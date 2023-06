Les femmes de Middlesbrough ont raté les héros de la Lionne d’Angleterre mais rêvent maintenant de pousser la WSL

Middlesbrough Women fait d’énormes progrès pour s’assurer qu’elle a une équipe qui reflète l’énorme vivier de talents de la région.

Le nord-est est responsable de la production de plusieurs des plus grandes stars du football féminin anglais, avec Jordan Nobbs et la superstar mondiale Beth Mead originaires de Teesside.

dix Middlesbrough Women fait désormais officiellement partie du Middlesbrough FC

Mais alors que les deux joueuses ont réussi à atteindre le sommet du match, l’absence d’une équipe féminine crédible à Middlesbrough signifiait que les deux joueuses devaient se déplacer plus au nord vers leurs rivaux Sunderland pour obtenir leur grande opportunité dans le match.

Formé en 1976, Middlesbrough Women a fonctionné comme une entité distincte du Middlesbrough Football Club, les laissant à court d’argent et de soutien alors qu’elles pataugeaient dans les parties inférieures de la pyramide anglaise.

Actuellement dans la division One North de la Ligue nationale féminine – le quatrième niveau du football anglais – le président de Boro Women, Ben Fisher, a parlé à talkSPORT.com de ce que signifie l’affiliation et de son nouveau rôle de directeur général du plus récent ajout au MFC.

« J’étais secrétaire au moment du match Angleterre-Brésil au Riverside et nous étions les invités d’Adrian Bevington, responsable des opérations de recrutement du club. » dit Fisher.

« Je lui avais parlé et Adrian tenait à faire venir l’équipe féminine dans le club principal, mais malheureusement, Adrian a perdu son emploi en décembre.

« Les conversations se sont poursuivies pendant environ trois ans et finalement ils ont pris la décision d’aller de l’avant et de faire venir l’équipe. »

Parlant de la perte de Nobbs et Mead au profit de ses rivaux Sunderland, Fisher a ajouté: « Je n’étais pas impliqué au club à l’époque, mais j’ai le sentiment qu’en tant que club, nous ne pouvions tout simplement pas égaler leur ambition. Ils voulaient jouer à un niveau supérieur et sur une plate-forme supérieure, mais maintenant, en tant que membre du club, je sens que nous pouvons être à la hauteur de leurs ambitions.

« Ces joueurs n’auront pas besoin d’aller plus loin car ils pourront réaliser leur potentiel sur Teesside. »

dix Beth Mead est l’un des meilleurs footballeurs du monde et a grandi à Teesside Crédit : AFP

dix Mead, en bas à droite, a représenté Middlesbrough au niveau des jeunes avant de rejoindre ses rivaux Sunderland Crédit : Middlesbrough FC

« C’est absolument énorme », a déclaré Fisher. «Cela signifie que les joueurs entraîneront Rockliffe Park et joueront au stade Riverside et représenteront vraiment le club. Nous pourrons désormais payer les joueurs alors qu’auparavant personne n’était payé.

«Nous avons eu du mal auparavant lorsque des clubs ont été impliqués dans l’affiliation aux équipes masculines parce que nous ne pouvions pas rivaliser avec eux. Les goûts de Newcastle dans notre ligue et dans la ligue au-dessus, vous avez les Wolves, Burnley, Nottingham Forest et il n’y avait aucun moyen de rivaliser.

« Maintenant, j’ai l’impression que nous sommes sur un pied d’égalité et c’est à notre tour de commencer. »

Dans le cadre de la fusion, Middlesbrough a nommé Mick Mulhern comme nouvel entraîneur-chef, un homme qui possède une vaste expérience dans la gestion de Sunderland Ladies, où il a nourri les talents de Jill Scott, Steph Houghton, Lucy Bronze et Beth Mead de Middlesbrough, avant de rejoindre la FA en tant qu’éclaireur et plus récemment, entraîneur des équipes de développement de l’Angleterre.

« Mick sera absolument énorme », a déclaré Fisher. « Quand Andy [Campbell] décidé de partir en tant qu’entraîneur-chef avant la fin de la saison, Mick était mon objectif numéro un pour être entraîneur. Son expérience est sans pareille, il a eu Sunderland dans la WSL, il a atteint la finale de la FA Cup et a remporté des Coupes de la Ligue avec eux et a probablement amené la moitié de cette équipe des Lionnes qui a remporté l’Euro l’année dernière.

