protéger tout le monde et de défendre tout le monde, sans nuire à personne”, a-t-elle déclaré.

Au cours des années qui se sont écoulées depuis la dernière fois que North a détenu un titre de grand chef, le nombre de femmes chefs a légèrement augmenté au Manitoba, mais les femmes sont toujours sous-représentées. Sur les 63 Premières Nations de la province, 11 sont dirigées par des femmes.

À l’échelle du Canada, le nombre de femmes occupant ces rôles au cours des 15 dernières années est pratiquement resté le même, a déclaré Cora Voyageur, professeure de sociologie à l’Université de Calgary et membre de la Première Nation Athabasca Chipewyan en Alberta.

La recherche de Voyageur se concentre sur le suivi du nombre de femmes chefs.

« Entre 15 et 18 % des chefs étaient des femmes, et cela a été assez constant au cours des 15 dernières années environ », a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré que toutes les femmes politiques qui choisissent de faire ce travail “ont un chemin difficile à parcourir”.

Cela s’est vu l’été dernier lorsque le conseil exécutif de l’Assemblée des Premières Nations a suspendu Archibald alors qu’il ouvrait une enquête sur quatre plaintes déposées contre elle par le personnel. Archibald a déclaré qu’elle avait été suspendue pour avoir tenté d’enquêter sur la corruption au sein de l’organisation et a appelé à un audit médico-légal. Les chefs ont finalement décidé de la réintégrer.

Voyageur a déclaré qu’il était déchirant de voir comment ces événements se sont déroulés.

Selon Services aux Autochtones Canada, de 2012 à 2022, le nombre de femmes chefs est passé de 18 % à 24 % et le nombre de femmes membres des conseils de bande est passé de 29 % à 31 %. Il indique que les chiffres sont une estimation basée sur ce qui est rapporté par les agents électoraux et n’incluent pas les conseils des Premières Nations qui se gouvernent en dehors de la Loi sur les Indiens.

De nombreuses communautés des Premières Nations sont matriarcales et étaient historiquement gouvernées par des femmes, mais certains disent que la colonisation et la Loi sur les Indiens ont perturbé ces modes.

“Je pense qu’il y a eu l’attitude ou la pensée que le leadership n’est que pour les hommes… cela découle de la colonisation et de la façon dont tout s’est déroulé dans notre pays. Nos femmes ont été repoussées plutôt pour être vues et non entendues”, a déclaré North.

Elle a ajouté que les dirigeants masculins et féminins tentent de corriger ce déséquilibre.

Au cours de l’été, la nation crie Nisichawayasihk, dans le nord du Manitoba, a élu sa première femme chef.

Angela Levasseur a décidé de faire une pause dans sa carrière naissante en droit pour se présenter après que les membres de la communauté et les aînés l’ont encouragée.

Dans le système colonial de gouvernance du chef et du conseil, Levasseur est considéré comme le premier. Mais elle dit que dans un contexte historique, il y a eu de nombreuses femmes leaders avant elle.

« Nous avons toujours été des leaders en tant que femmes. Pour que nos communautés guérissent et pour que les peuples autochtones progressent dans le bon sens, nous devons rétablir l’équilibre.

Depuis son élection, Mme Levasseur a entendu d’autres femmes des Premières Nations intéressées à se présenter comme chef ou conseillère.

“Je les encouragerais fortement à se lancer, à ne pas avoir peur, à avoir du courage et à faire appel à la sagesse de nos grands-mères et de nos ancêtres pour les soutenir.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 8 octobre 2022.