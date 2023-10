Les femmes de Wrexham bénéficient d’un soutien étranger accru lors des matchs

Wrexham est l’une des équipes de football les plus populaires aux États-Unis. Malgré le fait qu’elle évolue au quatrième rang de la pyramide anglaise, des millions d’Américains ont de l’affection pour cette équipe. Attribuez cela à Bienvenue à Wrexhamla série documentaire FX qui raconte la reprise du club par Ryan Reynolds et Rob McElhenney.

Cependant, les bénéficiaires de cette popularité vont bien au-delà du côté masculin senior. Par exemple, l’équipe féminine de Wrexham connaît un succès rapide. Wrexham AFC Women participe à l’Adran Premier, la première division du football féminin gallois. L’équipe mérite des fans, car elle mène actuellement le classement Adran Premier après trois matchs de la saison 2023/24.

La popularité internationale de l’équipe masculine attire des milliers de fans sur l’hippodrome historique. , le directeur exécutif de Wrexham, cite que des gens du monde entier se sont rendus dans la ville galloise juste pour regarder le club. Cependant, pendant leur séjour, les supporters restent souvent plus longtemps que l’équipe masculine.

Soutien étranger à Wrexham AFC Women

World Soccer Talk s’est entretenu avec Gemma Owen, directrice des opérations de football féminin à Wrexham. Owen a déclaré que les fans internationaux font souvent le double lorsqu’ils se rendent à Wrexham. Les supporters étrangers regardent l’équipe masculine lorsqu’elle joue samedi, puis les supporters restent sur place pour soutenir les Wrexham Women dimanche.

« Nous avons constaté une augmentation du niveau de soutien que nous recevons déjà », a déclaré Owen. « Et c’est avant la sortie d’épisodes qui nous mettent en scène. » Saison deux, épisode six de Bienvenue à Wrexham se concentre sur l’équipe féminine. Il fait ses débuts sur FX le mardi 3 octobre à 22 h HE.

« Ce que j’espère vraiment, c’est que les gens, lorsqu’ils regardent nos épisodes et qu’ils ne sont jamais venus nous voir auparavant, voient à quel point nous ajoutons de la valeur au sport. Ils voient combien les femmes apportent au football en général.

Comparer les ambiances

Wrexham a suscité l’intérêt international pour l’atmosphère du public à l’hippodrome. Un stade soudé qui a l’aura des terrains old-school auxquels les supporters américains n’ont pas accès. Les Wrexham Women ne jouent pas régulièrement à l’hippodrome. Bien qu’il ait établi le record de fréquentation féminine au Pays de Galles, il a élu domicile à « The Rock ». La salle peut accueillir 3 000 spectateurs, dont 512 sont assis.

« Il y a une ambiance différente, je tiens à le souligner. C’est très différent de regarder un match masculin, mais c’est tout aussi agréable.

Owen dit que quiconque se rend à Wrexham pour regarder l’équipe féminine a l’occasion de voir un groupe exceptionnel de femmes dans une atmosphère agréable.

« Pour tous ceux qui pourraient regarder ça, venez nous regarder si vous le pouvez. Je peux vous garantir que vous vous amuserez avant tout. Deuxièmement, vous constaterez par vous-même à quel point nous disposons d’un groupe spécial de joueurs et de staff.

PHOTO : IMAGO / Images de sports professionnels