Les femmes des Prairies chassent les tempêtes extrêmes. Voici pourquoi

Jenny Hagan a traversé la nuit d’un bout à l’autre de la Saskatchewan à la mi-août pour se mettre sur le chemin d’une tempête potentiellement dangereuse.

Elle portait des attelles et des bandages au cas où quelqu’un serait blessé. Elle possède un appareil pour mesurer la vitesse du vent, ainsi qu’une variété de caméras, de trépieds et de matériel d’enregistrement. Sa mission était de documenter cet événement météorologique extrême et d’en rendre compte sur ses réseaux sociaux.

« Je cours après les tempêtes, car j’ai toujours eu le goût de l’aventure », explique-t-elle. « Cela me permet de sortir et de voir à peu près chaque centimètre carré de nos Prairies. Et j’ai toujours aimé repousser les limites et faire des choses qui ne sont peut-être pas typiques. »

À mesure que les modèles climatiques évoluent, Hagan fait partie d’un groupe de chasseurs de tempêtes indépendants qui documentent les conditions météorologiques extrêmes. Plus une vocation qu’une entreprise, les incitations financières ne sont pas particulièrement fortes. Mais se mettre face à une tornade, la photographier, la mesurer et se lancer pour aider les blessés et les déplacés dans son sillage est la récompense qu’elle dit rechercher.

La mère mariée de deux adolescents s’intéresse aux conditions météorologiques extrêmes depuis qu’elle est enfant. Lorsque la pandémie a forcé la fermeture de son studio photo à Kindersley, en Saskatchewan, elle a décidé de se lancer à fond. Elle a appris seule à interpréter les données brutes recueillies par les agences météorologiques et les chercheurs, et à apporter ses propres observations.

Dans une image capturée par la chasseuse de tempêtes basée aux États-Unis, Jen Walton, une tornade en tuyau de poêle s’écrase près de Benkelman, dans le Neb. (Jennifer Walton)

« Il est important pour nous de comprendre la météo et comment elle affecte les gens. Pour pouvoir assurer la sécurité des gens et apporter des modifications à nos systèmes d’alerte », a déclaré Hagan.

Créer des modèles forts

La chasse aux tempêtes était autrefois le domaine des météorologues professionnels, principalement des hommes. Mais le film de 1996 Tornadequi dépeint le rôle d’une scientifique jouée par l’actrice Helen Hunt, a captivé l’imagination des femmes du monde entier.

Shannon Bileski se tient au sommet de son véhicule de chasse aux tempêtes personnalisé, face aux aurores boréales dans le sud du Manitoba. (© Signature Exposures/Shannon Bileski Photography)

« Quand j’ai commencé à chasser les tempêtes, il me semblait qu’il n’y avait pas beaucoup de femmes dans l’univers des chasseurs de tempêtes, ou du moins je ne pouvais pas les trouver et cela m’a semblé étrange », note Jen Walton, une militante extrême basée au Colorado. chasseur de météo et spécialiste du changement climatique.

Lorsque la pandémie a frappé en 2020, elle a créé un groupe Instagram pour présenter le travail des chasseuses de tempêtes, l’appelant Girls Who Chase.

Son objectif était d’inspirer et d’autonomiser les femmes, en créant une communauté et un système de soutien.

« Au fur et à mesure que j’avançais dans mon parcours de chasse aux tempêtes, j’ai découvert qu’il y avait beaucoup d’autres problèmes en jeu, tels que le manque d’engagement, le manque de représentation médiatique, [and] d’autres questions liées au genre dans l’univers des chasseurs de tempêtes », a déclaré Walton.

Jen Walton est la fondatrice de Girls Who Chase. (Jennifer Walton)

La réponse a été écrasante, a-t-elle déclaré. Le groupe compte désormais 250 contributeurs provenant de 15 pays, dont le Koweït. Walton a déclaré que cela reflétait son thème de l’autonomisation.

« Je pense que la poursuite des tempêtes est une manière à la fois dure et engageante de montrer aux femmes qui font des sciences, car il faut du courage pour sortir et chasser une tempête », a-t-elle déclaré. « Il faut croire que l’on a les compétences, croire que l’on peut assurer sa sécurité. »

Des défis uniques

La chasse aux tempêtes est une activité intrinsèquement risquée, mais pas pour les raisons que la plupart pourraient supposer.

