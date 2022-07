Les femmes de Srebrenica honorées pour avoir mis en lumière le massacre de 1995

SREBRENICA, Bosnie-Herzégovine (AP) – Ce sont eux qui vivaient dans un monde où leurs maris, fils, frères, oncles et neveux ont été massacrés. Ce sont eux qui se sont battus pour s’assurer que le monde ne nie ni n’oublie la vérité sur ce qui s’est passé à Srebrenica.

Alors que des milliers de personnes convergent vers la ville de l’est de la Bosnie pour commémorer lundi le 27e anniversaire du seul génocide reconnu en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, le rôle crucial que les femmes ont joué pour forger une compréhension globale du massacre de 1995 est également reconnu.

Une exposition permanente de photos de portraits de femmes de Srebrenica s’est ouverte samedi dans un centre commémoratif dédié aux plus de 8 000 victimes du massacre. Le centre de Potocari, juste à l’extérieur de la ville, est sur le point d’accueillir une conférence internationale de femmes discutant de la façon dont elles ont trouvé la force de se battre pour la justice après avoir été chassées de chez elles et avoir vu leurs proches être emmenés pour être tués.

“Après avoir survécu au génocide au cours duquel mon enfant bien-aimé et mon mari ont été tués, c’est l’injustice de leurs assassins, leur refus de reconnaître ce qu’ils ont fait et de se repentir, qui m’ont poussé à lutter pour la vérité et la justice”, a déclaré Munira. Subasique.

Les proches de Subasic faisaient partie des plus de 8 000 hommes et garçons de l’ethnie bosniaque, composée principalement de musulmans, qui ont péri en 10 jours de massacre après que la ville a été envahie par les forces serbes de Bosnie dans les derniers mois de la guerre fratricide de 1992-1995 en Bosnie. guerre.

Les soldats serbes de Bosnie ont labouré les corps des victimes dans des charniers construits à la hâte, puis ont ensuite déterré les sites avec des bulldozers et dispersé les restes parmi d’autres lieux de sépulture pour cacher les preuves de leurs crimes.

Des femmes et des enfants bosniaques ont été entassés dans des bus et expulsés de la ville.

Mais dès la fin de la guerre, Subasic et d’autres femmes qui avaient partagé son sort se sont juré de retrouver les restes de leurs proches, de les ramener dans leur ville et de les y enterrer.

Pour ce faire, ils ont créé une organisation, Mothers of Srebrenica, qui s’est engagée dans des manifestations de rue et d’autres actions pour rester dans l’œil du public. Ils ont exigé que les charniers soient retrouvés, les restes identifiés et les responsables du massacre punis. À ce jour, près de 90 % des personnes portées disparues depuis la chute de Srebrenica ont été retrouvées.

«Les gens nous demandent souvent qui nous a soutenus, qui nous a soutenus au début. Mais ce n’était personne, nous l’avons fait par nous-mêmes », a déclaré Sehida Abdurahmanovic.

“La douleur est la meilleure et la plus difficile des éducations, mais aussi la plus honnête, car elle vient directement du cœur”, a-t-elle ajouté.

Depuis la fin de la guerre, Srebrenica est située dans l’entité bosniaque dirigée par les Serbes de la Republika Srpska, tandis que nombre de ses habitants d’avant-guerre vivent dans l’autre entité du pays, la Fédération croato-bosniaque.

Dans l’immédiat après-guerre, des foules de Serbes de Bosnie en colère ont fait de leur mieux pour empêcher les femmes qui avaient vécu l’effusion de sang de visiter les charniers nouvellement découverts pour rechercher des objets ayant appartenu à leurs proches. Pour les intimider, des foules faisaient la queue le long des rues, criant et jetant des pierres sur les bus transportant les femmes.

Mais les femmes revenaient. Pendant longtemps, ils ont dû être escortés par les Casques bleus dirigés par l’OTAN, mais ils ont toujours refusé d’enterrer leurs morts identifiés ailleurs qu’à Srebrenica.

Enfin, en 2003, les autorités serbes de Bosnie ont cédé sous la pression et ont permis aux survivants d’inaugurer le cimetière commémoratif des victimes dans la ville.

Jusqu’à présent, les restes de plus de 6 600 personnes ont été retrouvés et enterrés au cimetière. Les restes de 50 autres victimes, récemment retrouvés dans des fosses communes et identifiés par analyse ADN, y seront inhumés lundi.

Des dizaines de femmes de Srebrenica ont témoigné devant le tribunal des crimes de guerre des Nations Unies pour l’ex-Yougoslavie, aidant à mettre derrière les barreaux près de 50 responsables serbes bosniaques en temps de guerre, condamnés collectivement à plus de 700 ans de prison.

“Après que mon mari a été tué et que je sois restée seule avec nos deux enfants, j’ai pensé que je ne serais pas capable de fonctionner, mais la douleur nous a permis de continuer”, a déclaré Abdurahmanovic.

Élevées dans une société patriarcale, les femmes de Srebrenica étaient censées souffrir en silence et ne pas affronter les dirigeants serbes, qui continuent de minimiser ou même de nier le massacre de 1995. Au lieu de cela, ils ont changé leur vie, créant des groupes de soutien, commémorant les victimes et racontant leur traumatisme à tous ceux qui étaient prêts à les écouter, y compris les reines, les présidents, les premiers ministres, les diplomates et les journalistes.

“L’histoire de ce qui s’est passé à Srebrenica a été écrite sur des pierres tombales en marbre blanc dans le cimetière commémoratif, qui n’aurait pas existé si nous n’avions pas insisté”, a déclaré Suhra Sinanovic, qui a perdu son mari et 23 autres parents masculins proches dans le massacre.

Elle a déclaré que les autorités serbes de Bosnie avaient sous-estimé les femmes de Srebrenica.

“Si, à Dieu ne plaise, une guerre devait à nouveau éclater en Bosnie, peut-être (les Serbes) feraient-ils les choses différemment en laissant les hommes vivre et en tuant les femmes”, a-t-elle déclaré.

Sabina Niksic, Associated Press