Les femmes de West Brom passent du short blanc au bleu marine pour résoudre les problèmes liés à la période | Nouvelles du football

Lorsque vous avez vos règles, vous pouvez vous passer de porter du blanc, surtout des shorts. C’est quelque chose auquel beaucoup de femmes sportives doivent faire face, mais pour les femmes de West Brom, cela est en train de changer.

West Brom, qui joue actuellement dans le troisième niveau du jeu féminin, a toujours porté des shorts blancs, mais ils ont maintenant changé leur maillot à domicile du blanc au short bleu marine après consultation avec l’équipe de jeu concernant les problèmes de port de blanc pendant leurs règles.

Pour les femmes, être à l’aise de faire ce que nous faisons est énorme.

C’est une décision qui, selon le club, éliminera le stress et l’anxiété de ses joueurs.

“Mentalement, c’est toujours derrière la tête”

“Si je glisse tacle, que va-t-il se passer ?” Capitaine féminine WBA Hanna George Raconté Sky Sports Nouvelles.

“Mentalement, c’est toujours derrière la tête.

C’est formidable que le club soutienne notre passage au short bleu marine. Représenter le club professionnellement et avoir l’air intelligent dans le kit est vraiment important pour nous. Ce changement nous aidera à nous concentrer sur nos performances sans inquiétude ni anxiété supplémentaires.

“C’est un processus que vous traversez, vous devez donc être préparé. Vous portez votre sous-short et vous avez des réserves de tout. Il doit être vraiment préparé.”

Entraîneur-chef de la WBA : “Le changement supprimera l’anxiété”

Toute femme saura qu’il y a une véritable anxiété qui accompagne le fait de porter du blanc pendant ses règles. À West Brom, le club espère qu’en supprimant cette inquiétude, il améliorera finalement les performances de l’équipe.

C’est une décision soutenue par l’entraîneur-chef de West Brom Jenny Sugarman.

C’est notre travail en tant que staff de trouver chaque point de pourcentage possible pour aider nos joueurs à donner le meilleur d’eux-mêmes. Je suis fier que le club ait soutenu la décision de passer aux shorts bleu marine pour nos joueuses. C’est un autre signe de l’intégration continue de l’équipe féminine au sein du club et de la reconnaissance d’une culture progressiste et inclusive.

Elle a déclaré: “Les joueurs ont beaucoup de choses à penser un jour de match.

“Suppression de l’anxiété liée à ce qu’elles portent et à l’impact potentiel de leurs règles sur cela. Les joueuses changeront régulièrement de tampons et de différents articles pendant leurs règles à cause des inquiétudes.”

L’Angleterre a donné son avis à Nike sur un short blanc

Image:

Les femmes d’Angleterre portaient un kit tout blanc lors de l’Euro de l’été dernier





Alors que les femmes de West Brom font ce changement, ce n’est pas une conversation qui est unique à ce club ou à ce sport.

Les Lionnes affronteront les États-Unis plus tard vendredi à Wembley et bien qu’elles disent qu’elles aiment jouer dans un kit tout blanc, elles ont contacté le fabricant de kits Nike avec des commentaires selon lesquels, en ce qui concerne votre période du mois, jouer en blanc n’est tout simplement pas pratique .

L’Angleterre portait le kit tout blanc lors de la campagne réussie du Championnat d’Europe l’été dernier et après la victoire 1-0 de l’Angleterre contre l’Autriche lors de son match d’ouverture, l’attaquant Beth Mead a révélé qu’il avait fait part de ses commentaires à Nike concernant ses inquiétudes concernant le port de shorts blancs.

L’attaquant d’Arsenal a déclaré : “C’est quelque chose que nous avons transmis à Nike. J’espère qu’ils vont changer cela.

Image:

Leah Williamson soulève le trophée du Championnat d’Europe





“C’est très agréable d’avoir un kit tout blanc mais parfois ce n’est pas pratique quand c’est la période du mois.

“Nous en avons discuté en équipe et nous en avons fait part à Nike.”

Ce sont des commentaires qui ont été soutenus par sa coéquipière Georgia Stanway, qui a déclaré : “Je pense que l’année prochaine, il y a potentiellement [going to be] un changement de couleur.

“C’est difficile parce qu’une fois que vous êtes sur l’herbe, plus rien d’autre ne compte.”

Kelly : ‘Les gens écoutent ; C’est un énorme tournant’

Image:

Chloe Kelly, en Angleterre, célèbre le deuxième but de son équipe lors de la finale de l’UEFA Women’s Euro 2022 au stade Wembley, à Londres. Date de la photo : dimanche 31 juillet 2022





S’exprimant après la décision de West Brom de passer au short bleu marine, Chloé Kellyqui a marqué le but vainqueur des Lionnes contre l’Allemagne lors de la finale du Championnat d’Europe l’été dernier, affirme que le fait que les gens écoutent maintenant est un tournant décisif pour le sport féminin.

Elle a déclaré: “Vous voulez être à l’aise pour être à votre meilleur et je pense que c’est un énorme tournant pour le sport féminin que les gens nous écoutent.

“Pour que les femmes soient à l’aise de faire ce que nous faisons, c’est énorme.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Chloe Kelly est déterminée à gagner plus d’argenterie avec l’Angleterre après son triomphe à domicile à l’Euro 2022



“L’éducation des filles est la clé”

Lorsque les Lionnes ont remporté l’Euro l’été dernier, cela a placé le sport féminin sur une scène que beaucoup n’avaient jamais vue auparavant.

Certains experts disent que nous ne devrions pas être dupes, car leur succès ne signifie pas que le système fonctionne pour les femmes.

“Les gens croient que parce que nous aimons le corps des femmes, nous savons comment ils fonctionnent et comment en tirer le meilleur parti, et en fait, nous ne le savons pas.” Le QG du puitsc’est Docteur Emma Ross Raconté Sky Sports Nouvelles.

“Donc, éduquer les filles, même sur leur chemin pour devenir des footballeuses d’élite, sur la façon dont leur cycle menstruel peut les affecter pour le meilleur ou pour le pire, comment obtenir le bon soutien-gorge de sport et toutes ces choses, est si important pour tirer le meilleur parti de leur corps et ne pas laisser leur corps les retenir.”

Alors que le sport féminin continue de croître et que nos sportives dans tous les sports bénéficient d’une plus grande plateforme, nous espérons que des conversations comme celle-ci deviendront la norme.

Il est normal que, qu’elles gagnent comme les Lionnes ou non, les sportives aient davantage leur mot à dire sur ce qu’elles doivent porter.