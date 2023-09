Les femmes de Vernon dispensent des soins aux évacués et aux pompiers

En quatre jours, l’association 100 Women Who Care de Vernon a recueilli 12 000 $ parmi ses membres, ce qui, combiné à des dons privés, est devenu une partie de plus de 21 000 $ recueillis pour aider les évacués et les pompiers des incendies de forêt dans l’Okanagan et Shuswap. (Contribué) Jamee Moffat (de gauche à droite), Michelle Collins et un bénévole non identifié chargent une camionnette offerte par Vernon Hyundai pour livrer les biens nécessaires aux pompiers de première ligne qui luttent contre les incendies dans l’Okanagan et le Shuswap. (Contribué) Les membres du comité 100 Women Who Care de Vernon étaient occupés à acheter des biens pour les évacués et les pompiers touchés par les incendies de forêt dans la région de l’Okanagan et de Shuswap. Le groupe a réussi à récolter plus de 21 000 $ en seulement quatre jours. (Contributé)

Ce n’était pas la réunion trimestrielle habituelle des 100 Women Who Care (WWC) de Vernon.

Le groupe, qui compte plus de 150 membres, se réunit régulièrement quatre fois par an pour collecter des fonds, reversés par les membres, à des organisations caritatives et à but non lucratif locales. Trois organismes de bienfaisance viennent leur parler – des organismes de bienfaisance nommés par les membres – et après les présentations, les membres votent pour savoir à quel organisme de bienfaisance donner directement les fonds collectés.

Au cours des sept années d’activité, Vernon 100 Women Who Care a collecté et fait don de plus de 260 000 $ à des œuvres caritatives locales.

Mais le mardi 22 août, au Kalview Café du Okanagan College de Coldstream, la réunion s’est déroulée différemment.

Compte tenu de tout ce qui s’est passé dans l’Okanagan et dans le Shuswap depuis la mi-août en lien avec les feux de forêt, les femmes voulaient faire autre chose.

« Nous avons dû trouver comment aider toutes les personnes touchées par les incendies », a déclaré Judy Rose dans une vidéo poignante publiée sur les réseaux sociaux. Rose est rejointe au comité organisateur du WWC par Angelika Jaegar, Jamee Moffat et Noelle Crombie.

« Nous avons été ravis de voir 50 membres venir au café (Kalview) et avoir une conversation spéciale, organisée, réelle, vulnérable, volontaire et ouverte sur ce que nous pouvons faire.

Les femmes d’affaires de Vernon, Lisa Gallie de Big Sun et Allison Ludditt de The Room Collection, qui ont dirigé la campagne de dons et ouvert un centre de dons sur Kalamalka Lake Road, ont parlé aux Women Who Care de ce qu’elles faisaient pour les évacués et les pompiers.

Richelle Kendall s’est jointe à nous – sa mère est membre du Vernon Elks Lodge, qui recevait également des dons pour les victimes – et Kendall a contacté Michelle Collins, dont le mari est pompier au service d’incendie de BX Swan Lake.

« Nous, le comité 100WWC, avons été un intermédiaire entre ce qui s’est passé de manière organique avec Big Sun, The Room Collection et Richelle Kendall », a déclaré Rose. « Ils se sont impliqués le samedi (19 août), nous avons rencontré mardi soir 50 de nos membres, collecté plus de 9 100 $ mardi soir (avec un don privé de 4 500 $) et lancé un appel à nos membres, par courrier électronique, faire un don de 100 $ ou plus d’ici vendredi.

« Bannisters a donné 5 000 $ et nos membres ont récupéré le reste pour environ 21 000 $, ce qui, si l’on enlève les 9 500 $ de dons privés, laisse environ 12 000 $ récoltés par nos seuls membres. Dans quatre jours. De la magie sérieuse.

Kendall a joué un rôle clé, a déclaré Rose, dans la livraison effective des marchandises aux lignes de front, travaillant plus de 12 heures par jour dans une camionnette offerte par Vernon Hyundai pour apporter des collations et des électrolytes aux pompiers.

Moffatt et Crombie « faisaient leurs courses jusqu’à ce qu’ils tombent », a déclaré Rose, n’importe où dans la ville où ils pouvaient trouver des fournitures pour les évacués et les combattants.

Pendant ce temps, les femmes qui ont installé le centre de distribution sur Kal Lake Road ont annoncé via les réseaux sociaux qu’elles avaient cessé de recevoir des dons.

« Le cœur plein et un centre de dons presque vide, nous terminons nos opérations », ont écrit les femmes. « Nous espérons acheminer le reste des dons vers les évacués et les pompiers de Shuswap.