« Dans son rôle actuel au sein de la FA, il a été un dépisteur pour les sections juniors de la configuration anglaise et il connaît donc tout l’éventail de qui est là, qui passe, qui sont les bons joueurs maintenant et évidemment il connaît le vedettes internationales.

dix Mulhern arrive en tant que nouvel entraîneur-chef de Middlesbrough avec une riche expérience Crédit : Middlesbrough FC

dix Mulhern a fait ses débuts à la légende des Lionnes Jill Scott Crédit : Getty

dix Il a également dirigé des stars telles que Steph Houghton et Lucy Bronze, photographiées

« Ses connaissances sont inégalées et ce sera crucial pour nous aider là où nous voulons aller. »

L’affiliation entre le Middlesbrough FC et la Middlesbrough Woman n’aurait peut-être pas eu lieu sans l’étonnante montée en puissance du football féminin, en partie grâce à l’énorme succès des Lionnes aux Euros en 2022.

Fisher a déclaré : « Cela a été incroyable. Vous ne pouviez tout simplement pas vous attendre à ce qu’il soit aussi rapide à devenir aussi populaire qu’il l’est devenu.

«Même avant le succès de l’Euro et lors de la dernière Coupe du monde, les chiffres ont commencé à passer dans les niveaux juniors et lorsque l’Angleterre a gagné l’été dernier, les chiffres ont explosé.

« Je m’attends à ce que le football féminin junior de Teesside connaisse une autre augmentation spectaculaire cet été, mais dans tous les cas, je pense que le jeu va continuer à augmenter et à devenir de plus en plus gros. »

Il a ajouté : « Des initiatives comme « Her Game Too » ont été énormes. Ces campagnes l’ont rendu plus courant et plus de gens ont pris conscience du football féminin grâce à ces campagnes.

dix Mead est devenue une superstar mondiale du football mondial, pas seulement du football féminin 1 crédit

« L’été dernier, lors de la finale de l’Euro, il y avait des hommes portant des maillots Beth Mead, vous savez, il n’y a pas que les femmes qui s’intéressent au football féminin. Dans la population, tout le monde veut que l’équipe d’Angleterre réussisse et j’espère que cela se répercutera en aidant Middlesbrough à obtenir un soutien plus important pour nous aider à bien faire aussi.

Jouant dans le quatrième niveau de la pyramide féminine, les Middlesbrough Women font face à un véritable mélange en termes de calibre de club auquel elles sont confrontées.

Alors que Barnsley, Hull City, Leeds United et Doncaster Rovers participeront tous à la ligue, ils affronteront également des équipes locales telles que Chester-le-Street Town, Durham Cestria et Norton & Stockton Ancients, une représentation de l’endroit où Boro Women a jusqu’à présent se sont lancés.

Cependant, avec Newcastle Women – qui fait maintenant partie de Newcastle United – assurant une promotion au troisième niveau la saison dernière, Fisher dit que le soutien du Middlesbrough FC permettra, espérons-le, au club de progresser vers les échelons supérieurs du système.

« À court terme, nous voulons sortir de cette ligue le plus rapidement possible. Nous voulons être au sommet et nous battre pour les grands honneurs, mais nous savons que cela ne se fera pas du jour au lendemain.

« Il est important que nous bâtissions une base solide pour ne pas devenir un feu de paille. Nous ne voulons pas simplement monter d’un championnat puis stagner, nous voulons avancer, continuer et je pense que tout est désormais en place pour que nous puissions le faire.

dix C’est une nouvelle ère passionnante pour les femmes de Middlesbrough alors qu’elles cherchent à se diriger vers la WSL Crédit : Middlesbrough FC

dix Middlesbrough espère qu’ils seront bientôt en concurrence avec ceux qui sont au sommet du jeu Crédit : Getty

Interrogé sur ses ambitions de jouer dans la WSL, Fisher a déclaré: « C’est le rêve de jouer dans la ligue supérieure et il n’y a aucune raison pour que nous ne le puissions pas. Mick l’a déjà fait avec Sunderland et avec le soutien du club – vous savez à quoi ressemble le président à Middlesbrough [Steve Gibson]il veut réussir.

« Nous ne sommes pas là uniquement pour être une entreprise prospère, nous voulons être un club de football prospère et c’est ce que nous nous efforcerons d’être. »