Sur les 13 poursuivants tués depuis 2005, tous sauf trois ont péri dans des collisions de véhicules, selon un examen des rapports des médias et des données du site Stormtrack.com.

Shannon Bileski, qui vit dans le sud du Manitoba, considère les autres conducteurs comme la partie la plus risquée de son travail.

Une des photos les plus prisées de Shannon Bileski. La foudre frappe derrière une installation radar météorologique à Woodlands, au Manitoba. (Shannon Bileski/Expositions de signature)

Il y a aussi les dangers auxquels sont confrontées les femmes qui voyagent, souvent dans des zones isolées ou lorsqu’elles dorment dans leur véhicule le long de l’autoroute.

« C’est très préoccupant », a déclaré Walton. « Quelqu’un pourrait arriver, plus puissant et plus grand, et avec de mauvaises intentions. Vous êtes une femme seule. Je prends quelques précautions. »

Jenny Hagan a été victime de harcèlement en ligne et en personne. Elle évite donc de publier ses positions en temps réel et fait travailler les signaux avec d’autres membres de la communauté des chasseurs de tempêtes.

« Donc, ils savent que s’ils reçoivent un message texte de ma part, un certain avec ma position GPS, cela indique que j’ai besoin d’aide. Donc ma position GPS est dans ce message SOS. Ils savent exactement où je suis et ils je peux venir si j’en ai besoin. »

La foudre et la grêle présentent également des risques importants. Le SUV compact de Hagan porte les fossettes d’une violente tempête de grêle.

MONTRE | J.Enny Hagan décrit la Saskatchewan. tempête hivernale: La chasseuse de tempête Jenny Hagan montre la tempête hivernale qui continue de frapper l’ouest de la Saskatchewan La chasseuse de tempête Jenny Hagan affirme que la visibilité est encore pratiquement nulle près de Kindersley, en Saskatchewan. Elle fait écho aux avertissements de la Highway Hotline et dit que les gens devraient rester à l’écart de la route pour le moment.

Shannon Bileski, de Portage la Prairie, au Manitoba, porte un casque de sécurité au cas où elle serait prise dans une tempête de grêle, et un défibrillateur externe automatisé, au cas où elle ou quelqu’un autour d’elle serait frappé par la foudre.

« Je suis là-bas assez proche de la foudre. Et je le dis toujours à ma famille et à mes amis… si je suis frappé par la foudre et que je n’y arrive pas, vous savez quoi ? Je suis mort heureux. »

Il s’agit de l’image

Bileski, qui travaille comme analyste de données, passe autant de temps qu’elle le peut sur la route, à suivre les intempéries et à rechercher la photo parfaite.

« Il n’y a rien de plus beau que de sortir et de voir cette tempête… juste d’être en paix et calme et, vous savez, de pouvoir partager ce que je vois avec les autres », explique-t-elle. « Il y a quelque chose de magique, de majestueux dans le fait d’être sous des tempêtes et de simplement voir cela se passer autour de vous et de ressentir cette paix, ce calme et juste cette beauté. »

Cet été, le voyage de 700 kilomètres de Hagan à travers la Saskatchewan s’est terminé dans un champ de blé à l’est de Regina. Il n’y a pas de tornades, d’éclairs ou de grêle à capturer. Cette tempête a apporté des vents intenses et rien de plus.

Le changement climatique modifie l’environnement des chasseurs de tempêtes. La Saskatchewan a connu beaucoup moins de tornades cette année, selon le Northern Tornado Project de l’Université Western en Ontario, tandis que la Colombie-Britannique et l’Alberta ont été confrontées à des incendies de forêt record.

Hagan, qui apprend à chasser à sa fille de 17 ans, reste optimiste quant à l’impact du changement climatique.

« La génération de mes enfants est très consciente de ce qui se passe dans ce monde. Et nous les avons vus probablement très proactifs pour changer cela. Ils pourraient donc avoir une énorme influence sur ce que nous allons voir dans les vingt prochaines années. »

Pendant ce temps, elle pose un trépied et monte son appareil photo en accéléré, capturant des images d’un champ de blé ressemblant à un océan d’or ondulant dans le vent.